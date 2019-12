Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ohne den krankheitsbedingt fehlenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Kabinett am Dienstag ein seit langem erwartetes Maßnahmenpaket zur "Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum" auf den Weg gebracht. Der von Innenminister Thomas Strobl (CDU) präsentiert Beschluss umfasst eine ganze Reihe von Punkten, die das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land stärken sollen.

So will Strobl bis September 2020 die Vorschrift zum Umgang mit besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern überarbeiten und mehr lokale Sicherheitskonferenzen abhalten. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) plant an mehreren Modellstandorten den Einsatz von Streetworkern und Angebote, die Frauen vor sexueller Belästigung schützen sollen. Justizminister Guido Wolf (CDU) prüft eine Bundesratsinitiative, um per Messer begangene Straftaten härter ahnden zu können, und will im Kampf gegen Jugendkriminalität das Angebot an Häusern des Jugendrechts ausbauen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) führt bereits ergriffene Maßnahmen auf, die die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr erhöhen sollen, aber auch die Anlage von Zebrastreifen zur "Förderung der Sicherheit des Fußverkehrs".

Hintergrund > Kostenlos in der Bahn: Wie ihre uniformierten Kollegen sollen künftig auch Kriminalpolizisten in Zivil, die eine Kripomarke tragen, kostenlos mit der Bahn oder im Nahverkehr fahren dürfen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellte am Dienstag einen Prototyp des Abzeichens vor. Die Beamten können die Kripomarke an ihrer Kleidung anbringen und sich so als Polizisten zu erkennen geben. Das Sicherheitsgefühl der Menschen werde gestärkt, wenn sie einen Polizisten in einem Zug sehen, sagte Strobl. Beamte von Landes- und Bundespolizei in Uniform dürfen bereits seit vergangenem Jahr kostenlos fahren. "Ich finde, es ist auch ein Akt der Wertschätzung, dass unsere Polizisten einen schönen Ausweis bekommen", erklärte Strobl. Das Lederetui mit silbernem Stern können sich die Kriminalpolizisten um den Hals hängen oder es am Gürtel tragen. Die Marken sollen im Frühjahr 2020 zunächst in zwei bis drei Polizeipräsidien getestet werden. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg, Hans-Jürgen Kirstein, sagte: "Ich finde das nicht schlecht, dass sie die gleichen Möglichkeiten nutzen können wie ihre uniformierten Kollegen." dpa

Baden-Württemberg stehe bei der Sicherheit auf einem Spitzenplatz weltweit, sagte Strobl. So könne man die niedrigste Kriminalitätsbelastung und die höchste Aufklärungsquote in der Geschichte der Landespolizei vorweisen. Die Menschen sollten aber "nicht nur tatsächlich sicher sein, sondern sich auch sicher fühlen", begründete er das Maßnahmenpaket.

Das hat seinen Ursprung in der Reaktion des Ministerpräsidenten auf die Freiburger Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen im Herbst 2018. Vor dem Landgericht Freiburg läuft derzeit der Prozess. Die meisten der elf Angeklagten sind Flüchtlinge. Im Oktober 2018 hatte die Landesregierung angekündigt, ein Paket mit sicherheits- und integrationspolitischen Maßnahmen zu beschließen. Kretschmann hatte kurz darauf von "Tunichtguten" gesprochen und Maßnahmen gegen problematische Flüchtlinge angekündigt. Er hatte auch davon gesprochen, "Männerhorden" in die "Pampa" zu schicken. Umfangreiche Vorschläge des Innen- und Justizressorts lagen dem Staatsministerium seit Dezember 2018 vor. Dass sie in den Schubladen verschwanden, verärgerte die CDU.

Kretschmann sieht seine Ankündigungen indes durch das im August in Kraft getretene Geordnete-Rückkehr-Gesetzes des Bundes, dem Baden-Württemberg im Bundesrat zugestimmt hat, umgesetzt. Zudem habe man im Land schon viel auf den Weg gebracht, etwa einen regionalen Sonderstab für gefährliche Ausländer in Freiburg, sage Strobl. "Weil wir hier bereits handeln, haben wir diese Punkte auch nicht nochmals in den heutigen Kabinettsbeschluss aufgenommen."