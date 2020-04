Bad Wimpfen. (guz) Die Zahl der Infizierten sprengt alle bislang bekannten Dimensionen einer Ausbreitung des Corona-Virus in einer Klinik in Baden-Württemberg: Im SRH-Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen sind nach Angaben der Klinikleitung bereits am Freitag 110 Patienten und 81 Mitarbeiter positiv auf den Erreger getestet worden.

Das sei "das bisherige Ergebnis" – es können also noch weitere Fälle hinzukommen, da zwar bei sämtlichen 200 Patienten und 180 Mitarbeitern Abstriche gemacht wurden, aber offenbar noch nicht alle Testergebnisse vorliegen. Inzwischen steht die Fachklinik für Prävention, Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung – sie ist eine der größten ihrer Art im Land – nun komplett unter Quarantäne – nach "intensiver Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Heilbronn", wie es heißt.

Laut Mitteilung des gemeinnützigen Stiftungsunternehmens SRH (ehemals Stiftung Rehabilitation Heidelberg), das in der Region zahlreiche Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Rehakliniken betreibt, sind die meisten der positiv Getesteten in Bad Wimpfen jedoch bislang weitgehend symptomfrei. Am Samstag befanden sich noch 130 Patienten im Gesundheitszentrum, das normalerweise bis zu 400 Menschen aufnehmen kann. Statt 300 arbeiten dort aktuell noch 180 Mediziner und Pfleger.

Wie es zu der enormen Ausbreitung kommen konnte, darüber rätselt nun auch die Klinikleitung: "Die Ursache der Virus-Verbreitung kann derzeit nicht nachvollzogen werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Virus durch die Verlegung von zum Aufnahmezeitpunkt noch unverdächtigen Patienten aus Akutkrankenhäusern ins Haus getragen", heißt es in einer Stellungnahme der SRH.

Das Gesundheitszentrum habe seit Beginn der Pandemie umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt. So seien beispielsweise sehr früh Patienten, die den geringsten Verdacht auf eine mögliche Covid-19-Infektion hatten, isoliert und nur noch unter strengsten Schutzmaßnahmen kontaktiert worden. Bereits seit Mitte März gilt ein generelles Besuchsverbot.

Dennoch waren bereits Anfang April sechs Mitarbeiter und vier Patienten positiv getestet worden. Danach wurden am Gesundheitszentrum zunächst zwei Covid-19-Stationen mit insgesamt 40 Betten eingerichtet. Die betroffenen Patienten seien strengstens isoliert worden. Allen Patienten gehe es gut, und sie würden engmaschig überwacht, teilte die Klinik mit. Sollten sich bei diesen Patienten signifikante Symptome zeigen, würden sie laut Klinikleitung in die Akutkrankenhäuser der Region verlegt.

Um die Sicherheit und Gesundheit aller negativ getesteten Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten, befinden sich die positiv getesteten Fälle in klinischer (Patienten) beziehungsweise häuslicher (Belegschaft) Quarantäne. Einige der coronafreien Patienten sollen allerdings nicht verlegungsfähig sein; sie wurden in einem separaten Gebäudeteil untergebracht, in dem sie nun von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut werden.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurden bislang neun negativ getestete Patienten in häusliche Quarantäne entlassen. In enger Abstimmung mit der Behörde soll nun nach und nach darüber entschieden werden, wann auch von Corona genesene Patienten entlassen werden können.

Obwohl inzwischen viele Mitarbeiter ausgefallen seien, sei die Versorgung der verbliebenen Patienten unter strengsten Hygieneregeln, mit engmaschiger Überwachung sichergestellt, teilte die SRH mit. Zudem gelte die Ausnahmegenehmigung, dass positiv getestete, symptomfreie Mitarbeiter in der Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden dürfen.

Besonders bitter für die Klinik: Um die Akutkrankenhäuser der Region zu entlasten, hatte das Gesundheitszentrum seit Beginn der Krise insbesondere schwer betroffene Patienten mit dringendem Rehabilitationsbedarf weiterhin aufgenommen, "um eine optimale medizinische Versorgung im Anschluss an die Akutbehandlung zu gewährleisten". Patienten mit Risikoprofil für eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus seien dabei "penibel herausgefiltert" worden.