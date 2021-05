Freiburg. (dpa-lsw) Endlich ein Glas in der Kneipe um die Ecke trinken, Kaffee- und Kuchen vor dem Café genießen oder auch mal ein Theaterstück unter freiem Himmel anschauen? Nach monatelanger Corona-Zwangspause empfangen Gastwirte und Kulturschaffende in mehreren baden-württembergischen Regionen von Samstag (15. Mai) an ihre ersten Gäste.

>>> Hier lesen Sie, wann der Rhein-Neckar-Kreis lockern kann <<<

Voraussetzung: In ihrer Stadt oder ihrem Landkreis müssen die Corona-Zahlen an fünf Tagen nacheinander unter einer Inzidenz von 100 liegen. In diesen weniger vom Virus belasteten Kreisen hatte das Land am Freitag die Corona-Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit erheblich gelockert.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

> Wo treten die Regeln in Kraft?

Zunächst gilt die gute Nachricht nur für eine Handvoll Städte und Kreise wie Freiburg und Heidelberg, den Main-Tauber-Kreis und den Kreis Emmendingen, aber auch für die Landkreise Konstanz und Breisgau-Hochschwarzwald sowie zunächst auch im Landkreis Lörrach (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Weitere dürften aber in der kommenden Woche folgen, darunter der Rhein-Neckar-Kreis und die Städte Böblingen und Baden-Baden. In der Kurstadt an der Oos könnten die neuen Regeln von Dienstag an umgesetzt werden, wenn die Zahlen sich weiterhin so gut entwickeln, sagte ein Sprecher. Insgesamt lagen am Donnerstag elf Städte und Kreise unter der entscheidenden Marke von 100, nicht alle von ihnen aber bereits seit fünf Tagen.

> Und wo dürfte es noch lange dauern bis zu einer Öffnung?

Landesweit am höchsten liegt die Inzidenz weiterhin im Zollernalbkreis, wo sie zuletzt am Donnerstag bei 247 lag - Tendenz steigend. Auch Pforzheim, Ulm und Heilbronn sowie die Kreise Tuttlingen und Rottweil sind noch weit von einer Öffnung entfernt. Landesweit lag der Wert am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 119 Ansteckungen, 33 der insgesamt 44 Regionen im Südwesten (Stand Donnerstag, 16 Uhr) haben den Inzidenz-Wert von 100 noch nicht überschritten.

> Also darf geöffnet werden, sobald die Marke unter 100 liegt?

Theoretisch. Aber so einfach ist es nicht. Denn auf dem Weg zu möglichen Lockerungen werden nach der sogenannten Bundesnotbremse Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt. "Sie unterbrechen die Zählung aber auch nicht", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Außerdem müssen die Werte erst offiziell festgestellt und bestätigt werden, sie gelten dann erst ab dem übernächsten Tag. Überschreitet ein Kreis die Marke von 100 an drei Tagen hintereinander, müssen die Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden. Auf der Kippe stehen zum Beispiel die Lockerungen im Kreis Lörrach, wenngleich die Gastronomen dort zunächst am Samstag öffnen dürfen. Relevant für Öffnungen sind laut Ministerium "einzig die Zahlen des RKI".

> Sind alle Gastwirte in den entsprechenden Regionen mit dabei?

Am Samstag werden sicher einige an den Start gehen, andere dürften etwas länger brauchen. "Die Stimmung ist gut und viele probieren es aus, andere kommen später dazu", sagt Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in Heidelberg. Zunächst müssten Gäste mit kleineren Speisekarten und Bereichen sowie mit weniger Mitarbeitern rechnen.

> Was genau darf denn die Gastronomie öffnen ab Samstag?

Laut Verordnung können Gastronomen in den entsprechenden Regionen nun drinnen und draußen sowie zwischen 6 und 21 Uhr bewirten - natürlich mit Hygieneauflagen und Testkonzepten.

> Gilt das für alle Betriebe in einer Region?

Grundsätzlich ja, aber der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) warnt bereits vor: Die Vorbereitungen seien nach

Betrieb unterschiedlich umfangreich, es müssten zum Beispiel Waren bestellt und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. "Deshalb werden nicht alle Betriebe zum selben Zeitpunkt öffnen", sagte der Dehoga-Landesvorsitzende Fritz Engelhardt. Er rät Gästen, sich zu vorab erkundigen und nach Möglichkeit zu reservieren.

> Für wen gelten die neuen Regelungen noch?

Auch Hotels und Pensionen dürfen in diesen Regionen wieder Gäste empfangen, Ferienwohnungen dürfen vermietet und Kulturveranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte und Kino im Freien organisiert werden. Galerien, Museen und Gedenkstätten können öffnen - genauso wie Bibliotheken und Archive sowie eingeschränkt auch Freibäder, Minigolfplätze, Hochseilgärten und Bootsverleihen, Zoos und botanische Gärten. Kleine Gruppen sind auch in Musik- und Kunstschulen willkommen.

> Welche Hygieneregeln müssen eingehalten werden?

Gäste müssen entweder "geimpft", "genesen" oder "getestet" sein. Ein entsprechender Nachweis ist wichtig, einige Betriebe werden sicher auch Tests zur Verfügung stellen. Grundsätzlich muss eine Maske getragen werden, außerdem müssen Kontaktdaten hinterlegt und Abstände eingehalten werden. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Es gibt zudem Obergrenzen bei der Teilnehmerzahl.

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 17.30 Uhr

Das sind die möglichen Corona-Lockerungen ab Samstag

Stuttgart. (dpa) Nach monatelangem Corona-Lockdown können sich die Menschen in einigen Regionen im Südwesten wieder auf Besuche im Restaurant, im Hotel, im Freibad oder im Museum freuen. Wo die Infektionszahlen ausreichend niedrig sind und die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, lässt die neue Corona-Verordnung umfangreiche Öffnungen zu - wenn auch unter Auflagen. Das neue Regelwerk trat am Freitag in Kraft. Von Samstag an könnten die ersten Städte und Landkreise davon Gebrauch machen.

Liegen die Corona-Zahlen in den Kreisen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf zum Beispiel die Außen- und Innengastronomie zwischen 6 und 21 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen. In Frage kommt das zunächst in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Main-Tauber, Emmendingen, Lörrach und Konstanz sowie in den Städten Heidelberg und Freiburg. Frühestens am Montag könnte zudem der Kreis Böblingen hinzukommen.

Die neue Verordnung sieht weiter vor, in den Kreisen unter der 100er-Marke Hotels und Pensionen wieder öffnen zu lassen - auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. Kulturveranstaltungen wie Theater, Opern, Konzerte und Kino sind im Freien in den Regionen unter 100 wieder möglich. Galerien, Museen und Gedenkstätten dürfen dort auch wieder öffnen - genauso wie Bibliotheken und Archive. Auch diverse Freizeit- und Sportangebote sind wieder möglich.

Für alle Einrichtungen gelte grundsätzlich die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung sowie die Einhaltung der Abstandsregeln, hieß es. Außerdem sind Obergrenzen der Teilnehmerzahl vorgesehen, der Zutritt ist nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

"Wir Gastgeber in Baden-Württemberg freuen uns, endlich wieder unsere Gäste begrüßen zu dürfen", sagte Fritz Engelhardt, der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Südwesten. "Damit die Wiedereröffnung unter Pandemie-Bedingungen gelingt, sind wir jedoch auch auf die Unterstützung unserer Gäste angewiesen." Je nachdem, wie umfangreich die Vorbereitungen für die einzelnen Betriebe seien, würden wohl auch nicht gleich alle geöffnet.

Für den Einzelhandel gibt es auch eine Änderung: Bei "Click&Meet" können statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung hereingelassen werden - sie müssen aber getestet sein.

Der Handelsverband Baden-Württemberg sieht das überwiegend positiv. "Das ist ein lang ersehnter Schritt in Richtung Normalität", sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. "Wir hätten uns für den Einzelhandel aber beherztere Schritte gewünscht, insbesondere mit Blick auf Rheinland-Pfalz und Hessen."

Mit den Öffnungsschritten geht das Land nun teils deutlich weiter als noch vor wenigen Tagen geplant. Ein Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums mit Stand von Anfang Mai sah etwa die Öffnung der Innengastronomie erst viel später vor, frühestens 14 Tage nach den ersten Öffnungsschritten.

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 12.45 Uhr