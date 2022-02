Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer Lichtprojektion hat der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen an den zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau mit neun Toten erinnert.

Gezeigt wurden am Samstagabend am Stuttgarter Alten Schloss Porträts der Opfer. Auch an anderen Orten in Baden-Württemberg gedachten Menschen der Opfer. So kamen in Freiburg rund 1000 Menschen zusammen, wie die Polizei auf Anfrage berichtete.

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Mit der Aufarbeitung der Tat befasst sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der vor allem der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu einem Behördenversagen kam.