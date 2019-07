Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Den Debatten-Titel hat FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke knackig formuliert: "Stillstand, Blockaden und faule Kompromisse: Hat die Kultusministerin die Bildungspolitik der grün-schwarzen Koalition noch im Griff?"

Eine Antwort liefert er gleich mit: aus FDP-Sicht natürlich nicht. Schließlich, so Rülkes These, könne sich die Kultusministerin und designierte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der Bildungspolitik nicht gegen den grünen Koalitionspartner durchsetzen. Weder sei klar, wie es mit G8 und G9 weitergehe, noch wie sie ihre Idee eines Zentralabiturs umsetzen wolle.

Bislang hatte sich der FDP-Fraktionschef regelmäßig an CDU-Innenminister Thomas Strobl abgearbeitet. Diesmal attackiert er erstmals Eisenmann scharf, die neue starke Frau der Südwest-CDU, die am 27. Juli von ihrer Partei offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 gekürt werden soll.

Die 54-Jährige, der ein Entscheider-Image vorauseilt, kontert die Angriffe kühl: "Herr Rülke, machen Sie sich um meine Durchsetzungsfähigkeit mal keine Sorge." In Richtung SPD sagt sie, die von ihr für den Doppelhaushalt 2020/21 geforderten 1084 Lehrerstellen bedingten sich aus der Umsetzung von Beschlüssen, etwa zum Ausbau des Ethik- und Informatikunterrichts. Das sei "eine ganz normale Rechenaufgabe." SPD-Schulexperte Stefan Fulst-Blei verweist dagegen darauf, dass Eisenmann zu Beginn ihrer Amtszeit noch Stellen gestrichen habe.

Mit interessanten Zwischentönen wartet Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz auf. Grüne und CDU eine das Wissen darum, wie wichtig gute Bildung sei, hält er die Fahne der Regierungskoalition hoch. An die Adresse der Kultusministerin aber formuliert er "klare Erwartungen" bei der Beseitigung von "Baustellen" in der Bildungspolitik. "Wir brauchen ein tragfähiges Konzept, wie die Lehrerversorgung angesichts der ohnehin schwierigen Personalsituation sichergestellt werden kann."