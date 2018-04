Heilbronn-Sontheim. (guz) Ein Video in einer Whatsapp-Gruppe eines Sontheimer Kindergartens hat am Freitagmorgen zu großem Aufruhr unter den Eltern geführt und Polizei und Staatsschutz auf den Plan gerufen. Zu sehen war ein maskierter, dunkelhäutiger Mann, der eine Botschaft in ausländischer Sprache abgab. Furcht vor einem möglichen Terroranschlag machte sich breit. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sicherten den Kindergarten. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei stellte sich der Vorfall zwar als Verwechslung heraus, die Verunsicherung war aber groß und zog weite Kreise.

Die Videobotschaft war in der Nacht auf Freitag in die Whatsapp-Gruppe hochgeladen worden. Laut Polizei wurde sie vom Vater eines in den Kindergarten in Sontheim gehenden Kindes eingestellt. Er selbst ist nicht auf dem Video zu sehen. Stattdessen beinhaltet das Video eine politische Botschaft eines Oppositionellen aus Togo, der auf die dortige Regierung schimpft und daher zu Zwecken der Nichterkennbarkeit maskiert ist.

Nachdem die Polizei das Video einem Dolmetscher übersandt und dieser es übersetzt hatte, war laut Frank Belz, Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums, schnell klar, dass keine Bedrohungssituation vorlag. Daher habe man auch auf den Einsatz einer Spezialeinheit verzichtet. Polizisten sprachen den Mann auf die Vorgänge an, als er sein Kind zum Kindergarten brachte. Der Vater, selbst Togolese, wollte das Video offenbar an einen Landsmann senden, verwechselte aber die Empfänger, sodass das Video in der Whatsapp-Gruppe des Kindergartens landete.

Um sein Missgeschick zu beheben, trat er dann aus der Gruppe aus, was die Verunsicherung noch steigerte. Der 46-Jährige Familienvater lebt seit 1999 in Heilbronn und hat sowohl die deutsche als auch die togoische Staatsbürgerschaft. Da es sich offenkundig um ein Missgeschick handelte - Belz sprach von "Fluch und Segen der neunen Medien" - bleibt die Angelegenheit für den 46-Jährigen ohne strafrechtliche Konsequenzen. "Wir sind alle froh und glücklich, dass es so ausging", sagte Belz.