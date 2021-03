Stuttgart. (dpa) In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mehr Neubauwohnungen zum Bau freigegeben worden als in den Jahren zuvor. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen 2020 stieg im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 43.990 Wohneinheiten, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Bei den Zweifamilienhäusern registrierten die Statistiker das stärkste Plus (27 Prozent). Bei den Mehrfamilienhäusern - darunter fallen Häuser mit drei oder mehr Wohnungen - betrug der Anstieg 5 Prozent. In der Kategorie der Einfamilienhäuser, zu denen auch Reihenhäuser und Doppelhaushälften mit separaten Eingängen zählen, ging es mit der Genehmigungszahl um 3 Prozent nach oben.

In den Jahren 2018 und 2019 waren in Baden-Württemberg jeweils etwas mehr als 41.500 Freigaben für Neubauwohnungen erteilt worden.

Ungeachtet der Corona-Krise zieht der Wohnungsbau im Südwesten weiter an. Erlössteigerungen in diesem Bereich glichen im vergangenen Jahr coronabedingte Einbrüche vor allem im Wirtschaftsbau aus und bescherten der Südwest-Baubranche unter dem Strich ein Umsatzplus.