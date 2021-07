Axel Habermehl

Stuttgart. Wissenschaftler der Universität Stuttgart raten von der massenhaften Beschaffung mobiler Luftfilter für Schulen ab. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Studie zum Infektionsrisiko in Klassenräumen hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

"Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt ist der flächendeckende Einsatz von Luftreinigungsgeräten nicht indiziert", schreiben die Forscher des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung. Luftreinigungsgeräte könnten nicht andere Maßnahmen wie AHA+L, Testen, Impfen zur Eindämmung der Infektionsausbreitung "ersetzen oder gar negieren".

Zwar sinkt der Studie zufolge beim kundigen Einsatz bestimmter mobiler Hochleistungs-Luftreiniger die Ansteckungswahrscheinlichkeit in Klassenräumen, in denen sich eine infektiöse Person aufhält, deutlich. Jedoch stellten sie auch Nachteile fest. Die Geräte ersetzten regelmäßiges Lüften nicht, da sie Feuchte und CO2 nicht abtransportierten. Zudem verursachten sie erhebliche Geräusche und Zugluft.

Auch Maßnahmen wie FFP2-Masken und regelmäßiges Stoßlüften senkten die Infektionswahrscheinlichkeit in einem ähnlichen Maße wie die getesteten Luftreiniger. Diese böten sich für "schlecht belüftbare Räume als kurzfristige unterstützende Maßnahme an". Dringend raten die Wissenschaftler, die in der ersten Jahreshälfte im Auftrag der Stadt Stuttgart Experimente an zehn Schulen durchgeführt haben, zum Tragen von FFP2-Masken im Unterricht.

Die Studie wurde von politischen Entscheidungsträgern mit Spannung erwartet und soll demnächst vorgestellt werden. Nach einem Angebot der Landesregierung an kommunale Schulträger, die Anschaffung von Luftfiltern mit 60 Millionen Euro zu fördern, laufen vielerorts Debatten, ob man die Geräte bestellt. Überwiegend herrscht, auch ob der hohen Kosten, Skepsis. Doch der öffentliche Druck wird als hoch empfunden.