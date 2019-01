Bad Wimpfen/Heilbronn. (guz) Wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag ist der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Bernhard Lasotta in der Nacht auf Samstag an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Weggefährten, Kommunal- und Landespolitiker reagierten tief betroffen auf die Nachricht und würdigten die Verdienste des leidenschaftlichen Volksvertreters, der sich als Mediziner stark für die Sicherung der medizinischen Versorgung in der Region engagiert hatte, aber auch immer wieder für Sicherheits-, Rechts- und Schulthemen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann nannte den heimatverbundenen, gläubigen Katholiken in einer Mitteilung "einen "Mann mit Werten und Überzeugung".

"Demokratie heißt Verantwortung übernehmen" - dieser Leitsatz hatte Lasottas langjähriges politisches Handeln geprägt. In seiner Heimatstadt Bad Wimpfen bestimmte er zwei Jahrzehnte lang als Gemeinderat die Geschicke der Stauferstadt mit und war, nach seiner Wahl in den Landtag, 17 Jahre lang in Stuttgart eine gewichtige Stimme für den Wahlkreis Bad Wimpfen. Im Heilbronner Kreistag setzte er sich mit seinem Sachverstand vor allem für Sozial- und Gesundheitspolitik ein. Außerdem war Lasotta von 2005 bis 2017 Kreisvorsitzender der CDU Heilbronn und trug in dieser Verantwortung maßgeblich dazu bei, dass der Kreisverband organisatorisch modernisiert wurde.

Kreisvorsitzender Alexander Throm würdigte Bernhard Lasotta als "herausragende politische Persönlichkeit mit großer Sachkompetenz, Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen und einer gefestigten inneren Überzeugung". Er habe eine besondere Gabe gehabt, Menschen für sich zu gewinnen.

"Ich will nah bei den Menschen sein", hatte Lasotta immer wieder nicht nur gesagt, sondern auch gelebt. Deshalb arbeitete er trotz seines zeitraubenden politischen Mandates weiterhin in Teilzeit als Anästhesist in der Klinik am Gesundbrunnen in Heilbronn. Darüber hinaus hatte Lasotta immer wieder sein politisches Gewicht in die Waagschale geworfen, wenn es galt, kulturelle Themen voranzubringen. Sein ausdauernder Einsatz für die Sanierung des Blauen Turms, das Wahrzeichen seiner Heimatstadt Bad Wimpfen, fand große Anerkennung und auch die Burgfestspiele Jagsthausen verliert mit Lasotta einen jahrzehntelangen Unterstützer und Förderer.