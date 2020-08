„Erwandern Sie die Schätze Ihrer Heimat“, wird derzeit für Urlaub in Deutschland geworben. Doch wer sich in der Natur aufhält, muss auch Rücksicht nehmen. Foto: Getty Images

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Die Landeswerber sind glasklar in ihrer Aussage: "Sie haben Ihr Ziel erreicht", heißt es auf der Homepage der Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg. "Warum in die Ferne schweifen?". Und auch der Deutsche Wanderverband wirbt: "Erwandern Sie die Schätze Ihrer Heimat". Es ist ja auch naheliegen: Wenn der Urlaub an Ballermann und Adria in Corona-Zeiten zu riskant erscheint, könnte doch zumindest die heimische Tourismuswirtschaft profitieren. Doch tut der Andrang Odenwald und Schwarzwald überhaupt gut? Oder gerät die Natur in diesem Sommer in "Freizeitstress"?

Ist durch Corona mehr los im Wald? Touristisch scheint die Nachfrage nach Urlaub im Ländle tatsächlich wieder deutlich angestiegen zu sein: Vor allem Campingplätze und Ferienwohnungen seien gefragt, heißt es. Die Nachfrage liege teils deutlich über der des Vorjahres. Hotels haben allerdings noch zu kämpfen. Wie sich das in der Natur auswirkt, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen – aber sehr wohl die breite Einschätzung, dass schon in den ersten "Lockdown"-Monaten mehr los war in Wald und Wiese.

"Die Natur wird immer mehr als Freizeitraum entdeckt", sagt Martin Strittmatter, stellvertretender Abteilungsleiter und Waldexperte im Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart. Insbesondere in den Ballungsgebieten merke man das. Das warme, trockene Wetter habe die Leute zusätzlich nach draußen gelockt. Und auch die Naturschützer beobachten mehr "Betrieb". "Ist ja logisch", sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin im Nabu-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald. "Sonst verteilen sich die Leute ja mehr, sind auch beim Fußball oder in den Freizeitparks".

Was bedeutet das für die Tiere? Mehr Menschen im Wald bedeuten für die Tiere grundsätzlich einmal mehr Stress. Im Sommer, in der Setz- und Aufzuchtzeit sei das ein Problem, weil die Jungtiere da auf ihre Elterntiere angewiesen seien, führt Strittmatter aus. "Schwierig ist es aber auch im Winter, wenn das Wild versucht, seinen Energiehaushalt runterzufahren." Jede Störung koste zusätzliche Energie – und könnte auch zu mehr Verbiss an den Bäumen führen.

Müssen Wanderer also ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Nicht, wenn sie sich korrekt verhalten. "Aller Besucherverkehr, der auf den Waldwegen bleibt: Da gewöhnt sich das Wild recht schnell dran", sagt Strittmatter. "Der normale Wanderer, der normale Jogger stört nicht." Das Wild stehe teilweise zwei bis drei Meter neben dem Weg und sei überhaupt nicht beunruhigt. "Die haben gelernt, dass da keine Gefahr von ausgeht", so der Forstwissenschaftler. Was allerdings ein Problem ist: Wenn die Menschen querfeldein wandern. Dann würden die Tiere permanent aufgeschreckt. Für Naturschützerin Kranz sind zudem freilaufende Hunde ein Ärgernis, die das Wild in seinen Ruhebereichen aufstöbern.

Sind Radfahrer ein besonderes Problem? "Im Grunde haben wir seit Jahren den Trend, dass das Mountainbiken im Wald zunimmt", sagt Strittmatter. Im Frühjahr 2020 hat das Ministerium allerdings einen weiteren Schub registriert. Grundsätzlich gelte zwar die Zwei-Meter-Regeln, die das Radfahren erst ab dieser Wegbreite erlaube. De facto sehe man jedoch eine große Nachfrage nach kleineren Trails, nach Rampen und angelegten Abfahrten. "Das kriegt man nicht einfach weg", ist Strittmatter überzeugt. Und dann sei es besser, vor Ort Ausnahmegenehmigungen zu erwirken und das zu "kanalisieren", als gegen illegale Trails anzukämpfen. "Die gehen dann oft kreuz und quer durch die Bestände", sagt er. Ohne jede Rücksicht auf die Natur. Wenn der Förster eine solche Abfahrt entdecke, werde sie zwar in der Regel beseitigt – aber oft direkt danach wieder neu angelegt.

Was hat sich in der Waldnutzung noch geändert? Es hat eine gewisse "Elektrifizierung" stattgefunden. Durch die neuen E-Bikes und E-Mountainbikes sind inzwischen Radfahrer auch in Waldbereichen unterwegs, in die sie vorher kaum vorgestoßen sind. Auch starke LED-Lampen sind für die Tiere ein Problem: Mit den lichtstarken Stirnlampen ist die Nachtwanderung oder die sehr frühe oder sehr späte Joggingrunde oder Radtour kein Problem mehr. "Das ist eine doppelte Belastung", sagt Naturschützerin Kranz, "wenn die Tiere jetzt weder am Tag noch in der Nacht ihre Ruhe finden können." Und von noch einer Erfahrung berichtet sie: Bei einer Beobachtungstour zum nachtaktiven Ziegenmelker ("Nachtschwalbe") wurde ihre Gruppe plötzlich mitten im Wald von Partymusik überrascht – dank lautstarker Bluetooth-Boxen.

Machen mehr Wanderer auch den Förstern mehr Arbeit? Ja. Und das nicht etwa, weil beispielsweise mehr Müll zurückgelassen wird. Das sei "eher punktuell" ein Problem, sagt Strittmatter. Problematischer sei, dass mehr "Verkehrssicherungsarbeiten" durchgeführt werden müssten. Prinzipiell betrete jeder den Wald auf eigene Gefahr. "Mit waldtypischen Gefahren muss jeder rechnen, da kann man nicht vom Waldbesitzer verlangen, dass er besondere Sicherungsmaßnahmen ergreift", sagt Strittmatter. Aber: Ein abgestorbener Baum, ein dicker, toter Ast müsse eben doch schneller beseitigt werden, wenn man wisse, dass auf einem betroffenen Weg viele Menschen unterwegs seien. Da sei derzeit viel zu tun – zumal der Aufwand durch die zunehmenden Trockenschäden steige.

Gibt es konkrete Pläne, den Wald zu entlasten – beispielsweise durch strengere Betretungsregeln? Nein. Forstminister Peter Hauk (CDU) sieht dazu derzeit keinen Anlass. "Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten, aber nur, wenn er auf andere und den Wald Rücksicht nimmt", sagt er. Eine strengere Reglementierung könne nur "das letzte Mittel sein" – zumal jede Regel auch überwacht werden müsse. Ein "Wegegebot" gilt derzeit nur in besonders sensiblen Bereichen, beispielsweise in Naturschutzgebieten. Über die Sperrung einzelner Waldflächen – beispielsweise zum Schutz junger Pflanzen – könne vor Ort entschieden werden. Insgesamt setzt die Landesforstverwaltung aber lieber auf Aufklärung.

In Richtung der Mountainbiker wirbt Hauk für ein "rücksichtsvolles" Verhalten. "Der Wald ist ein wertvoller und wichtiger Erholungsraum, den jeder nutzen soll, das geht aber nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen." Sinnvoll sei es, heißt es aus dem Ministerium, einige Trails aus der Illegalität zu holen. Dafür müssten aber andere Bereiche – zum Beispiel nur für Wanderer oder den Naturschutz – ebenso von den Bikern respektiert werden.

Und der Forstminister hat auch eine sanfte Drohung parat: Ansonsten, kündigt er an, könnten sich Waldbesitzer durchaus gezwungen sehen, illegale Strecken unpassierbar zu machen. "Dann bleiben auf nicht ausgewiesenen Strecken umgestürzte Bäume halt liegen."