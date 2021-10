Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die schwäbische Sprache sei am Anfang seiner Ausbildung die größte Herausforderung gewesen, sagt Saleem Rizwan (27). Vor sechs Jahren hat der junge Pakistaner in Deutschland Asyl beantragt, mit dem Status eines geduldeten Flüchtlings hat er dann nach einer Jobmesse im Mercure Hotel Stuttgart Airport Messe eine Ausbildung gemacht. Inzwischen ist er als Jungkoch im Hotel tätig und hat einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Am liebsten, sagt er, bereite er für Hotelgäste einen "Schwabenteller" zu.

Hoteldirektor Gürkan Gür setzt schon seit einigen Jahren auf die Ausbildung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Von 21 ausgelernten Mitarbeitern in seinem Haus haben sieben einen Migrations- und fünf einen Fluchthintergrund. Gürs Eltern sind vor Jahrzehnten aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Er selbst ist hier geboren und aufgewachsen. Aber, sagt Gür, er wisse, was es heiße, sich fremd zu fühlen. Ein Teil seiner Motivation ist daher, jungen Geflüchteten eine berufliche Perspektive zu bieten und sie im Betriebsalltag im Hotel zu integrieren. Auch wenn er nicht verhehlt, dass es einen Mehraufwand bedeutet. Die meisten Firmen, die Geflüchtete ausbilden, unterstützen sie laut einer Befragung des "Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge" über die betriebliche Praxis hinaus – etwa bei Behördengängen oder mit zusätzlichen Sprachkursen.

Gür hat aber noch einen anderen Grund für sein Engagement: den gravierenden Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättengewerbe, der sich während der Pandemie noch verstärkt hat. Erst vor knapp zwei Monaten hat sein Hotel wieder geöffnet – nach 17 Monaten Schließzeit. "Ich habe fünf Ausbildungsstellen, aber keine Bewerber", beschreibt der Hoteldirektor seine aktuelle Lage.

Er ist damit nicht allein. 2020 sind in Baden-Württemberg 21 Prozent weniger Ausbildungsverträge in Hotellerie und Gastronomie abgeschlossen worden als 2019. "Corona hat dem Ausbildungsmarkt wahnsinnig geschadet – und es ging ihm sowieso nicht so toll", sagt Sofia Geisel, Mitglied in der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Der Imageschaden durch Corona sei riesig – "wir sind totgeredet worden", klagt Heike Gehrung-Kauderer, selbst in achter Generation Gastronomin und im Ehrenamt Präsidentin der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. "Auch die Duale Ausbildung ist über Jahre schlechtgeredet worden", bedauert der Wirtschaftsstaatssekretär und Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß. Angesichts des Fachkräftemangels, der sich durch die vielen Abgänge während des Lockdowns noch verstärkt habe, habe die Politik großes Interesse, die Ausbildung und das Image der Ausbildung zu stärken. Schließlich biete der Tourismusbereich gute Aufstiegsperspektiven und einzigartige Chancen, international zu arbeiten.

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel versuchen Politik und Kammern den Blick der Betriebe stärker auf Geflüchtete zu lenken und dafür zu werben, stärker in deren Ausbildung zu investieren. "Ohne Mitarbeiter aus dem Ausland würden wir schon lange nicht mehr existieren", sagt Gehrung-Kauderer. Auch für die Integration von Geflüchteten sei die Branche daher prädestiniert: "Wenn nicht wir, wer dann?" Der Fachkräftemangel werde nicht einfach aufhören, als alterndes Land sei Deutschland auf Zuwanderungen angewiesen, sagt Geisel. Das fordere auch mehr Offenheit im Umgang mit anderen Kulturen und den Willen, Barrieren abzubauen. "Die Schwaben müssen zweisprachig werden, das geht nicht anders. Sie müssen auch Hochdeutsch sprechen."