Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zuversicht im Sozialministerium, Zweifel bei der Opposition: Zur Bilanz einer Sonderanstrengung gegen die sinkende Impfbereitschaft im Land gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die SPD-Landtagsfraktion wirft Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vor, sein selbst gesetztes Ziel zu verfehlt zu haben.

Unter dem Motto "Impfen vor den Sommerferien" hatte Luchas Ressort vergangene Woche rund 250 Aktionen in ganz Baden-Württemberg initiiert, viele davon ohne Terminvergabe und an ungewöhnlichen Orten. Am Freitag hatte das Ministerium bekannt gegeben, auf diese Weise mehr als 12.000 Impfungen verabreicht zu haben. "Damit konnten wir den Abwärtstrend bei den Impfzahlen stoppen und vielen weiteren Menschen eine Impfung ermöglichen – und wir werden alle auch in den nächsten Wochen weiter volles Engagement zeigen", erklärte Lucha.

Das Problem: Luchas Interpretation mag allenfalls dann Bestand haben, wenn der Löwenanteil der Zweitimpfungen mitgezählt wird. Bei einer Sitzung des Sozialausschusses Mitte Juli hatte sein Ministerium aber neue Erstimpfungen als vorrangiges Ziel benannt. "Der aktuelle Trend der rückläufigen Anzahl Erstimpfungen soll ,gedreht‘ werden", hieß die Marschrichtung in einem Papier zur Impfkampagne. Die Zielimpfquoten bis Ende September könnten nur erreicht werden, wenn bis dahin pro Woche stabil 230.000 Erstimpfungen stattfänden. Während des Aktionszeitraums vom 21. bis 28. Juli, der einen überzähligen Tag enthält, waren es ausweislich der Berichte des Landesgesundheitsamtes rund 104.000, abzüglich des 21. Juli rund 89.000.

Die oppositionelle SPD-Fraktion hält den Abwärtstrend deshalb mitnichten für gestoppt: Insgesamt habe es in allen drei vorangegangenen Juliwochen mehr Erstimpfungen gegeben als während der Aktionswoche, kritisierte der gesundheitspolitische Sprecher Florian Wahl. "Die Impfkampagne von Minister Lucha ist bisher leider gescheitert. Das wesentliche Ziel, die rückläufige Anzahl an Erstimpfungen zu drehen, wurde selbst in der Kampagnenwoche nicht erreicht." Die Landesregierung müsse den Impfstoff jetzt dorthin bringen, wo er benötigt werde. "Auf der Impfkampagnen-Website des Landes werden Infos zu Impfangeboten nur in deutscher Sprache veröffentlicht."

Das Ministerium betonte, "dass etwa bei zwei Drittel der 12.000 Impfungen Menschen zum ersten Mal geimpft wurden, viele davon auch mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem nur eine Impfdosis notwendig ist", sagte ein Sprecher. "Über die Aktionen vor Ort haben wir also viele Menschen erreicht, die davor noch nicht im Impfzentrum oder beim Hausarzt waren."

Die Impfangebote waren nicht nur an etablierten Orten wie Impfzentren gemacht worden, sondern auch auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren, auf einem Wertstoffhof, anlässlich von Fußballspielen oder bei einem Festival.