Stuttgart. (lsw/sös) Die Zahl der Hochbetagten in Baden-Württemberg ist auf einem Rekordhoch. Ende 2018 lebten im Land rund 294.000 Menschen, die 85 Jahre oder älter sind. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lag die Zahl bei der Landesgründung 1952 noch bei 17.500 Menschen. Laut Prognose könnte sich die Zahl der Hochbetagten bis zum Jahr 2060 nochmals annähernd verdreifachen. Dann würden rund 805.000 Menschen über 85 im Südwesten leben.

Derzeit sind zwei Drittel dieser Hochbetagten Frauen. Mehr als 1730 Menschen waren Ende 2018 sogar 100 Jahre und älter. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung liegt der Anteil der Hochbetagten bei 2,7 Prozent.

Die regionale Verteilung: In Baden-Baden, der beliebten Kur- und Bäderstadt, ist der Anteil mit 3,7 Prozent am höchsten. Im Stadtkreis Heidelberg zählen 2,4 Prozent der Bevölkerung zu den Hochbetagten, in Mannheim 2,5 Prozent, im Rhein-Neckar-Kreis 2,6 und im Neckar-Odenwald-Kreis ebenso wie in Heilbronn (Stadt) 2,7 Prozent. Der Landkreis Heilbronn kommt auf eine Hochbetagten-Quote von 2,3 Prozent.

Bei den Über-100-Jährigen liegt in absoluten Zahlen landesweit Stuttgart vorn (173). Im Rhein-Neckar-Kreis sind es 77, in Mannheim 65, in Heidelberg 31, im Neckar-Odenwald-Kreis 17 Personen. In und um Heilbronn leben insgesamt 59 Über-100-Jährige (Stadt: 19, Land: 40).