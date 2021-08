Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Coronajahr 2020 ist die Abfallmenge in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Die öffentlich-rechtlichen kommunalen Entsorger haben 2020 mit 12,74 Millionen Tonnen Müll mehr angenommen als im Jahr zuvor. 2019 waren es 12,24 Millionen Tonnen. 56 Prozent entfallen auf Baumassenabfälle (Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub) und 44 Prozent auf Abfälle aus dem Siedlungsbereich. 4,088 Millionen Tonnen fielen an häuslichen Abfällen an. Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die über private Entsorger abgegeben werden, sind in dieser Bilanz nicht eingerechnet. Zum Vergleich: 1990 wurden noch 30,9 Millionen Tonnen Abfall entsorgt.

"Wir haben bereits einiges vorzuweisen. Aber wir müssen noch einiges tun," so Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) bei der Vorstellung der Abfallbilanz für 2020. Dies gelte gerade mit dem Blick auf den Klimaschutz. Abfall sei eine "Ressource", die Kreislaufwirtschaft sei weiter zu stärken. Trotz aller Vermeidungsstrategien sei klar, dass es in manchen Regionen im Land künftig Bedarf für weitere Deponien gebe, so Baumann.

Einen klar erkennbaren Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gab es bei häuslichen Abfällen. Jeder Einwohner im Land verursachte 368 Kilo Rest- und Sperrmüll, Bioabfälle sowie wertstoffhaltige Abfälle. Das ist ein Anstieg von 13,5 Kilo pro Person. Baumann verwies auf die Ausnahmesituation im Coronajahr: "Man hat gemerkt, dass die Leute mehr zu Hause waren und auch öfter selbst gekocht haben." Dies zeigt sich auch darin, dass die Menge an Bioabfällen deutlich gestiegen ist. So hat sich das Pro-Kopf-Aufkommen an Bioabfällen um vier Kilogramm auf 55 Kilo erhöht. Baumann kündigte weitere Anstrengungen an, diesen Anteil zu erhöhen. 38 der 44 Stadt- und Landkreise bieten inzwischen flächendeckend eine Biotonne (oder Biobeutel) an.

Beim Altpapier ist das Aufkommen weiter rückläufig, was mit dem Rückgang bei Zeitungen, Zeitschriften und Werbeprospekten zusammenhängt. Das im Coronajahr deutlich erkennbare höhere Aufkommen an Verpackungen durch den verstärkten Onlinehandel hat zwar zu mehr Mengenvolumen, aber nicht so stark zum Gewicht beigetragen.

Große Unterschiede weist das Abfallaufkommen in den Stadt- und Landkreisen auf. Zu den Spitzenreitern mit den geringsten Haus- und Sperrmüllmengen gehören: Freiburg in der Kategorie "Kreisfreie Großstädte" mit 113 Kilogramm pro Kopf (plus 5 Kilogramm), gefolgt von Ulm mit 133 Kilo, Heidelberg (144) und Karlsruhe (152). Calw liegt an der Spitze in der Kategorie "Städtische Kreise" mit 69 Kilo pro Kopf (plus 2 Kilo). Der Rhein-Neckar-Kreis kommt hier auf 131 Kilo (plus 5). Spitzenreiter in der Kategorie "Ländliche Kreise" ist Freudenstadt mit 81 Kilogramm pro Kopf (plus 9). Der Neckar-Odenwald-Kreis legt von 120 auf 123 Kilogramm zu.

Die Gebühren, die ein Vier-Personen-Haushalt aktuell für die Abfallentsorgung zahlen muss, liegen im Schnitt bei 171 Euro. Damit haben sich die Abfallgebühren zu Beginn dieses Jahres noch einmal erhöht – im Landesdurchschnitt um fast sechs Euro (plus 3,8 Prozent). Baumann machte keine Hoffnung, dass dieser Trend einmal nach unten zeigen könnte. "Die gesetzlichen Ansprüche werden zu recht höher und das hat seinen Preis," so Baumann. Hinzu kämen tarifliche Lohnsteigerungen.

Update: Montag, 2. August 2021, 19.29 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Baden-Württemberger haben erneut mehr Müll angehäuft - und müssen auch erneut ein wenig tiefer in die Tasche greifen, um ihn wieder loszuwerden. Nach Angaben von Umweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne) ist das durchschnittliche Aufkommen an Haus- und Sperrmüll im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Kilogramm auf rund 368 Kilo gestiegen. Grund sei unter anderem die Corona-Pandemie, denn durch Homeoffice, Kurzarbeit und Fernunterricht seien die Menschen im ersten Corona-Jahr 2020 deutlich mehr zuhause gewesen, sagte Baumann am Montag in Stuttgart.

Der Müllberg wächst nicht nur, er wird auch teurer: Nach dem Anstieg der Abfallgebühren in den vergangenen Jahren haben zahlreiche Kommunen erneut aufgeschlagen. Laut Abfallbilanz liegen die Gebühren, die ein Vier-Personen-Haushalt aktuell für die Abfallentsorgung zahlen muss, im Landesdurschnitt bei etwa 171 Euro. Das sind fast sechs Euro mehr als im vergangenen Jahr

"Im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung liegen die Abfallgebühren im Land unter dem Niveau der Inflation", erläuterte der Umweltstaatssekretär die jüngsten Zahlen. Wären die Preise entsprechend der Teuerungsrate seit 2002 gestiegen, müssten Baden-Württemberger im Schnitt fast 231 Euro für ihre Abfallentsorgung zahlen. Die steigenden Gebühren erklären sich laut Kommunen unter anderem durch sinkende Wertstofferlöse, auslaufende Verträge für Abfuhrleistungen, steigende Verbrennungspreise und Investitionen in die Infrastruktur.