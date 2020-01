Bad Friedrichshall. (y) Das Traditionshaus Schloss Lehen in Bad Friedrichshall ist Teil der "Welcome Hotels"-Gruppe geworden, die die Übernahme der Geschäftsführung nun bekannt gab. Seit Jahresbeginn sei das in der Region bekannte und 1553 gebaute Renaissance-Schlosshotel in Bad Friedrichshall als Managementbetrieb ins Unternehmen aufgenommen worden. Nach der Eröffnung des Welcome Hotel in Neckarsulm im vergangenen Jahr baut die Gruppe damit ihr Portfolio in der Region weiter aus.

"Neben dem modernen Hotelneubau in Neckarsulm können wir Gästen mit dem historischen Schloss Lehen jetzt für jeden Wunsch das richtige Hotel anbieten", erklärt Oliver Bosch, Direktor des Welcome Hotel Neckarsulm, der auch dem Welcome Hotel Schloss Lehen als Direktor vorsteht.

Das unter Denkmalschutz stehende Herrenhaus Schloss Lehen verfügt über 21 individuell gestaltete Zimmer gehobenen Niveaus, drei Tagungsräume, eine Bar und ein Restaurant mit regional inspirierter Küche. Dank seines historischen Flairs sowie eines individuell auf Kundenwünsche zugeschnittenen Serviceangebots hat sich Schloss Lehen nicht zuletzt als Örtlichkeit für Hochzeitsfeiern und Unternehmensveranstaltungen überregional einen Namen gemacht.

Die Gruppe übernimmt Schloss Lehen als Managementbetrieb von Eigentümer Rainer Rudolf, der zugleich Eigentümer des Welcome Hotel in Neckarsulm ist. Mit den besonderen Herausforderungen in der Leitung historischer Hotels ist die Gruppe laut eigenen Angaben gut vertraut: Neben Schloss Lehen gehören das Haus in Bad Arolsen – Teil des geschichtsträchtigen Arolser Schlossensembles im Waldecker Land – und das Residenzschloss in Bamberg zu "Welcome Hotels".

Die "Welcome Hotels"-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main ist seit 1998 aktiv und betreibt in Deutschland aktuell 14 Drei-Sterne und Vier-Sterne Superior Hotels.