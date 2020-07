Von Daniel Bräuer

Bösingen. Michael Mittelstaedt ist Vater dreier Kinder (15, 13 und vier Jahre alt). Der 50-Jährige lebt in Bösingen bei Rottweil, arbeitet als Verfahrenstechniker bei einem Autozulieferer und vertritt im Landeselternbeirat die Gymnasien des Regierungsbezirks Freiburg. Vergangene Woche wurde er zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt und ist damit künftig der Ansprechpartner im Land für die Belange der Eltern von 2,2 Millionen Schulkindern.

Herr Mittelstaedt, wie fällt nach drei Monaten Ihr Corona-Fazit aus Elternsicht aus: Wie sind die Schulen durch die Krise gekommen?

Wenn man sich anschaut, dass es null Vorlauf gab – dafür ist es nicht schlecht gelaufen. Die meisten haben sich bemüht, etwas Positives daraus zu ziehen, damit ist es keine ganz verlorene Zeit gewesen. Drei Monate komplett gelöscht, das wäre wirklich übel gewesen. Für die meisten ist es gut gegangen – im Sinne von: Es ist nicht alles auf der Strecke geblieben. Aber es sind auch einige Schülerinnen und Schüler komplett abgehängt gewesen.

Hintergrund > Homeschooling hat die Beziehung von rund einem Viertel der Eltern zu ihren Kindern belastet. Das geht aus einer bundesweiten Online-Befragung der Universität Koblenz-Landau unter 4320 Eltern von Schülern allgemeinbildender Schulen hervor. Laut der Umfrage waren 48,5 Prozent der Schüler [+] Lesen Sie mehr > Homeschooling hat die Beziehung von rund einem Viertel der Eltern zu ihren Kindern belastet. Das geht aus einer bundesweiten Online-Befragung der Universität Koblenz-Landau unter 4320 Eltern von Schülern allgemeinbildender Schulen hervor. Laut der Umfrage waren 48,5 Prozent der Schüler sehr oder ziemlich motiviert, 51,1 Prozent eher wenig bis gar nicht. 48,1 Prozent gaben an, dass die Lehrer die Aufgaben in keinem erkennbaren Rhythmus übermittelten. Eine Mehrheit wünschte sich mehr Rückmeldungen. Lob gab es für die Verständlichkeit der Aufgaben. (lrs)

[-] Weniger anzeigen

Was muss jetzt für die getan werden?

Wir haben ja vom Kultusministerium diese "Lernbrücken". Das sind zwar nur zwei Wochen, aber die kann man nutzen. Das mag bei dem einen oder anderen tatsächlich gut funktionieren. Und für viele Interessierte ist es ja auch eine Chance. Das wird ja offenbar von vielen Referendarinnen und Referendaren ausgeführt, die sind meistens recht innovativ unterwegs. Das kann sein, dass da in zwei Wochen relativ viel geht. Da bin ich sehr gespannt. Und im nächsten Schuljahr muss man schauen, dass man diese Kinder speziell fördert. Aber da sind unsere Schulen kreativ genug, das zu lösen.

Erwarten Sie, dass 2020/21 einigermaßen normal wird?

Das hoffen wir alle, aber wenn man ehrlich ist, glaubt das niemand. Wenn die Baden-Württemberger jetzt nach Holland ans Meer fahren, treffen sie da die Nordrhein-Westfalen, die schon einige Wochen unter sich Party gemacht haben. Da wird einiges laufen an Übertragungen. Und dann haben die Baden-Württemberger noch einige Zeit, das unter sich zu verbreiten. Und diese Situation kriegen wir dann, ungeprüft, zum Schuljahresbeginn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht lokal zu Lockdowns führen wird. Wie da ein Konzept aussieht, würde mich mal interessieren. Viele Schulen sind jetzt dankbar, dass das Schuljahr rum ist. Aber sie haben kein Konzept – und vielleicht auch keine Mittel – für die Zeit danach.

Aus der Not geboren haben viele Schulen auf bestehende Online-Plattformen gesetzt. Wäre es sinnvoller, das auszubauen, was sich in der Praxis bewährt hat, als die eierlegende Wollmilchsau "Ella" schaffen zu wollen?

Ein Ansatz wäre, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Was hat wo gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Und was waren die Rahmenbedingungen? Da lässt sich schnell herausfinden: Wo haben wir Dinge, die auch mit schlechten Rahmenbedingungen gut laufen? Das wäre ein sehr pragmatischer Ansatz.

Sie sprechen im Konjunktiv ...

Da finden sich wenig Befürworter! Ich habe schon vor meiner LEB-Zeit diverse Verantwortliche angeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen.

Wer müsste das organisieren?

Die Frage ist: Wer will es umsetzen? Wenn das Kultusministerium den Willen hätte, könnte Frau Eisenmann sicher ein Institut damit beauftragen. Wenn klar wäre, dass man diesen Weg gehen will, hätte man schnell Ergebnisse. Möglich ist das! Es fehlt nur der Wille.

Ihr Amtsvorgänger hat zum Abschied Frau Eisenmann scharf kritisiert. Schließen Sie sich der Aussage an, dass auf die Eltern zu wenig gehört wurde?

Frau Eisenmann sagt, natürlich gab es eine Kommunikation zwischen Ministerium und Eltern. Ja, stimmt. Es gab Termine, man hat miteinander gesprochen. Das sind auch sehr, sehr angenehme Menschen, mit denen man da konstruktiv arbeitet. Wirklich wunderbar! Aber die Frage ist, welche Themen man beackert. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten zwei Sitzungen das Thema Corona in Form von konkreten Vorlagen auf der Tagesordnung gestanden hätte.

Wie bitte? Es wurde nicht über Corona gesprochen? Worüber denn?

Von der Bezahlung von irgendwelchen Einrichtungen und Mitarbeitern bis hin zu Verordnungen über die Didaktik in irgendwelchen pädagogischen Bereichen. Es ist natürlich so: Wir sind ja nicht mundtot. Wir haben natürlich auch ganz viele Fragen gestellt und Anregungen gegeben. Uns wurde versprochen, dass wir in den nächsten Sitzungen darüber sprechen werden. Aber was dabei wirklich Fassbares rauskommt – ich weiß es nicht.

Beim Tempo der Schulöffnungen spürt man vielerorts einen Zwiespalt: Den einen konnte es nicht schnell genug gehen. Die anderen fürchten mehr Infektionen. Wo stehen Sie?

Es ist ja eine alte Binsenweisheit: Kleine Gruppen sind gut für alle – das ist nichts Neues! Für die Schüler ist es toll, weil es ruhiger ist. Für den Lehrer ist die Klasse beherrschbarer, der kriegt mehr Inhalt vermittelt. Was die Schulen da gemacht haben, war in der Anfangsphase mal richtig gut. Hygiene, Abstand, kleine Gruppen. Aber wenn man jetzt sagt: "April, April, alles auf!", dann ist das sehr, sehr bedenklich. Für jede Seite. Der Lehrer hat mit unmöglich vielen, unterschiedlichen Kindern zu tun, muss relativ nah an die ran. Dann das ganze Mundschutz-rauf-Mundschutz-runter.

Es gibt auch viele Eltern, die langsam anfangen radikal zu werden und sagen: Mundschutz, nein! Aber es geht doch nicht um den Selbstschutz, sondern um den Schutz der anderen! Natürlich ist in der Schule ein ganzer Tag mit Mundschutz auch schwierig. Wo Sie Abstand haben, brauchen Sie keine Masken. Und mit Abstand – besserer Unterricht! Deswegen: Ja, Öffnungen, dringend notwendig, wegen der sozialen Aspekte, wegen des Lernens, damit der Stoff nicht zu sehr auf der Strecke bleibt. Aber komplette Öffnungen ohne jede Maßnahmen außer ein bisschen Hygiene? Damit werden wir als LEB uns auch noch befassen.