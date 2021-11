Stuttgart. (dpa/lsw) Die Landesregierung will nun doch nicht wie angekündigt bereits am Dienstag schärfere Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschließen. "Mit Blick auf die ja sehr kurzfristig angesetzte Schalte zwischen Bund und Ländern werden wir erst im Nachgang dazu die konkreten Maßnahmen für das Land festzurren", teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Montag angekündigt, Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen wegen der sich zuspitzenden Pandemie verbieten oder zumindest erheblich beschränken zu wollen. Das sollte das Kabinett am Dienstag eigentlich beschließen.

An den Verschärfungen wolle aber man festhalten, sagte die Sprecherin. Sie sollen vermutlich am Mittwoch per Umlaufverfahren beschlossen werden.

Um 13.00 Uhr am Dienstag schalten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Dabei soll es um die Eindämmung der Pandemie und Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gehen.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 11.14 Uhr

Landesregierung will am Dienstag schärfere Maßnahmen beschließenVon Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Landesregierung will am heutigen Dienstag verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen beschließen und Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen weiter einschränken oder verbieten. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag in Stuttgart erklärt. Eine Sprecherin des Staatsministeriums sagte, angesichts der zugespitzten Lage reiche es nicht, auf den Bund zu warten.

Beim Besuch eines Impfzentrums des Stuttgarter Klinikums sagte Kretschmann, es werde zur "weiteren Untersagung oder Beschränkung von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen kommen". Wie das im Einzelnen aussehe, werde man besprechen. "Auch Sportgroßveranstaltungen werden wir massiv einschränken oder gar untersagen." Ein Sprecher des Staatsministeriums hatte zuvor schon erklärt, im Fußball werde es "auf jeden Fall" zu sogenannten Geisterspielen vor leerer Kulisse kommen.

Kretschmann erklärte, die Kontakte müssten radikal reduziert werden. Das gelte leider auch für Geimpfte, weil der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse.

Die Maßnahmen könnten die komplette Bandbreite an öffentlichen Veranstaltungen betreffen, vom Kinobesuch bis zum Weihnachtsmarkt. Man lote derzeit die Grenzen des Infektionsschutzgesetzes aus, sagte Kretschmann. Schulen und den Präsenzunterricht werde man so lange offen halten "wie nur irgendwie vertretbar und möglich".

Eine Sprecherin des Staatsministeriums sagte, der Ministerrat werde am Dienstagvormittag entweder einen Katalog neuer Maßnahmen oder gleich eine überarbeitete Corona-Verordnung beschließen. Baden-Württemberg habe an vielen Stellen schon deutlich schärfere Regeln als andere Bundesländer. Das Bundesinfektionsschutzgesetz binde den Ländern in Bereichen wie Gastronomie und Handel die Hände. Es reiche aber nicht, auf den Bund zu zeigen und abzuwarten. Angesichts der Situation auf den Intensivstationen und der zusätzlichen Omikron-Variante gehe es darum, die Infektionswelle abzuflachen.

"Wir müssen das, was das Infektionsschutz-Gesetz noch hergibt, jetzt umsetzen", sagte die Sprecherin. "Wir haben den Katalog schon weit ausgereizt. Beschränkungen oder Untersagungen in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport sind das, was noch übrig ist."

Kretschmann hatte am Montag erklärt, er glaube, nicht, dass der rechtliche Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ausreiche. Am Dienstag um 13 Uhr wollen die Ministerpräsidenten zusammen mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise und eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse beraten. Es sei "höchste Eisenbahn" für ein solches Bund-Länder-Treffen, sagte Kretschmann.

Kretschmann warb zudem erneut für eine allgemeine Impfpflicht. Der Vorschlag erhalte immer mehr Unterstützung. Eine Impfpflicht müsse nun vorbereitet werden.

Fußball-Spielbetrieb in Südbaden geht vorzeitig in die Winterpause

Freiburg. (dpa) Der Vorstand des Südbadischen Fußballverbandes hat beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen südbadischen Alters- und Spielklassen von der Verbandsliga abwärts vorzeitig in die Winterpause zu gehen. Der Vorstand sieht eine ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebes unter aktuellen Infektions-Entwicklungen sowie den weiteren bereits geltenden, sowie zu erwartenden Verschärfungen für den Amateursport als nicht mehr möglich an.

Insbesondere die Kurzfristigkeit der Verkündung am Freitagabend durch das Kultusministerium hatte am vergangenen Wochenende für viel Unmut und Unverständnis bei den Vereinen und für einige Spielausfälle gesorgt.

Damit werden ab 30. November 2021 keine Spiele mehr durchgeführt und alle noch in 2021 angesetzten und noch nicht absolvierten Pflichtspiele durch den Verband abgesetzt. Ein etwaiger Trainingsbetrieb unter den in der aktuellen Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg genannten Bedingungen steht den Vereinen frei.

Update: Montag, 29. November 2021, 20.46 Uhr

Land will Freizeit- und Kulturveranstaltungen stoppen

Stuttgart. (dpa) Freizeit-, Kultur und Sportveranstaltungen sollen in Baden-Württemberg wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie verboten oder zumindest deutlich beschränkt werden. Die Kontakte müssten nun radikal reduziert werden, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Besuch eines Impfzentrums des Klinikums Stuttgart an. Leider gelte das auch für Geimpfte, weil der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse.

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes werde die Landesregierung am Dienstag im Kabinett entsprechende Beschlüsse fassen, sagte Kretschmann. Es werde zur "weiteren Untersagung oder Beschränkung von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen kommen". Wie das im Einzelnen aussehe, werde man besprechen. "Auch Sportgroßveranstaltungen werden wir massiv einschränken oder gar untersagen."

Kretschmann forderte spätestens für Mittwoch eine neue Ministerpräsidentenkonferenz. Es sei höchste Eisenbahn für ein solches Treffen, sagte er. Er glaube nicht, dass der rechtliche Rahmen durch das Infektionsschutzgesetz im Kampf gegen die Pandemie ausreiche. "Wir brauchen den gesamten Instrumentenkasten."

Baden-Württemberg ist verhältnismäßig stark von der sich derzeit bundesweit zuspitzenden Corona-Lage betroffen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag bei 519,5, am vorherigen Sonntag bei 454,1. Mehrere Covid-19-Patienten sind bereits in andere Bundesländer verlegt worden.

Wegen der sich zuspitzenden Pandemie gilt in Baden-Württemberg bereits bei allen Veranstaltungen in Kultur, Freizeit und Sport die Regel 2G plus. Das heißt, dass zu allen Veranstaltungen bislang nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können. Die Landesregierung hatte aber bereits am Sonntag weitere Corona-Verschärfungen angekündigt.

Update: Montag, 29. November 2021, 15.14 Uhr