Stuttgart. (dpa/lsw) Das waren die wichtigsten Ereignisse in Baden-Württemberg 2021. Ein Überblick:

24. Februar: Ein 14-Jähriger ersticht im Streit um ein Mädchen einen 13-Jährigen in einem Wald in Sinsheim. Im Herbst wird dem Jugendlichen wegen Mordes der Prozess gemacht.

5. März: Mehr als ein Jahr nach dem verheerenden Brand bekommt die "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) ihre drei Michelin-Sterne zurück. Das Restaurant "temporaire - Schwarzwaldstube" ist in der neuen Ausgabe des Restaurantführers "Guide Michelin" das einzige Haus neu in der Spitzenkategorie.

9. März: Nach dem Doppelmord an einer Frau und ihrer kleinen Tochter in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) wird ein Mann in Stuttgart zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die 41-Jährige und das 9 Jahre alte Mädchen wurden von dem Ex-Freund der Frau durch Schläge auf den Kopf und Schnitte durch die Kehle getötet. Danach scheiterte der Deutsche bei dem Versuch, auch seine getrennt lebende Ehefrau umzubringen.

9. März: Auch für einen Weltmeister-Coach ist irgendwann Schluss. Nach dem WM-Desaster der deutschen Fußballer 2018, dem sportlichen Abstieg in der Nations League 2020 inklusive des 0:6 in Spanien kündigt Joachim Löw seinen Rücktritt als Bundestrainer zum Ende der EM im Sommer an. Aus Landessicht ist das nicht schlimm: Dem Südbadener Löw folgt der Nordbadener Hansi Flick.

14. März: Es ist ein historischer Triumph für Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Grünen. Sie gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit großem Abstand vor der CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Die Ökopartei kommt auf den Rekordwert von 32,6 Prozent, die CDU stürzt auf nie dagewesene 24,1 Prozent ab. Möglich sind nach der Wahl eine Wiederauflage von Grün-Schwarz und eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP.

6. April: Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng stirbt im Alter von 93 Jahren in Tübingen. In den vergangenen Jahren hatte sich Küng wegen seines Gesundheitszustands zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er litt unter anderem an Parkinson, wie er in seiner Autobiografie öffentlich gemacht hatte.

22. April: In einem deutschlandweit einmaligen Test können Bürger im Karlsruher Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock mehrere Wochen drei selbstfahrende Busse kostenlos nutzen.

30. April: Mit mehr als einem Jahr Verspätung und umfassendem Hygienekonzept wird die Landesgartenschau in Überlingen eröffnet. Wegen zu hoher Inzidenzen war die Schau zuvor mehrfach verschoben worden, was die Kosten für die Veranstalter in die Höhe trieb. Zwar melden die Veranstalter bis zum Ende der Gartenschau im Oktober rund 700 000 Besucher und damit mehr als nach den Verschiebungen erwartet. Finanziell bleibt letztlich aber ein Defizit von rund fünf Millionen Euro.

8. Mai: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei ausschließen. Beim Landesparteitag stimmen 161 Delegierte für ein Ausschlussverfahren, 44 dagegen und 8 enthalten sich. Palmer hatte auf Facebook mit Aussagen über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo für Empörung gesorgt. Der OB beteuert, seine Äußerung sei ironisch gemeint gewesen.

12. Mai: Winfried Kretschmann wird zum dritten Mal zum Regierungschef gewählt. Der einzige grüne Ministerpräsident hat sich zuvor für eine Neuauflage der Koalition mit der CDU entschieden. Bei den Grünen war das nach den Sondierungen mit CDU und SPD sowie FDP hoch umstritten gewesen. Bei der CDU übernimmt nach dem Rückzug von Susanne Eisenmann wieder CDU-Landeschef Thomas Strobl das Ruder und wird erneut Vize-Regierungschef.

5. Juni: Ein Mann verübt einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm. Die Fassade bleibt rußgeschwärzt zurück, verletzt wird niemand. Der Landtag verabschiedet in der Folge eine Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung. Die Polizei identifiziert den mutmaßlichen Täter. Doch der Mann aus Ulm flieht in die Türkei, wo ihm aufgrund seiner türkischen Staatsangehörigkeit keine Auslieferung droht.

9. Juni: Nach der Absage des Münchner Oktoberfests wegen des Coronavirus wird das Aus auch für das Cannstatter Volksfest in Stuttgart verkündet. Es ist die zweite Absage für die große Stuttgarter Sause nach der Corona-Zwangspause im Jahr zuvor. Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland hätte von Ende September bis Mitte Oktober stattfinden sollen. Vor Corona haben jedes Jahr rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen das Volksfest besucht.

17. Juni: Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac räumt ein, dass der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielte. Damit erfüllt er die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht. Im Oktober zieht Curevac das Vakzin aus dem Zulassungsverfahren zurück. Das Unternehmen will jetzt Vorreiter sein bei einem neuen, modifizierten Impfstoff.

21. Juni: Es ist eine historische Durststrecke, die nach den Pfingstferien ein vorläufiges Ende findet: Seit Weihnachten waren vor allem Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe im Corona-Lockdown gewesen, während Abschlussklassen teilweise in Präsenz unterrichtet werden konnten. Das Absinken der Corona-Infektionszahlen macht jetzt Öffnungen auf breiter Basis auch für den Einzelhandel und den Freizeitbereich wieder möglich.

24. Juni: Der Technologiekonzern Bosch informiert über einen anstehenden Wechsel auf der Chefetage: Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Volkmar Denner, wird sein Amt kurz nach seinem 65. Geburtstag zum Jahresende abgeben. Auf ihn folgt Stefan Hartung, der bisher die wichtige Sparte für Autozulieferungen leitet. Diese trägt beim Mischkonzern aus Gerlingen zu weit mehr als der Hälfte des Umsatzes von mehr als 70 Milliarden Euro bei.

2. Juli: Nach 15 Monaten Corona-Pause dürfen an einem Freitagabend Menschen im Südwesten erstmals wieder ohne Masken und Abstand in Clubs tanzen. Zwei Diskotheken in Ravensburg öffnen im Zuge eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts des Landes für insgesamt 700 Gäste pro Abend. Ende Juli zieht die Stadt Ravensburg Bilanz: Es seien keine Infektionen aus den Clubs gemeldet worden.

7. Juli: Peter Spuhler wird mit sofortiger Wirkung als Generalintendant am Badischen Staatstheater abberufen. Das beschließt der Verwaltungsrat ohne Gegenstimme in einer Sondersitzung; bereits im Mai hatte er Ulrich Peters für drei Jahre als Interimsintendanten bis Ende August 2024 bestimmt. Spuhler muss nach Kritik an seinem Führungsstil das Staatstheater vorzeitig verlassen.

24. Juli: Die Unesco verleiht Baden-Baden und zehn anderen Kurstädten als "Great Spas of Europe" den Welterbe-Titel.

3. August: Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz holt sich mit 7,00 Metern im letzten Versuch Olympia-Gold in Tokio. Als erste deutsche Weitspringerin seit 21 Jahren.

4. August: Die Schulter plagte ihn, zudem hatte er lange mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen gehabt - doch in Tokio holt der dreifache Ringer-Weltmeister Frank Stäbler doch noch seine erste Olympia-Medaille. Zum Karriereende gibt es Bronze. "Ich habe es mit den allerletzten Kräften nach Hause gebracht", sagt der Musberger.

17. August: Am denkmalgeschützten Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs lösen sich mitten in der Nacht schwere Steine und stürzen auf den Boden. Der Grund: Bei der Sanierung des Bahnhofs haben Bauarbeiter zuvor versehentlich eine tragende Wand herausgerissen. Daraufhin gibt ein Dachträger nach. Weil Schalterhalle und Kopfbahnsteighalle des denkmalgeschützten Bonatzbaus danach lange gesperrt werden, müssen Reisende große Umwege in Kauf nehmen, um zu den Bahnsteigen zu kommen.

26. September: So emotional ist der Abschied des SC Freiburg vom Dreisamstadion, dass sogar Trainer Christian Streich im Fan-Block steht und mit den Anhängern singt. Nach dem 3:0 gegen Augsburg zieht der Fußball-Bundesligist nach 67 Jahren in ein neues Stadion um - in der alten Kultstätte spielen noch die zweite Mannschaft und die Frauen.

27. September: Die Südwest-CDU muss bei der Bundestagswahl den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Sie verliert fast zehn Prozentpunkte und landet bei nur noch 24,8 Prozent. Einziger Trost: Die Union bleibt auf Rang eins - vor der SPD, die von der Popularität von Kanzlerkandidat Olaf Scholz profitiert und sich steigert. Die Grünen kommen mit 17,2 Prozent auf Platz 3 und sind enttäuscht, denn ihr Traum vom Kanzleramt ist geplatzt.

1. Oktober: Die Daimler-Aktionäre machen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Weg für eine Aufspaltung des Konzerns in zwei unabhängige Unternehmen für Autos (Mercedes-Benz) und Nutzfahrzeuge (Daimler Truck) frei. Im Kern wird durch diesen Schritt das große Geschäft für Lkw und Busse aus dem bisherigen Gesamtkonstrukt herausgelöst und separat an die Börse gebracht. Dadurch soll die Marktkapitalisierung beider Bereiche in Summe steigen.

17. Oktober: Beim Absturz eines Hubschraubers in Buchen sterben drei Männer im Alter von 18, 34 und 61 Jahren.

17. November: Die vierte Corona-Welle trifft Baden-Württemberg mit "brutaler Wucht", wie Ministerpräsident Kretschmann es formuliert. Wegen galoppierender Corona-Zahlen verhängt die Regierung die Alarmstufe mit harten Beschränkungen für Ungeimpfte. Sie dürfen nicht mehr ins Kino, Schwimmbad oder Restaurant und dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Etwas später dreht das Land mit der Alarmstufe II weiter an der Schraube; es gibt unter anderem in Hotspots Ausgangsbeschränkungen für nicht Geimpfte.