Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Angefangen hat der Jurist Sascha Binder noch zu grün-roten Regierungszeiten als Polizei- und Rechtsexperte seiner SPD-Fraktion, dann wurde er Vize-Fraktionschef, inzwischen ist der 38-Jährige Parlamentarischer Geschäftsführer. Beim Besuch in der RNZ-Redaktion beweist Binder, dass er aber natürlich auch die klassischen Tugenden eines Generalsekretärs drauf hat: Den Angriff auf den Politischen Gegner. Und den analytischen Blick auf Wahlkämpfe.

Herr Binder, sind alle Politiker Lügner? So zumindest klingt Ihre Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung derzeit oft.

Nein, alle Politiker sind sicherlich nicht Lügner oder Lügnerinnen. Wir sehen, dass die Landesregierung nicht gut in die Puschen gekommen ist. Sie hat sich selber als "Aufbruchsregierung" bezeichnet. Es wurde aber gerade mal ein Gesetzgebungsverfahren gestartet. Da ist nichts passiert.

Beim Nachtragshaushalt hat die SPD aber zumindest von "faulen Tricks" gesprochen.

Nicht nur wir sagen, dass die Regierung uns allen da ein X für ein U vormacht. Das sagt selbst der Rechnungshof und hat enorme Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Haushalts. Wir halten es für richtig, einen solchen Nachtragshaushalt zu machen, um den Corona-Folgen zu begegnen. Wenn man dann aber Geld in die Hand nimmt, sollte man wissen, für was. Abgesehen von wenigen Stellen, die im Bildungsbereich gesichert werden, sehen wir beispielsweise keine wirkliche Antwort darauf, wie man mit den Herausforderungen an den Schulen nach den Sommerferien umgehen will.

Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum die Regierung einen Haushalt vorlegt, der so zerpflückt wird? Das sind ja keine Anfänger.

Gerade deshalb haben sie gedacht, sie sind besonders klug, nehmen Geld auf, das sie nicht brauchen, und sagen gleichzeitig, sie brauchen 2022 keine neuen Schulden. Das ist ein Taschenspielertrick. Diese Regierung ist groß darin, den Regierungsapparat aufzublähen, neue Staatssekretärsposten zu schaffen. Wir haben mehr erwartet.

Da jetzt zusätzliche Milliarden bewilligt wurden: Wo müssten diese denn sinnvollerweise reinfließen?

In den Bildungsbereich. In Lehrerstellen. Man hätte zum Beispiel schon ein Signal setzen können, indem man in den Sommerferien keine Lehrerinnen und Lehrer mehr entlässt. Wir werden im Herbst, unabhängig von Corona, eine ziemlich hohe Zahl an Unterrichtsausfällen haben. Wir werden erleben, dass flächendeckend in Mathe von fünf Stunden nur drei gegeben werden können. Da geht es nicht mehr um einzelne Unterrichtsausfälle, sondern um flächendeckende. Wir brauchen auch mehr Unterstützung und Nachhilfe für die Schülerinnen und Schüler. Strukturell, auch mit externer Hilfe.

Der Landeselternbeirat hat zum Schuljahresende Noten verteilt: Nachträglich noch eine Vier für Ex-Kultusministerin Susanne Eisenmann und eine Fünf für Ministerpräsident Kretschmann. Eine Einschätzung, die Sie teilen?

Dass die schlechte Bildungspolitik nicht nur den Namen Eisenmann, sondern auch den Namen Kretschmann trägt, haben wir schon seit Monaten gesagt. Deshalb überrascht mich diese Fünf für Kretschmann ganz und gar nicht. Er hatte auch keinen Plan, er hat sich ein Stück weit treiben lassen - und er wollte als einziger Ministerpräsident die Schulen relativ schnell wieder öffnen.

In diesem Herbst wird es jetzt erst einmal darum gehen, dass Schulen auf bleiben dürfen. Sehen Sie die Weichen gestellt?

Nein. Wir haben deshalb unsere Vorschläge für das krisenfeste Klassenzimmer nochmal erneuert. Da spielen unter anderem die Luftfilter eine Rolle: Sind werden nicht alle Probleme lösen, aber sie sind Teil der Lösung. Und sie scheinen durchaus sinnvoll zu sein: Sonst hätte Winfried Kretschmann in seiner Staatskanzlei nicht die Räume mit Luftfiltern ausgestattet. Es geht uns auch um zusätzliches Personal. Da fehlt uns bisher jeder Ansatz dieser Landesregierung, tatsächlich ein krisenfestes Klassenzimmer sicherzustellen.

Werden Sie im Herbst also bei steigenden Inzidenzen wieder Wechselunterricht fordern?

Wir hoffen, dass die Schulen trotzdem offen bleiben. Trotz der Versäumnisse von Grün-Schwarz. Es wird sich zeigen, ob Inzidenzen die einzigen Merkmale für mögliche Schließungen bleiben werden. Vor allem bei den Jugendlichen ab 12 wird spannend sein, was die Stiko zur Impfung von Kindern sagen wird. Ich hoffe, dass insgesamt die Impfrate steigt. Ich glaube aber nicht, dass die Diskussion um eine Impfpflicht da sonderlich hilfreich ist.

Lassen Sie uns zu einem zweiten Großthema kommen: der Umweltpolitik. Auch bei den grün-schwarzen Plänen zu Windrädern sehen Sie nur eine "Märchenstunde"...

Diese Regierung gab es schon vorher. Und 2016 bis 2020 haben wir Jahre gehabt, da wurden nur acht, neun, oder zehn Windräder gebaut - das sind viel zu wenig. Wenn jetzt der Ministerpräsident sagt, er wolle eine Arbeitsgruppe einrichten, die ihm sagt, wie die Genehmigung von Windrädern beschleunigt werden kann, dann ist das doch ein Treppenwitz. Und wenn es um Windräder im Staatswald geht: Der jetzige Landwirtschaftsminister trägt doch den gleichen Namen wie der frühere, der in der Vergangenheit Windräder verhindert hat.

Franz Untersteller, der frühere grüne Umweltminister, hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass durch die Bundesvorgaben die Südwest-Windkraft ausgebremst wurde. Da trägt die SPD Mitverantwortung.

Ja. Ich glaube aber nicht, dass das das entscheidende Problem war. Ich glaube, einige Genehmigungsverfahren sind auch ins Stocken geraten, weil der Windatlas in Baden-Württemberg nicht rechtens war. Den hat allein das Land zu verantworten. Was die Windkraftbetreiber in Schwierigkeiten bringt: Wenn ein Projekt sieben oder acht Jahre bis zur Realisierung braucht. Welcher Investor kann das Risiko eingehen, acht Jahre nicht zu wissen, ob ein Windrad überhaupt genehmigt wird?

Aber an den grundsätzlichen Wandel hin zu mehr Entschlossenheit beim Klimaschutz: An den glauben Sie?

Ja. Wir müssen mehr investieren. Der Unterschied zu Winfried Kretschmann ist, dass wir der Überzeugung sind, dass das alles nicht nur ordnungsrechtlich geht. Kretschmann ist ja der Überzeugung, dass der Klimaschutz nichts kostet. Beispielsweise die Photovoltaikpflicht. Die halten wir für richtig. Aber den Menschen, die man dazu verpflichtet, zu sagen: Der Klimaschutz kostet nichts - da langen die sich schon an den Kopf. Sie kostet er ja richtig Geld. Um alle Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, braucht es mehr als Vorschriften.

Wie geht das bei der Photovoltaikpflicht? Hausbesitzern noch Fördergelder geben für die Anlagen - das wäre doch ungerecht Mietern gegenüber.

Im Bereich der Photovoltaik geht es mir nicht um Fördergelder. Aber es gibt durchaus Regionen, wo sich die Frage stellt, ob sich die Anlage auf dem Dach tatsächlich amortisiert. Und es gibt auch nicht nur reiche Einfamilienhausbesitzer.

Blicken wir noch in Ihre Partei. Der Bundestagswahlkampf läuft. Wie viel Optimismus kann man als Sozialdemokrat gerade ausstrahlen?

Wir haben viel Optimismus. Die heiße Phase des Wahlkampfs liegt noch vor uns. Und trotzdem sind wir in einer Schlagdistanz zu den Grünen, die vor sechs Wochen wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Als im April die Grünen ihre Kanzlerkandidatin aufgestellt hatten, ist man von einem Durchmarsch ausgegangen. Die Lage ist jetzt eine andere. Wir sind eine von drei Parteien, die in der Lage ist, den Kanzler zu stellen.

Aber wann haben sich denn die Umfragewerte der SPD das letzte Mal nach oben bewegt?

Na, schon in den letzten Tagen. Insa zuletzt um ein halbes Prozent. Auch bei den Forsa-Umfragen geht es aufwärts. Wir bewegen uns schon ein bisschen nach oben.

Tatsächlich ist doch die Bewegung im grünen und im schwarzen Balken - und die SPD verharrt auf niedrigem Niveau und profitiert nicht.

Wir werden zunehmend profitieren, wenn die Menschen sich die Frage stellen: "Wem traue ich zu, dieses Land zu führen?". Dann haben wir mit Olaf Scholz den richtigen Kanzlerkandidaten. Der Persönlichkeitsfaktor ist zunehmend wichtig.

Frustriert es Sie nicht, dass es niemand für nötig hält, sich an Ihrem Spitzenkandidaten abzuarbeiten? Bei Martin Schulz und Peer Steinbrück wurde noch jedes Fettnäpfchen gezählt.

Olaf Scholz ist lange im Geschäft. Er kennt sich aus. Es gibt nichts an ihm, was man bisher nicht kannte. Da bin ich sehr froh darüber, dass er überhaupt nicht in der Kritik steht. Und er hat zuletzt einen sehr großen Erfolg gefeiert bei der globalen Mindeststeuer, der Besteuerung von Konzernen wie Amazon. Vor zwei Jahren, als er begonnen hat, das Thema zu bearbeiten, hat ihm das so niemand zugetraut.

Im Frühjahr gab es aus Rheinland-Pfalz die Kritik, er habe im Landtagswahlkampf zu wenig Präsenz gezeigt. Hatten Sie in Baden-Württemberg auch diesen Eindruck?

Ich teile diese Kritik nicht. Olaf Scholz war bei uns unterwegs - im digitalen Bereich, auch bei mir im Wahlkreis. Und ich sehe auch jetzt, dass er sehr präsent ist. Sowohl in seinem Regierungsamt als auch als Kanzlerkandidat.

Die Erfolge der Vergangenheit interessieren bei Wahlen kaum. Was wollen Sie für die Zukunft versprechen?

Wir sind davon überzeugt, dass die SPD mit Olaf Scholz den Kanzler stellen sollte, weil die Herausforderung des Klimawandels nicht nur die Antwort braucht, wie wir ihn stoppen können. Das hat auch eine soziale und eine wirtschaftliche Dimension. Wie können wir trotz dieser enormen Umwälzungen, die notwendig sind, alle auf diesem Weg mitnehmen? Wie können wir Arbeitsplätze, die vielleicht wegfallen, in anderen Bereichen wieder aufbauen? In diesen Fragen und auch beim Thema Wohnen bringt Olaf Scholz sehr viel Erfahrung aus seiner Zeit als Erster Bürgermeister in Hamburg mit. Es geht nicht nur darum, etwas zu wollen, sondern auch darum, ob man es kann. Die Nachweise hat Olaf Scholz erbracht.

Und bei Koalitions-Rechenspielen: Die Ampel wäre das sinnvollste, um diese Politik umzusetzen?

Wir alle wissen noch nicht, wie diese Bundestagswahl ausgeht. Klar ist: Wir kämpfen für eine Regierung unter Führung der SPD und ohne Beteiligung der CDU.

Ein Vize-Kanzler Olaf Scholz unter eine Bundeskanzlerin Annalena Baerbock: Eine Horrorvision?

Nein. Wir reden aber jetzt auch nicht darüber, was am 27.9. passiert. Ich bin zuversichtlich, dass sich viele theoretische Fragen dann nicht mehr stellen.