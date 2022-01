Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Was Grün-Schwarz im neuen Jahr anpacken will und was sich für die Baden-Württemberger ändert, verrät unser Überblick.

Justiz und Migration

Justizministerin Marion Gentges (CDU) will den Kampf gegen Hasskriminalität im Netz und gegen Kinderpornografie verstärken. "Wir werden bei allen Staatsanwaltschaften Spezialdezernate zur Bekämpfung gegen Hasskriminalität einrichten", kündigt Gentges gegenüber dieser Zeitung an. Ein weiterer Schwerpunkt ihres auch für Migration zuständigen Ressorts wird der Ausbau der Kapazitäten der Erstaufnahmestellen sein, da die Zahl der Asylsuchenden zuletzt stark gestiegen ist. "Wenn es der Baufortschritt zuletzt", so Gentges, "soll auch die sanierte Erstaufnahmeeinrichtung in Mannheim noch 2022 teilweise ihren Betrieb aufnehmen."

Sicherheit

Innenminister Thomas Strobl (CDU) verspricht einen Anstieg der Zahl der Polizistinnen und Polizisten. 2021 sei der tiefste Punkt der infolge der Pensionierungswelle entstandenen personellen Talsohle durchschritten worden. "In den kommenden Jahren werden die seit meinem Amtsantritt hohen Einstellungszahlen eine spürbare personelle Stärkung und Verjüngung unserer Landespolizei bewirken", sagt Strobl dieser Zeitung. Weitere zentrale Vorhaben seines Ressorts fürs neue Jahr seien die Umsetzung der Cybersicherheitsstrategie und der Breitbandausbau.

Bei der Polizei hofft Innenminister Thomas Strobl, dass mit Ende der Pensionierungswelle jetzt die personelle Entlastung ankommt. Foto: dpa

Schulen und Kitas

Die Pandemie wird auch im neuen Jahr den Alltag der Schulen und Kitas im Land stark dominieren. "Jetzt steht erst einmal Omikron vor der Türe. Was zum Beispiel in England gerade passiert, zeigt uns, dass diese Variante für uns eine riesige Herausforderung wird", sagt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Neben dem Steuern der Schulen durch die Pandemie wird ihr Ressort weiter versuchen, den Mangel an Lehrkräften und Kita-Fachkräften zu bekämpfen. Schopper will auch erreichen, dass digital gestützter Unterricht selbstverständlicher wird.

Wissenschaft und Kultur

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will "ohne Pause daran arbeiten", die drei Innovationscampus mit den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz im Raum Tübingen/Stuttgart, Lebens- und Gesundheitswissenschaften in Heidelberg und Mannheim sowie Mobilität in Karlsruhe und Stuttgart voranzubringen. Das auch für Kultur zuständige Ressort strebt 2022 zudem erste Restitutionen von Benin-Bronzen an Nigeria an, etwa aus dem Linden-Museum in Stuttgart. "Wir werden weiterhin nachdrücklich Verantwortung für die historische Aufarbeitung des Kolonialismus und seiner Auswirkungen bis in die Gegenwart übernehmen. Aufgrund des historischen Kontextes von Raub, Gewalt und Unrecht spreche ich mich grundsätzlich für die Restitution aller Benin-Objekte an Nigeria aus", so Bauer.

Klima- und Umweltschutz

Als wichtigste Aufgabe ihres Hauses für 2022 sieht Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) die Energiewende. "Wenn wir unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen wollen, braucht es einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern – und damit den massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien. Es geht um das Stoppen der Klimakrise, und zugleich um die Versorgungssicherheit unsers Landes", sagt Walker. Sie will im Frühsommer konkrete Zahlen vorlegen, welcher Sektor wie viel zum Abbau der CO2-Emissionen beitragen muss. In der Folge sollen konkrete Maßnahmen in einem neuen Energie- und Klimaschutzkonzept hinterlegt werden. Ein bereits beschlossener Beitrag zur Energiewende wird ab Mai 2022 für alle Häuslebauer spürbar: Dann gilt die Photovoltaik-Pflicht auch für neue Wohngebäude.

Ab Mai 2022 gibt es eine neue Auflage für Häuslebauer: Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird dann zur Pflicht für alle neuen Wohngebäude – bisher galt das noch nicht. Foto: dpa

Verkehr

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will die "Verkehrswende hin zu einer klimaschonenden Mobilität" ein gutes Stück voranbringen. "Ein großes Leuchtturmprojekt ist die Einführung eines landesweiten 365-Euro-Jugendtickets für den öffentlichen Personennahverkehr", sagt Hermann. Damit können junge Leute bis 21 Jahre – in Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst bis 27 – landesweit den ÖPNV nutzen. "So gewinnen wir hoffentlich dauerhaft neue Fahrgäste." 2022 will Hermann auch die gesetzliche Grundlage für einen "Mobilitätspass" schaffen. Kommunen können dann von der gesamten Bürgerschaft eine Nahverkehrsabgabe erheben, die den ÖPVN-Ausbau mitfinanzieren soll.

Finanzen

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) plant eine zweite Emission von Greenbonds, also nachhaltigen Anlagen – und grüne Impulse für den Finanzplatz Stuttgart: "Wir wollen Kapital eine Richtung geben und zwar hin zu mehr Nachhaltigkeit. Deshalb legen wir als Land nachhaltig an. Und dafür wollen wir auch privates Kapital mobilisieren. Auch die Finanzmärkte müssen zunehmend grün werden und dafür können wir auch im Land Impulse setzen." Ein Schwerpunkt des Ressorts bleibt die Bekämpfung der Folgen der Pandemie.

Wirtschaft

Die Corona-Folgen treiben auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut um. "Es ist weiterhin unser oberstes Ziel, Unternehmen, Betriebe und Soloselbstständigen im Land bestmöglich zu unterstützen, um Existenzen und Arbeitsplätze zu sichern", sagt die CDU-Politikerin. Zugleich wolle sie die Wirtschaft im Land für die Zukunft rüsten. So soll 2022 der Innovationspark Künstliche Intelligenz in Heilbronn "sichtbar durchstarten". Im ersten Quartal 2022 lobt das Ministerium 30 Millionen Euro an Fördermitteln für Innovationen für den Klimaschutz aus.

Verbraucherschutz

Als Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz will Peter Hauk (CDU) die Wälder stabilisieren und Landwirten verstärkt bei Investitionen in die Emissionsminderung und das Tierwohl unter die Arme greifen. Die bestehenden Regelungen zu gefährlichen Hunden will er auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen. "Damit verbunden soll ein allgemeiner Sachkundenachweis, der sogenannte Hundeführerschein, sowie eine allgemeine Kennzeichnungs- und Registrierpflicht und eine Versicherungspflicht eingeführt werden", kündigt Hauk an.

Soziales

Neben der Bekämpfung der Pandemie, die sein Ressort enorm fordert, steht auf der Agenda von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) die Stärkung der Pflege sowie Ausbau und Reform des Maßregelvollzugs in der Psychiatrie. Die Förderung des unabhängigen Ombudssystems in der Jugendhilfe sowie der Beratungsstellen für Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt werden ausgebaut – wie auch Aktivitäten, die Frauen besser vor Gewalt schützen sollen.

Laut Koalitionsvertrag soll von Hundehaltern unter anderem ein Sachkundenachweis verlangt werden. Details? Noch unklar. Foto: dpa

Wohnen

Für 2022 kündigt Wohnbauministerin Nicole Razavi (CDU) eine neue Initiative an: "Wichtig sind uns Konzepte für Wohnen im Kulturdenkmal. Dafür werden wir Geld in die Hand nehmen. Die Konzepte sollen individuelle Wohnlösungen bringen, die im Moment noch niemand erwartet." Das Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" wird finanziell aufgestockt und nimmt ab dem Frühjahr mit der Schaffung von Wohnraum in Gewerbegebieten einen neuen Schwerpunkt auf. Im ersten Quartal will Razavi das neue Förderprogramm für sozialen Wohnungsbau ins Kabinett einbringen.