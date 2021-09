Ein autonom fahrender Minibus ist in einem Karlsruher Stadtteil im Einsatz. Die Fahrt erfolgt im Rahmen des Forschungsprojekts „EVA-Shuttle“. Dabei bringen autonom fahrende, emissionsfreie Minibusse ihre Fahrgäste in dem Stadtteil nach Bedarf von A nach B. Die Bestellung erfolgt via App. Die Fahrzeuge bewegen sich frei im regulären Straßenverkehr, was nach Betreiberangaben zufolge in dieser Konstellation bisher einzigartig in Deutschland ist. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck