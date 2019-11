Heilbronn. (RNZ/mare) Für die Demontage des Traggerüsts an der neuen Brücke über die Autobahn bei Erlenbach wird am kommenden Wochenende die Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg voll gesperrt. Das teilt der Betreiber Via6West mit.

Dies erfolge in zwei Phasen: Am Samstag, 30. November, beginnt die Sperrung ab 20 Uhr und dauert bis Sonntag, 1. Dezember, 8 Uhr. Die zweite Sperrung beginnt am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, und dauert bis Montag, 2. Dezember, 3 Uhr. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen.

> Umleitungsempfehlung Richtung Nürnberg: An der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm abfahren und der U69 bis zur Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen folgen.

> Umleitungsempfehlung Richtung Mannheim: Von der A81 in Fahrtrichtung Würzburg und Stuttgart an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen abfahren und der U58 bis zur Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm folgen.