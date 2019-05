Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Noch am Dienstag sah sich der Ministerpräsident persönlich zu einer sehr deutlichen Klarstellung veranlasst. "Fahrradstellplätze, Ladestationen für Elektromobile sind keine grünen Hirnfürze", schimpfte Winfried Kretschmann. "Da geht es um die Zukunft dieses Landes." So begründete er, warum seine grün-schwarze Regierung nun schon so lange über das "leidige" Thema einer Reform der Landesbauordnung streite. Und versprach: Jetzt sei in der Diskussion Tempo drin, schon bald werde man da "einen Knopf dran machen".

Und so kam es: Schon am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, verschickte das Staatsministerium die gemeinsame Pressemitteilung von Kretschmann und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). "Koalition erzielt Einigung" beim Kommunalfonds Wohnraumoffensive und der Novelle der Landesbauordnung, hieß es darin.

Gerade um die Vorgaben für Bauherren war lange gerungen worden. Die CDU störte sich massiv an den Regelungen, die 2014 unter Grün-Rot beschlossen worden waren. "Auflagen wie Fahrradstellplatz- und Dachbegrünungspflicht sind Kostentreiber, die nur aus grüner Ideologie damals Eingang in die Landesbauordnung gefunden haben", hatte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel im vergangenen Sommer pointiert die Haltung seiner Partei formuliert. "Wir wollen keine Ideologie auf Kosten der baden-württembergischen Häuslebauer!"

In den grün-geführten Ministerien von Winfried Hermann (Verkehr) und Franz Untersteller (Umwelt) hingegen bezweifelte man, dass ausgerechnet diese Punkte die großen Kostentreiber seien.

Als "Ideologie auf Kosten der Häuslebauer" geißelte die CDU die Vorgaben in der Landesbauordnung. Jetzt gibt es zumindest bei den Radstellplätzen Bewegung. Foto: dpa

Das Ergebnis jetzt deckt sich mit Eckpunkten, die innerhalb der Koalition eigentlich schon im Juli 2018 verabredet worden waren: So bleiben die Vorgaben für die Begrünung bestehen, wenn ansonsten eine Bepflanzung des Grundstücks "nicht oder nur sehr eingeschränkt" möglich ist. An die Stelle landesweiter fester Vorgaben für Fahrradstellplätze bei Neubauten rückt jetzt allerdings die Entscheidung auf kommunaler Ebene. Die untereren Baurechtsbehörden sollen "bedarfsorientiert" Vorgaben machen können. Bisher mussten zwei Plätze pro Wohnung bereitgestellt werden.

"Starre Vorgaben sind in einer komplexen Welt nur selten zielführend", erklärte Hoffmeister-Kraut. Nach welchen Kriterien letztlich über den Bedarf entschieden werden soll, steht allerdings noch nicht fest. Bis zur Kabinettsbefassung am 21. Mai soll Klarheit herrschen.

Geregelt wird künftig auch, dass Neubauten fit sein sollen für Elektromobilität: Mit Leerrohren soll sichergestellt werden, dass "schnell und kostengünstig" bei Bedarf Ladeinfrastruktur nachgerüstet werden kann. In Garagen von "Nichtwohngebäuden" - also etwa in Firmen - gibt es zudem die Pflicht, einen Ladesäulenanschluss für je zehn Stellplätze bereitzustellen. Die Wirtschaftsministerin spricht von einer "ausgewogenen Regelung" mit "möglichst geringer Zusatzbelastung für Bauherren".

Geld in die Hand nimmt die Landesregierung für den "Kommunalfonds Wohnraumoffensive". Städte und Gemeinden sollen gezielt bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum unterstützt werden, so der Plan. Für die Maßnahmen stehen zunächst rund 50 Millionen Euro zur Verfügung, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte. Dies sind Gelder, die im Jahr 2017 eigentlich in den sozialen Wohnungsbau fließen sollten, aber nicht abgerufen wurden. Im Jahr 2018 blieben noch einmal mehr als 100 Millionen Euro übrig - über deren Verwendung wird noch entschieden.

Während die Regierungsfraktionen sich zufrieden zeigen ("Wir liefern jetzt"), hat die Opposition nur Spott übrig. Von einer "fadenscheinigen Einigung" spricht die FDP. Die SPD sieht "Stückwerk".