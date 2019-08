Von Jürgen Ruf

Ühlingen-Birkendorf. Der Ministerpräsident steht im Wald. Winfried Kretschmann hat seinen Sommerurlaub unterbrochen, um mit einer Visite bei Betroffenen auf ein drängendes Problem hinzuweisen: Hitze, Dürre und Schädlinge machen den Wald kaputt. Im Schwarzwald nimmt der Grünen-Politiker Schäden genauer unter die Lupe. Nur das Wetter spielt nicht mit an diesem Tag: Nach zwei trockenen Sommern regnet es bei Kretschmanns Waldbegehung.

"Der Klimawandel trifft die Wälder im Land mit nicht geahnter Wucht", sagt Kretschmann, als er am Dienstag in der Schwarzwaldgemeinde Ühlingen-Birkendorf im Kreis Waldshut mehrere Wälder besucht: "Dürre, Hitze und Schädlinge setzen unseren Waldbäumen mit einer Geschwindigkeit zu, die das Naturgefüge ins Wanken bringt." Kretschmann spricht von einer landesweit dramatischen Situation und von einer Krise, auf die das Land Antworten finden müsse.

Dabei geht es auch um Nothilfe, unter anderem für die etwa 240.000 Waldbesitzer im Land. Sie fürchten um die Existenz, weil Holzpreise nach zwei heißen und trockenen Sommern und den vielen Schädlingen im Keller sind. Der Wald als Wirtschaftsfaktor, fürchten sie, wird schon bald nichts mehr wert sein. Ein Ende der Krise sei nicht in Sicht.

Kretschmann hört zu, verspricht aber nichts. "Wir stehen vor schwierigen Haushaltsberatungen", sagt der Regierungschef. Und weiter: "Wir müssen jetzt vor allem auch schauen, wie wir den privaten Kleinwaldbesitzern helfen können. Das ist ja für die oft eine Sparkasse im Schwarzwald gewesen." Klar sei, dass geholfen werde. Nur wie, sei noch nicht entschieden.

Für Anfang September hat die Landesregierung schon einen "Waldgipfel" angekündigt. Mit "allen Betroffenen und Beteiligten", wie Kretschmann sagt, soll dann beraten werden.

Forstminister Peter Hauk (CDU) spricht von Schäden, die sich schon jetzt im dreistelligen Millionenbereich bewegten. Der Minister hat vor rund einem Monat einen Notfallplan für die stark geschädigten Wälder im Südwesten in Aussicht gestellt. Zudem fordert er Hilfszahlungen vom Bund.

Zusätzliches Personal für das Beseitigen von abgestorbenen Bäumen und die Wiederaufforstung, wie sie am Dienstag die Landesvertretung Forst und Naturschutz der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert, werde nichts bringen, sagt der Minister. "So viele Leute kann es gar nicht geben, dass wir den Schäden noch hinterherkommen." Die entscheidende Frage sei vielmehr, was langfristig getan werden könne, um den Wald zu retten - etwa mit dem Pflanzen neuer Baumarten, die dem Klimawandel besser standhalten als bestehende Baumsorten.

Helge von Gilsa, Chef des Kreisforstamtes Waldshut, sieht die Lage dramatisch. "Der Wald in seiner bestehenden Form ist dem Untergang geweiht." Schäden wie in diesem Jahr habe es noch nie gegeben. Der Klimawandel bringe extreme Wetterbedingungen, diese verschärften die Situation: "Wir sind wirkungslos und machtlos", sagt der Förster.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg untersucht, wie Wälder umgebaut werden können. "Wenn der Mensch sich weiter so verhält, wie er es derzeit tut, wird der Wald keine Zukunft haben", sagt der Chef der Forschungsanstalt, Konstantin von Teuffel. Auch neue Baumarten seien kein Mittel, das Problem auf Dauer zu lösen. Die einzige Möglichkeit sei, die Erderwärmung einzugrenzen.