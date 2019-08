Heilbronn. (rnz) Innerhalb von zehn Jahren werden, nach Prognose der Unternehmensberatung McKinsey, Autonome Fahrzeuge die Kuriere ersetzen und 80 Prozent der Pakete ausliefern. Diese Entwicklung braucht entsprechende technische Lösungen, aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Dieser beiden Aufgaben hat sich das Projekt "BUGA:log" angenommen. Und es ist nicht in Silicon Valley oder in Haidian (Peking) beheimatet, sondern in Heilbronn: Unter der Überschrift "Gesellschaft verstehen - Zukunft gestalten" entwickeln Wissenschaftler und Studierende der Hochschule Heilbronn einen wichtigen Markstein auf dem Weg in eine moderne Stadtgestaltung.

Das Vorhaben setzt die Vision einer hochautomatisierten Stadtlogistik auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn schon jetzt teilweise in die Realität um: Insgesamt drei autonom fahrende Lieferfahrzeuge, die über jeweils 16 Paketfächer verfügen, stellen während der Öffnungszeiten der Bundesgartenschau für jedermann sichtbar und erlebbar Pakete und Gastronomiebedarf zu oder holen Altpapier ab. Die Fahrzeuge verkehren dabei nicht auf Sonderspuren, sondern teilen sich mit den Besuchern die normalen Ausstellungswege.

Die Bundesgartenschau wurde dabei gezielt als Anwendungsfeld ausgewählt. Das Konzept einer kombinierten Stadt- und Gartenbauausstellung gilt als Muster für gesellschaftliche Teilhabe und bietet ideale Bedingungen für ein partizipativ und experimentell angelegtes Reallabor. Etwa 800 Menschen wohnen während der Bundesgartenschau dauerhaft auf dem Gelände und haben die Möglichkeit, an "BUGA:log" mitzuwirken. Sie sind genauso wie die Tagesbesucher mit dem Ausstellungskonzept "Experiencing Future urban Delivery" direkt in das Konzept einbezogen, indem sie testen, beurteilen und Vorschläge zur Weiterentwicklung machen.

In Heilbronn steht das baden-württembergische Testfeld "Autonomes Fahren". Fotos: Tobias Bernecker/Armin Guzy

Die speziell für "BUGA:log" entwickelten batterieelektrischen Fahrzeuge sind die einzigen motorisierten Zustellhilfen, die auch während der Öffnungszeiten auf dem Ausstellungsgelände zugelassen sind. Sie wurden von der Hochschule Heilbronn gemeinsam mit ihren Projektpartnern und den beteiligten Industriepartnern nach Maßstäben konzipiert, wie sie für die "letzte Meile" typisch sind, und anschließend an die speziellen Bedürfnisse des fahrerlosen Betriebs und der selbstständigen Bedienung durch die Nutzer angepasst. Die Interaktion mit "BUGA:log" erfolgt digital über eine eigens hierfür entwickelte App.

Die Nutzer melden über die App ihre Zustell-Wünsche an, die Synchronisierung mit den Portalen der Paketdienste, die für die Lieferung bis zum Eingang der Bundesgartenschau sorgen, erfolgt automatisch im Hintergrund, um die Nutzung so einfach wie möglich zu machen. Individualisierungsmöglichkeiten erlauben es Bewohnern, Logistikdienstleistern und Gewerbetreibenden, am Reallabor "BUGA:log" teilzunehmen und den Einsatz des Lieferfahrzeugs auszuprobieren.

Ziel des Projekts ist es, über einen partizipativ-experimentellen Ansatz Erwartungen, Akzeptanz und Einstellungen in der Bevölkerung für hochautomatisierte Transportsysteme im öffentlichen Raum zu erforschen. Hierfür werden die Erfahrungen der verschiedenen Kundengruppen evaluiert, um die Bereitschaft zur Nutzung autonomer Zustellfahrzeuge, aber auch möglicherweise noch bestehenden Akzeptanzbarrieren besser zu verstehen.

Die Idee zu "BUGA:log" entstand aus dem Ansatz heraus, einen Teil des Gartenschaugeländes bereits während der Gartenschau zu einem Musterquartier für künftiges urbanes Leben zu machen. "BUGA:log" trägt hierzu bei, indem es sich einer maßgeblichen Herausforderung moderner Gesellschaften stellt: dem gleichwertigen Zugang zu logistischen Dienstleistungen.