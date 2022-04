Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Tübingen/Stuttgart/Freiburg. Die Sonne scheint, es ist Wochenende. Der Strom der Besucher ins Kloster Bebenhausen bei Tübingen reißt nicht ab. Die historische Klosteranlage im Schönbuch lockt viele an – doch wer nicht um die Rolle der Gebäude in der direkten Vorgeschichte Baden-Württemberg weiß, wird nicht mit der Nase drauf gestoßen. Außer einem unauffälligen Metallschild deutet nichts drauf hin. Wer an einer Schlossführung teilnimmt, bekommt einen ersten Hinweis. Die Führerin des Staatlichen Schlösserverwaltung bringt Besucher zu den Privatgemächern von König Wilhelm II., der vierte und letzte württembergische König (1891 bis 1918). Er wohnte mit Gattin Charlotte im Jagdschloss in der einstigen Klosteranlage.

Dort weist die Fremdenführerin auf die nummerierten Blechschilder an den Zimmern hin. Sie wurden erst 1946 angebracht, weil die Räume als Büros für Abgeordnete und Fraktionen des württembergisch-hohenzollerischen Landtags genutzt wurden. Vier Studenten aus Tübingen und München, die an der Führung teilnehmen, sind überrascht. "Das ist völlig neu für mich", sagt eine Kommilitonin.

Vorteil Kachelofen: Das Winterrefektorium im Kloster Bebenhausen. Foto: Westermann

Später durchstreifen die Besucher die Klosteranlage, besichtigen das einstige Winterrefektorium, in dem der Landtag von 1946 bis 1952 tagte. Entscheidendes Argument damals: Der Raum ließ sich durch einen großen Kachelofen beheizen. Eine Schautafel und ein Modell des damaligen Plenums informieren. Karg ging es im Schlafsaal, im sogenannten Dormitorium, zu. Wo einst Mönche, dann später Schüler der nach der Reformation eingerichteten evangelischen Klosterschule übernachteten, schliefen die Abgeordneten in den wenigen Quadratmeter großen Zellen.

Nach der Wiederzulassung der Parteien durch die in Tübingen residierende französische Besatzungsmacht wurde am 17. November 1946 eine beratende Landesversammlung gewählt, danach kamen die 65 Abgeordneten zum ersten Mal in Bebenhausen zusammen und arbeiteten eine neue Verfassung aus. Mit der Volksabstimmung über das Grundgesetz für Württemberg-Hohenzollern am 18. Mai 1947 fand die erste Landtagswahl statt, 116-mal tagte das Plenum in Bebenhausen. Zum 50. Jubiläum Baden-Württembergs kam der Südwest-Landtag zu einer auswärtigen Sitzung zurück nach Bebenhausen – tagte aber in einem größeren Saal.

Szenenwechsel, Heusteigstraße 45 im Stuttgarter Süden. In dem Gebäude befand sich das Parlament von Württemberg-Baden von 1947 bis 1952 und anschließend bis 1961 der Landtag von Baden-Württemberg. Im Gegensatz zum Touristenziel Bebenhausen frequentieren nur wenige Menschen diesen Ort, die Historie ist fast vergessen. Das obligatorische Hinweisschild fehlt aber auch hier nicht. Der für den Landtag genutzte große Saal des Eduard-Pfeiffer-Hauses, benannt nach seinem Erbauer und im Besitz einer Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaft, steht aber nicht leer.

Im Festsaal des Eduard-Pfeiffer-Hauses in Stuttgart finden heute Theaterproben statt. Foto: Westermann

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste nutzt ihn seit vielen Jahren als "Experimentierbühne" und für Veranstaltungen. "Schön, aber alt", beschreibt Siegfried Kalnbach, Leiter der Theaterwerkstatt, den Saal. "Man kann hier was ausprobieren, was man woanders nicht kann", man habe dafür auch "Zeit und Ruhe". Eine Figurenspielerin, die einer Studentin assistiert, ist angetan von dem Ambiente des halbdunklen Saals. Die Vorgeschichte war ihr unbekannt. "Das wusste ich gar nicht", sagt auch sie.

Weil das alte württembergische Landtagsgebäude in Stuttgart zerstört war, tagte die verfassungsgebende Versammlung 1946 zunächst im nahen Furtbachhaus. Der Landtag wechselte aber 1947 in die Heusteigstraße. Der Festsaal hatte damals noch die Form, die ihm die Nazis verpasst hatten. Am 25. April 1952 wurde hier das neue, vereinigte Bundesland Baden-Württemberg ausgerufen, am 11. November 1953 die neue Landesverfassung verabschiedet, zuletzt im Dezember 1958 Kurt Georg Kiesinger zum Ministerpräsidenten gewählt. 1961 zog das Parlament in den Landtags-Neubau am Schloss um.

Das Gebäude in der Heusteigstraße wurde 1890 von Eduard Pfeiffer (1835-1921) als Wohnheim für ledige Arbeiter errichtet und bot neben dem Festsaal weitere Gemeinschaftsräume. Pfeiffer hatte es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Wohnungsnot vor allem von jungen, ledigen Männern und Frauen zu bekämpfen. 1888 gründete er den "Arbeiter-Bildungsverein" sowie die Stiftung Arbeiterheim. Die Nationalsozialisten breiteten sich nach der Machtergreifung im Hause aus, zuletzt zog die Gestapo ein, nachdem deren bisherige Zentrale, das "Hotel Silber", zerstört worden war. 1947 wurde die Stiftung neu gegründet.

Nach dem Auszug des Parlaments 1961 stand wieder die Wohnnutzung im Vordergrund. Der Saal konnte wegen des Brandschutzes zunächst nicht wie früher genutzt werden. Auf eine Ledergroßhandlung folgte 1983 das Württembergische Staatstheater. Nach Sanierungsarbeiten wurde er 2009 neu eröffnet.

Weiter nach Südbaden: Das "Historische Kaufhaus" am Münsterplatz, das dem dem badischen Parlament als Sitz diente, ist eines der prächtigsten Gebäude in der Freiburger Innenstadt. Es ist nur der jüngere Teil eines 1378 erstmals erwähnten Gesamtkomplexes. In seiner Geschichte wurde es mehrfach umgebaut, 2002 ein halbes Jahr lang saniert – pünktlich zu einer weiteren auswärtigen Sitzung des baden-württembergischen Landtags im "Kaisersaal". Sein Name verweist auf den Besuch von Kaiser Wilhelm I. 1876 in der Stadt, die ihm ein Festbankett bereitete.

Dort tagte auch der Freiburger Bürgerausschuss. Am 22. November 1946 trat hier die Beratende Landesversammlung zusammen, die eine Verfassung für Baden erarbeitete und am 18. Mai 1946 dem Volk vorlegte. Am 29. Mai 1946 kam der zeitgleich mit der Volksabstimmung gewählte Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Leo Wohleb wurde Staatspräsident.

Im Unterschied zu den einstigen Standorten in Stuttgart und Bebenhausen ist der Kaisersaal heute noch ein rege genutzter öffentlicher Ort: Hier werden zum Beispiel Bürger geehrt, Konzerte finden statt.