Stuttgart. (dpa/lsw) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat im Bundesrat eine Neuverhandlung der Kosten für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder erreicht. Die Länderkammer rief am Freitag in Berlin den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat an. Der Grünen-Politiker hatte zuvor dafür geworben, "ernsthafte Verhandlungen über eine faire Lastenverteilung anzugehen". Das sei bisher nicht geschehen. "Es kann nicht so weitergehen, dass den Ländern Schritt für Schritt der finanzielle Spielraum genommen wird."

Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) unterstützte den Vorschlag in der Länderkammer. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte dagegen an die Länder appelliert, das Gesetz im Sinne der Familien zu beschließen.

Die Bundespläne sehen vor, dass die Eltern von Kindern, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, in den ersten vier Schuljahren einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Kretschmann sagte, zwar befürworte seine grün-schwarze Landesregierung den Ausbau der Betreuung, doch der Bund wolle von den Personal- und Betriebskosten deutlich zu wenig übernehmen. Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind Investitionen in Räume und Ausstattung nötig, und es müssen genügend Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden.

SPD kritisiert Kretschmann im Streit um Ganztagsbetreuung als Bremser

Stuttgart. (dpa) Vor der Entscheidung im Bundesrat über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hat die SPD Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Bremser kritisiert. Der Grünen-Politiker droht, in der Länderkammer gegen das Gesetz zu stimmen, weil der Bund den Ländern dafür nicht genug Geld gebe. SPD-Landeschef Andreas Stoch sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: "Nachdem die CDU jahrzehntelang den Ausbau von Ganztagsschulen verhindert hat, steht nun der grüne Ministerpräsident Kretschmann einer Einigung mit dem Bund im Weg." Dabei mache dieser auch noch mit falschen Zahlen Stimmung gegen den vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf. "Selbst mit einer nun grünen Kultusministerin an seiner Seite steht der bockige Kretschmann beim Ganztagsausbau quer im Stall."

Kultusminister Theresia Schopper (Grüne) sagte dazu am Donnerstag: "Wir müssen den Ausbau des Ganztags nicht nur vorantreiben, wir wollen das auch. Das ist mir wichtig." Sie fügte hinzu: "Aber der Bund steht hier finanziell mehr in der Pflicht als bisher." Kretschmann hatte am Dienstag erklärt, die grün-schwarze Koalition befürworte zwar den Ausbau der Betreuung, doch der Bund wolle von den Personal- und Betriebskosten nur zwölf Prozent übernehmen. Es müsse klar sein, dass Berlin die Hälfte finanzieren müsse.

Stoch sagte, das Gesetz sehe vor, dass der Bund 30 Prozent der Betriebskosten übernimmt. Außerdem sei das Land für den Ausbau der Ganztagsschulen und der Betreuung allein verantwortlich, schließlich sei Bildung Ländersache. "Es ist deswegen geradezu grotesk, wenn sich Kretschmann beschwert, dass der Bund zu wenig Geld gäbe, um seine eigenen politischen Versäumnisse auszubügeln", sagte der SPD-Partei- und -Fraktionschef.

Die Vize-Fraktionschefin der SPD im Bundestag, Katja Mast, erinnerte Kretschmann daran, dass die Grünen dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Bundestag auch zugestimmt hätten. Die vorgesehene Übernahme von 30 Prozent der Betriebskosten seien 960 Millionen Euro in der Endstufe. "Gerne bin ich der Landesregierung von Baden-Württemberg bei dieser sachlichen Aufklärung behilflich", sagte die Pforzheimer Abgeordnete. Die Pläne des Bundes sehen vor, dass die Eltern von Kindern, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, in den ersten vier Schuljahren einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Der Bund stellt den Bundesländern Investitionshilfen von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Ob das Gesetz aber im Bundesrat an diesem Freitag durchgeht, ist noch unklar. Kretschmann will den Vermittlungsausschuss anrufen, um die Verteilung der Betriebskosten neu zu verhandeln. Auch Hessen und Niedersachsen haben Widerstand angekündigt. Im Finanzausschuss gab es breite Kritik an den Finanzzusagen des Bundes. Kretschmann hatte erklärt, auf Baden-Württemberg kämen im Endausbau im Jahr 2030 Kosten von einer Milliarde Euro zu. Der grüne Regierungschef wird von den Kommunen im Land unterstützt, die den Ausbau mitfinanzieren müssen. Der Gemeindetag geht für Baden-Württemberg davon aus, dass bis 2025 etwa 200.000 zusätzliche Plätze in der Ganztagsbetreuung bei rund 400.000 Grundschülern geschaffen werden müssen.

In ihrem Streit legen Bund und Länder unterschiedliche Berechnungen zugrunde. Das Deutsche Jugendinstitut hat zwei Szenarien entwickelt. Bei einem Ausbau von 820 000 Ganztagsplätzen bundesweit würden am Ende bis zu 3,2 Milliarden Euro für die Betriebskosten fällig. In der Tat wollte der Bund ursprünglich 12 Prozent davon übernehmen, hat dann aber auf 30 Prozent aufgestockt. Ein weiteres Szenario geht aber vom Ausbau von 1,1 Millionen Plätzen aus, mit dem auch die Länder rechnen. Hier lägen die Betriebskosten am Ende bei 4,5 Milliarden Euro. Der Bundesanteil von 960 Millionen Euro wären dann nur 21,5 Prozent.

Nach Zahlen der amtlichen Schulstatistik 2020 gibt es bisher bei knapp einem Drittel der Grundschulen im Südwesten Ganztagsbetreuung. Von den 2438 Grundschulen bieten 760 Betreuung am Nachmittag an. Allerdings ist die Teilnahme bei den meisten dieser Schulen (594) freiwillig. Das Ministerium erklärte, der Ausbau erfolge anhand des Betreuungsbedarfs, den man zwischen 55 Prozent bis maximal 80 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 1 bis 4 beziffere. Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind Investitionen in Räume und Ausstattung nötig und es müssen genügend Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden.

Kretschmann kündigt Widerstand an

Stuttgart. Beim Ziel ist man sich einig, um die Finanzierung wird erbittert gestritten. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat Widerstand gegen Pläne der Bundesregierung zur künftigen Ganztagsbetreuung von Grundschülern angekündigt. Vor der Befassung des Bundesrats mit dem Thema am Freitag forderte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen höheren Anteil des Bundes an absehbaren Kosten. "Auch das Gute muss man bezahlen können", sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. "Das ist völlig unterfinanziert."

Um das durchzusetzen, versuche er, gemeinsam mit anderen Bundesländern den Vermittlungsausschuss anzurufen. Wenn das nicht gelinge, "muss ich schauen, was ich mache. Höchstwahrscheinlich werde ich das dann ablehnen", sagte Kretschmann. "Wer bestellt, muss auch bezahlen", ergänzte er. "So geht es einfach nicht."

Der Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsamer Ausschuss von Bundestag und Bundesrat, in dem beide Häuser mit je 16 Mitgliedern vertreten sind. Wenn bei Gesetzgebungsprozessen Konflikte zwischen dem Parlament und der Länderkammer auftreten, sollen hier Kompromisse gefunden werden. Der Bundesrat kann den Vermittlungsausschuss zu jedem Gesetzesbeschluss des Bundestages einschalten, wenn er mit dem Beschluss nicht einverstanden ist. Der Vermittlungsausschuss berät nicht-öffentlich und vertraulich. (hab)

Am Freitag soll der Bundesrat über das "Ganztagsförderungsgesetz" abstimmen, das der Bundestag am 11. Juni beschlossen hat. Es bedarf der Zustimmung der Länderkammer, um in Kraft zu treten. Kern des Gesetzes ist die Einführung eines bedarfsunabhängigen Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens acht Stunden täglich.

Der Anspruch soll im Endausbau für jedes Kind von der ersten bis einschließlich der vierten Klasse bestehen. Umgesetzt werden soll der Ausbau stufenweise, sodass Eltern von Kindern, die 2026 eingeschult werden, in den ersten vier Schuljahren einen vor Gericht einklagbaren Anspruch auf Ganztagsbetreuung bekämen.

Doch vorher wäre vor Ort viel zu tun. Bundesländer wie Baden-Württemberg, die bisher nicht über entsprechende Kapazitäten in Einrichtungen wie Schulen oder Horten verfügen und auch nicht über das dazugehörige pädagogische Personal, müssten ihre Angebote ausbauen. Das wäre teuer und der Betrieb der Einrichtungen führte zu anhaltend hohen Kosten.

Städte, Kommunen und Kreise, die im Land solche Betreuungseinrichtungen betreiben, halten die Pläne für unbezahlbar und schlugen schon vor dem Bundestagsbeschluss Alarm. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler sei "in Baden-Württemberg auf absehbare Zeit nicht realisierbar", warnten sie. "Bei den Eltern werden Erwartungen geweckt, die man nicht realistisch erfüllen kann." Gemeindetags-Präsident Steffen Jäger begrüßte Kretschmanns Ankündigung, den Vermittlungsausschuss anrufen zu wollen. "Allein für die Kommunen in Baden-Württemberg erwarten wir nach Daten des Deutschen Jugendinstituts jährliche Kosten in Höhe von 817 Millionen Euro Kosten für Personal und Räume", sagte der Gemeindetags-Präsident.

Das größte Problem sei der Fachkräftemangel. "Wir suchen schon heute händeringend Erzieherinnen und Erzieher für Kindergärten und Kitas. Es wird nicht möglich sein, die dortigen Engpässe zu bewältigen und gleichzeitig noch viel mehr zusätzliche Fachkräfte für die schulische Betreuung zu finden", prophezeiten die Kommunen. Auch gebe es noch keinen für sie tragbaren Finanzierungsvorschlag: weder für den Ausbau noch für laufende Kosten.

Wie viele Plätze Land und Kommunen schaffen müssten, falls – wie zu erwarten ist – das Gesetz letztlich in Kraft träte, ist unklar. Das Kultusministerium konnte auf Anfrage keine Zahlen nennen. Das zusätzlich benötigte Personal hänge "insbesondere von den Faktoren Gruppengröße, Betreuungszeiten und der Nachfrage" ab, erklärte ein Sprecher. Beim Bedarf kalkuliere man mit 55 bis 80 Prozent der berechtigten Schüler. Aktuell gibt es im Land knapp 400.000 Grundschüler, Tendenz steigend. Das Deutsche Jugendinstitut hat berechnet, dass das Land nur bis zum Programmstart rund 132.000 neue Betreuungsplätze schaffen müsste.

Der Bund hat angekündigt, sich mit mehreren Milliarden an nötigen Investitionen und auch an künftigen Kosten zu beteiligen. Doch aus Sicht von Land und Kommunen ist das Angebot zu niedrig. Kretschmann übte zudem grundsätzliche Kritik. "Diese Programmpolitik folgt immer demselben Schema", sagte er unter Verweis auf andere Bundes-Projekte wie das "Gute-Kita-Gesetz" oder den "Digitalpakt" für Schulen. "Man lockt uns mit relativ hohen Investitionsmitteln. Dagegen sind die Personalkosten, die Betriebsmittel völlig unterfinanziert." Der Bund wolle nun nur zwölf Prozent der künftig laufenden Betriebskosten tragen, die das Land auf etwa eine Milliarde pro Jahr veranschlage. Er verlange aber eine 50-Prozent-Beteiligung des Bundes, bei einem Angebot unter 30 Prozent werde er "sicher Nein sagen".

Zuletzt hatten auch Hessen und Niedersachsen Widerstand angekündigt. In der Landesregierung hofft man, auch Länder wie Bayern und Rheinland-Pfalz für die Sache gewinnen zu können.

Kretschmann plädierte dabei auch für einen neuen Anlauf, dass Länder Zu- und Abschläge bei Gemeinschaftssteuern wie der Einkommens-, Umsatz- oder Körperschaftsteuer erheben könnten. Dann könnten die Länder auch selbst größere Investitionsprogramme auflegen. Er wäre "höchst vergnügt", wenn diese Idee wieder aufgenommen würde. Zuletzt seien insbesondere die ostdeutschen Länder dagegen gewesen, weil sie einen "Steuerdumpingswettbewerb" befürchteten.

Kretschmann pocht auf mehr Geld für Anspruch auf Ganztagsbetreuung

Stuttgart. (dpa) Baden-Württemberg dringt wegen des vom Bund geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder in den Klassen 1 bis 4 auf mehr Geld aus Berlin. "Auch das Gute muss man bezahlen können", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. "Das ist völlig unterfinanziert." Er werde versuchen, den Vermittlungsausschuss des Bundesrats anzurufen, damit die Länder mit dem Bund neu über die Finanzierung verhandeln können. Im Finanzausschuss des Bundesrats seien sich die Länder sehr einig gewesen. "Wer bestellt, muss auch bezahlen", sagte Kretschmann. "So geht es einfach nicht." Auch Hessen und Niedersachsen haben Widerstand angekündigt.

Die Pläne sehen vor, dass die Eltern von Kindern, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, in den ersten vier Schuljahren einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Kretschmann sagte, zwar befürworte seine grün-schwarze Landesregierung den Ausbau der Betreuung, doch der Bund wolle von den Personal- und Betriebskosten nur zwölf Prozent übernehmen. "Es ist klar, dass es zumindest hälftig finanziert werden muss." Er habe intern schon signalisiert, dass er bei einem Anteil des Bundes von unter 30 Prozent das Gesetz nicht mittragen könne.

Der Bundestag hatte den Rechtsanspruch vor knapp zwei Wochen mit den Stimmen der großen Koalition beschlossen. An diesem Freitag soll der Bundesrat sich damit beschäftigen. Kretschmann sagte auf die Frage, was er tue, wenn es keine deutliche Erhöhung der Bundesmittel gebe: "Höchstwahrscheinlich muss ich das dann ablehnen."

Der Bund stellt den Bundesländern Investitionshilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung und will sich langfristig mit knapp einer Milliarde Euro pro Jahr an den laufenden Betriebskosten beteiligen. Es sei immer das Gleiche, sagte Kretschmann. Der Bund locke mit relativ hohen Investitonsmitteln, doch bei den Betriebskosten sei dann "Feierabend". Auf Baden-Württemberg kämen im Endausbau im Jahr 2030 Kosten von einer Milliarde Euro zu.

Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind Investitionen in Räume und Ausstattung nötig und es müssen genügend Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden. Der Gemeindetag geht für Baden-Württemberg davon aus, dass bis 2025 etwa 200.000 zusätzliche Plätze in der Ganztagsbetreuung bei rund 400 000 Grundschülern geschaffen werden müssen.