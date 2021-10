Stuttgart/Heidelberg. (sös) Seit Freitag gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. "Wir ermöglichen mehr Eigenverantwortung und Freiheiten", erklärte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) dazu. Neu sind insbesondere Regelungen für ausgeweitete Testpflichten für Beschäftigte und die Einführung des "2G-Optionsmodells". Hintergründe:

Für wen gilt die neue Testpflicht? Für alle Beschäftigten mit Kundenkontakt – was sich insbesondere im Service, also in der Gastronomie oder im Einzelhandel, bemerkbar macht. Zwei Mal pro Woche müssen hier durch den Arbeitgeber kostenlose Schnelltests angeboten werden.

Gibt es die kostenlosen Schnelltests vom Arbeitgeber nicht schon länger? Richtig. Arbeitgeber hatten bereits die Pflicht, diese Tests anzubieten. Neu ist jetzt, dass alle Beschäftigten mit "direktem Kontakt zu externen Personen" diese jetzt auch annehmen müssen (§18 der aktuellen Corona-Verordnung).

Gilt das auch für Geimpfte und Genesene? Nein. "Von der Testpflicht ausgenommen sind immunisierte Personen", heißt es in der Verordnung.

Muss der Arbeitgeber kontrollieren, wer sich testet? Nein – das kann er auch gar nicht. "Der Arbeitgeber hat weder das Recht, den Impf- oder Genesenenstatus seiner Beschäftigten zu erfragen, noch die Pflicht zur Kontrolle der Testdurchführung", erklärt das Sozialministerium dazu. Eine Auskunftspflicht zum Impfstatus gibt es bisher nur für Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen, beispielsweise Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Wie kann man dann sichergehen, dass sich ungeimpfte Angestellte auch regelmäßig testen? In der Praxis dürfte das kaum möglich sein. Das Recht zu entsprechenden Kontrollen haben lediglich die zuständigen örtlichen Behörden – also beispielsweise das Gesundheitsamt. Diese können von Beschäftigten die Vorlage von Testnachweisen verlangen. Wer geimpft oder genesen ist, legt dann alternativ seinen Impfpass oder den Genesenennachweis vor.

Wie erfolgt die Dokumentation der Tests? Hier gibt es keine konkreten Vorgaben – denn die Tests können als Selbsttests ohne Aufsicht durchgeführt werden, offizielle Bestätigungen gibt es also nicht. Auf Nachfrage im Sozialministerium heißt es dazu, der Arbeitgeber könne beispielsweise Tabellen bereitstellen, in denen der Angestellte dann selbst dokumentiere, wann er Tests mit welchem Ergebnis durchgeführt habe. Einsehen darf diese Tabellen aber nur der Arbeitnehmer – oder das Gesundheitsamt. Dafür sind "Nachweise über die Testungen" vier Wochen lang aufzubewahren.

Was ist, wenn jemand gegen die Testpflicht verstößt? Der Arbeitgeber kann nicht belangt werden, da er ja keine Kenntnis von Impfstatus und Testergebnissen haben kann. Somit droht ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Testpflicht nur dem Arbeitnehmer.

Was bedeutet das "2G-Optionsmodell" für Gastronomie, Einzelhandel, Kultur? Alle Anbieter von Dienstleistungen haben seit Freitag die Wahl, ihre Geschäfte nur mit der 2G-Regel zu öffnen – also ausschließlich für Geimpfte und Genesene. Getestete haben dann keinen Zutritt mehr.

Welche Vorteile bringt 2G? Im kleineren Rahmen spielt vor allem der Wegfall der Maskenpflicht für Gäste und Kunden eine Rolle, die bei 3G noch vorgeschrieben ist. Für Großveranstaltungen wie Fußballspiele relevant: Mit 2G fällt die Personenobergrenzen weg, die bei 3G bei maximal 25.000 Zuschauern liegt. Außerdem dürfen beim Ausschluss von Ungeimpften auch die Kapazitäten voll ausgelastet werden – das geht bei 3G nicht.

Gilt die 2G-Option auch für die Beschäftigten? Nein. Der Arbeitgeber darf auch dann weiterhin nicht-immunisiertes Personal einsetzen – zumal er ja gar nicht den Impfstatus abfragen darf. Das hat übrigens auch zur Folge, das für alle Angestellten mit Kundenkontakt weiterhin die Maskenpflicht gilt. Auch für Geimpfte und Genesene.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 16.59 Uhr