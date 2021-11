Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Verkürzte Öffnungszeiten, geschlossene Gruppen: Der Personalmangel hat an manchen Kitas zuletzt sehr handfeste Folgen gezeigt. Auch langfristig fehlt Personal. Ein Gespräch mit Bettina Stäb, Leiterin der Stabstelle für Frühkindliche Bildung und Soziales beim Gemeindetag Baden-Württemberg.

Frau Stäb, ist die Personaldecke in den Kitas dünner geworden – oder ist der Krankenstand in diesem außergewöhnlichen Herbst besonders hoch?

Die Ursachen sind vielfältig. Der Krankenstand ist nur eine davon. Möglicherweise ist er pandemiebedingt höher als sonst. Gleichzeitig stellen wir jedoch seit Jahren fest, dass generell Fachkräfte fehlen. Die Hauptgründe sind ein steigender Betreuungsbedarf, die Ausweitung der Öffnungszeiten und gestiegene Qualitätsstandards wie die Einführung einer Leitungszeitregelung. Wir brauchen mehr Plätze und damit mehr Fachkräfte. Dem gerecht zu werden, ist eine große Herausforderung. Wir sehen einen dringenden Handlungsbedarf.

Der Markt gibt sie derzeit nicht her?

Ja, das ist vielerorts leider der Fall. Und die Situation wird sich künftig in der Fläche noch verschärfen.

Woran liegt es, ob das schon so ist? Ist das ein Stadt-Land-Gefälle?

Das ist kein generelles Thema eines Stadt-Land-Gefälles. Sicher schlägt der Fachkräftemangel in städtischen Ballungsgebieten noch stärker auf, weil dort u.a. die Berufstätigkeit beider Eltern höher ist und damit ein großer Betreuungsbedarf für jüngere Kinder und für längere Öffnungszeiten vorliegt. Aber auch auf dem Land ist der Fachkräftemangel angekommen.

Wie viele Kräfte fehlen denn?

Es gibt Prognosen, nach denen bis 2030 je nach Szenario zwischen 20.000 und 40.000 zusätzliche Fachkraftstellen benötigt werden.

Kann man das durch Ausbildung decken? Fehlt das Interesse am Beruf?

Man muss an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass es nicht am Interesse am Beruf mangelt. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Fachkräfte massiv erhöht, allein in den letzten zehn Jahren sogar verdoppelt. Der Beruf ist attraktiv. Aber der Bedarf steigt stärker an, als die momentanen Ausbildungskapazitäten Fachkräfte hergeben. Es reicht daher nicht, die Ausbildungskapazitäten zuhalten, sondern sie müssen weiter ausgebaut werden. Aber wir können nicht abwarten, bis weitere Ausbildungsgänge angelegt und abgeschlossen sind. Wir müssen auch über kurzfristige, befristete Maßnahmen nachdenken, um Druck herauszunehmen.

Welche wären das?

Zum Beispiel könnten geeignete Personen zur Unterstützung der Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit oder zur Entlastung der Fachkräfte in der Verwaltung und in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten eingesetzt werden. Daneben brauchen wir Lösungen für den akuten Platzbedarf, damit wir Kinder nicht vom Besuch einer Kita ausschließen müssen. Dazu schlagen wir vor, die die Gruppen befristet um bis zu zwei Plätze zu erweitern.

Der Output der Fachschulen hat sich in zehn Jahren verdoppelt von 6000 auf gut 11.000 pro Jahr. Was müsste geschehen, damit es noch mehr werden?

Es braucht ein zweigeteiltes Vorgehen. Einerseits müssen wir gemeinsam mit Bund und Land das Ausbildungsfeld attraktiv halten und als attraktiv bewerben und es müssen die Ausbildungskapazitäten weiter ausgebaut werden. Andererseits müssen wir auch sehen: Der Wettbewerb um Fachkräfte wird insgesamt, branchenübergreifend, härter. Ich sehe nicht, dass der Ausbau der Ausbildungskapazitäten alleine ausreicht. Nehmen Sie den neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, auch dort werden perspektivisch weitere Fachkräfte benötigt. Daher müssen wir breiter denken und Quereinstiege leichter machen, zum Beispiel für Personen, die über einen zweiten Bildungsweg etwas Neues anfangen wollen.

Wer könnte so ein Quereinsteiger sein?

Ich habe keine konkreten Personengruppen vor Augen, sondern Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen Eignung, ihrer Berufserfahrung oder ihrer Lebenserfahrung geeignet sind und Freude in der Arbeit mit Kinder haben. Wir sind aktuell auf Landesebene im Gespräch, um neue Wege zu definieren, die Menschen mit einem fortgeschrittenem Lebenslauf ansprechen.

Ist eigentlich Zuwanderung bei dieser Form des Fachkräftemangels eine Option?

Das kann eine Option sein, hängt auch immer davon ab, woher die Fachkräfte kommen und mit welchen Erwartungen. Dafür gibt es Kriterien, die erfüllt werden müssen, um anerkannt zu werden. Das macht es schwierig, aber nicht unmöglich.