Von Oliver Schmale und Daniel Bräuer

Stuttgart/Heidelberg. Von nun an können sich alle Erwachsenen bei ihrem Arzt mit Astra-Zeneca impfen lassen, wenn aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, unabhängig von Alter, Beruf oder Vorerkrankungen. Hintergründe:

Wo wird die Priorisierung aufgehoben? Dies betrifft nur die Hausarztpraxen und dort nur für das Mittel von Astra-Zeneca, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte. In den Impfzentren gelte die Priorisierung weiter. In den Praxen könnte sie Mitte Mai auch für die anderen Impfstoffen fallen, je nach Liefermengen.

Wie werden die Termine in den Praxen vergeben? Das können die Ärzte entscheiden. Die Logik dahinter: Sie kennen ihre Patienten und wissen am besten, wer als erstes die Impfung braucht – und für wen Astra-Zeneca in Frage kommt. Das Mittel steht im Verdacht, in sehr seltenen Fällen Hirnthrombosen auszulösen, und ist erst ab 60 Jahren empfohlen. Andererseits gibt es viele Jüngere, die sich auch damit impfen lassen würden, aber noch nicht an der Reihe sind.

Gibt es nun schneller einen Termin? Nein. "Die Aufhebung der Impfpriorisierung führt nicht dazu, dass jetzt auch alle schnell geimpft werden", betont ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. "Dadurch stehen nicht mehr Impfstoff und auch nicht mehr Termine zur Verfügung." Im Gegenteil: Der Andrang auf die Praxistermine dürfte noch größer werden. Umgekehrt gehe er aber davon aus, dass die Praxen auch entlastet werden, weil sie nicht mehr so vielen Patienten nachtelefonieren müssten, um Impfwillige zu finden, so der KV-Sprecher.

Was ist mit dem Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung? Die Ständige Impfkommission empfiehlt zwischen zwei Astra-Zeneca-Dosen einen Abstand von zwölf Wochen. Studien zufolge ist die Wirkung dann deutlich höher. Die Zulassung erlaubt vier bis zwölf Wochen. Die Impfverordnung schreibt vor, diesen Abstand "möglichst auszuschöpfen". Davon weichen die Gesundheitsminister nun ab: Laut ihrem Beschluss steht es den Arztpraxen nun frei, in Absprache mit dem Patienten den Zeitraum festzulegen – innerhalb der zulässigen Spanne. Bundesminister Jens Spahn verteidigte dies mit "lebenspraktischen Erwägungen". Viele wünschten sich, nicht so lange auf die Zweitimpfung warten zu müssen, um bereits für ihren Urlaub eine Bescheinigung über den vollen Impfschutz zu bekommen. Auch deshalb wollten sich viele nicht mit Astra-Zeneca impfen lassen – bei mRNA-Mitteln beträgt der Abstand nur sechs Wochen. Es sei aber von Interesse, dass viele Menschen sich impfen lassen, so Spahn.

Ist das medizinisch vertretbar? Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, warnt: "Wenn Sie Ihren Impfabstand bei Astra-Zeneca verkürzen, um damit schneller in den Genuss von Lockerungen zu kommen, machen Sie das auf Kosten ihres Immunschutzes!" Auch RKI-Chef Lothar Wieler erklärte am Freitag, er werde mit seinem Zweittermin volle zwölf Wochen warten. Noch deutlicher wurde der Heidelberger Hausarzt Hubertus Arends: "Ein Vorziehen der zweiten Astra-Zeneca-Impfung widerspricht jeglicher medizinischen Vernunft", kritisierte er. Zudem Hinzu komme, dass die Praxen gar nicht genug Impfstoff hätten, um neben den bereits vereinbarten Erst- nun auch noch vorgezogene Zweitimpfungen durchzuführen. "Das geht logistisch gar nicht." Zu den aufwändigen Aufklärungsgesprächen über Astra-Zeneca käme nun also noch die Aufgabe, den Patienten von dem abzuraten, was sogar der Bundesgesundheitsminister vorgeschlagen habe. Das Sozialministerium in Stuttgart erklärte zurückhaltend: "Hier muss sich jede und jeder selbst fragen, ob sie oder er die Verkürzung für einen Urlaub eingehen will."