Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart, und Henning Otte

Stuttgart. Trotz einer ganzen Reihe strittiger Verhandlungspunkte, ungelöster Probleme und offener Finanzierungsfragen wollen die Landesverbände von Grünen und CDU ihre Regierungskoalition in Baden-Württemberg fortsetzen. "Die Koalition von Grünen und CDU geht in die zweite Legislaturperiode", kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Dienstagmittag am Rande der Koalitionsverhandlungen in Stuttgart an.

"Wir haben in den letzten fünf Jahren das Land verlässlich und erfolgreich regiert und führen dieses Bündnis nun weiter", legte sich Kretschmann fest. Er strebe "eine tragfähige, vertrauensvolle und sehr kooperative Zusammenarbeit" an, erklärte er.

Im Zentrum des Regierungsprogramms solle ein thematischer "Dreiklang" aus politischen Maßnahmen zum Klimaschutz, zu wirtschaftlicher Innovation und zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts stehen. "Das haben wir im Wahlkampf gesagt und das setzen wir jetzt um", sagte Kretschmann. Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobl sagte, man wolle "Heimat und High-Tech verbinden, Breitband und Brauchtum, Tüftlergeist und Tradition". Dabei strebe man "weiterhin eine solide Finanz- und Haushaltspolitik" an.

Die Koalitionsverhandlungen waren am Montag in eine neue Phase getreten. Nach vorbereitenden Beratungen zwölf parteiübergreifend besetzter, thematisch orientierter Arbeitsgruppen nahmen die Kern-Verhandlungsteams von Grünen und CDU, angeführt von Kretschmann und Strobl, abschließende Gespräche auf. Sie sollen rund eine Woche dauern. Die zehnköpfige Runde muss die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sichten und sieben. Denn diese enthalten, wie berichtet, rund 60 strittige Punkte. In diesen "Dissensen" sollen nun Kompromisse gesucht werden.

Größtes Problem der Unterhändler ist absehbar mangelndes Geld. Konnte das erste grün-schwarze Bündnis im Land in den vergangenen fünf Jahren durch Rekord-Steuereinnahmen aus dem Vollen schöpfen, schränken die hohen Staatsausgaben und die wirtschaftliche Krise infolge der Corona-Pandemie den Handlungsspielraum künftig stark ein. Für das Haushaltsjahr 2022 muss Grün-Schwarz mit einer Lücke von 3,6 Milliarden Euro zwischen voraussichtlichen Einnahmen und schon feststehenden Ausgaben umgehen.

"Wir können uns derzeit keine großen Sprünge leisten, die mit großen Ausgaben verbunden sind", kündigte Kretschmann an. "Alles, was wir beschließen, wird unter einem Haushaltsvorbehalt stehen." Vor jedem Kapitel des Vertrags werde die Einschränkung stehen, dass geplante Maßnahmen nur umgesetzt werden, wenn die Haushaltslage es zulasse. "Das heißt, viele Dinge, die da drinstehen, werden erst in einer Zeit aktiviert werden können, wenn die Steuerquellen wieder sprudeln, wovon wir ausgehen", sagte Kretschmann. Für die Unterhändler kommt es nun darauf an, die Reihenfolge für gewollte, aber derzeit zu teure Projekte festzulegen.

Kretschmann sieht es als kein Problem an, dass im Koalitionsvertrag vor allem Wünsche stehen. "Wir können nicht sagen, wir machen jetzt keinen Koalitionsvertrag, weil wir kein Geld haben." Demnach wollen Grüne und CDU eine Prioritätenliste mit allen finanziell relevanten Projekten erstellen, die erst dann umgesetzt werden können, wenn es einen Aufschwung gibt und die Steuereinnahmen wieder steigen.

Während der Ausbau des schnellen Internets im ganzen Land weiter Vorrang haben soll, soll es weniger neues Personal geben als eigentlich anvisiert. "Wir können nur sehr wenige neue Stellen schaffen", sagte Kretschmann. Das dürfte vor allem die Polizei und die Schulen betreffen. "Ohne schnelle Internetverbindung ist alles nichts", sagte Strobl.

Über verschiedene Sparideen wird noch beraten – dazu gehört beispielsweise der CDU-Vorschlag eines Stellenabbaus von 3000 Stellen in der Landesverwaltung. Schulden sollen nicht gemacht werden. Strobl betonte: An der "schwarzen Null" werde nicht gerüttelt.