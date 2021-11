Die ersten Bewohner haben in den Verwaltungsräumen des Freibads Neckarhalde schon Schutz vor der Kälte gesucht. Die „Aufbaugilde“ kümmert sich hier um Obdachlose, die nicht in einer Unterkunft der Stadt Heilbronn übernachten wollen. Foto: Aufbaugilde

Heilbronn. (RNZ) Die von der Diakonie getragene "Aufbaugilde" Heilbronn hat erneut einen Erfrierungsschutz für Obdachlose in den Verwaltungsräumen des Freibads Neckarhalde eingerichtet. Anfang November ist das Angebot mit 16 Schlafplätzen gestartet – und mit sinkenden Temperaturen steigt die Belegung.

Mit den kalten Herbst-Nächten beginnen für wohnungslose Menschen noch schlimmere Zeiten, denn jede Nacht geht es für sie ums Überleben. Bei Übernachtungen auf Parkbänken, in Gartenlauben, unter Brücken oder in Hauseingängen ist der Erfrierungstod bei Minusgraden nicht weit entfernt. Um Kältetote in Heilbronn zu verhindern, bietet die Wohnungslosenhilfe der "Aufbaugilde" daher seit vielen Jahren Übernachtungsmöglichkeiten im "Erfrierungsschutz Plus" an.

Dieses Angebot ist kein Ersatz für die bestehenden kommunalen Obdachlosenunterkünfte, sondern für Menschen gedacht, die aufgrund ihres jahrelangen Lebens auf der Straße in ihrem Sozialverhalten und ihrem seelischen Zustand so stark eingeschränkt sind, dass sie klassische Obdachlosenheime nicht aufsuchen – zumeist, weil sie Angst vor gewalttätigen Übergriffen haben und auch keine tierischen Begleiter mitbringen dürfen. Eher riskieren sie den Erfrierungstod. Das will die "Aufbaugilde" mit dem "Erfrierungsschutz Plus" verhindern.

Das Angebot der Diakonie ist das einzige dieser Art im Einzugsbereich der Stadt Heilbronn und basiert vor allem auf ehrenamtlicher Hilfe. Mitarbeiter betreuen in allen Nächten vom 1. November bis zum 31. März die Schutzsuchenden in Zweier-Teams. Sie sorgen für die Einhaltung der Hausordnung und der Nachtruhe und stehen in Notfallsituationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Wohnungslose Menschen können im "Erfrierungsschutz Plus" nicht nur kostenfrei übernachten, sondern haben auch die Möglichkeit, sich in der Tagesstätte im Unterstützungszentrum "UWi26" in der Wilhelmstraße 26 aufzuhalten. Dort können sie zudem kostenlos frühstücken und duschen, bekommen warme Kleidung, können ihre Wäsche waschen und erhalten auch ärztliche Hilfe für Mensch und Tier.

Die Übernachtungsunterkunft bietet täglich 16 Schlafplätze für Männer und Frauen an, auch wenn diese mit einem Hund kommen. Über die Wintermonate ist die Übernachtungsmöglichkeit im "Erfrierungsschutz Plus" täglich von 20 bis 8 Uhr geöffnet – selbst über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester.

Die "Aufbaugilde" finanziert das Hilfsangebot inklusive der Betriebskosten, der notwendigen Ausstattung sowie der Kosten für die Corona-gerechte Reinigung und Desinfektion rein über Spenden, also ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand. Auch die Corona-Schnelltests, die bei entsprechenden Symptomen gemacht werden, gehen auf die Kosten der "Aufbaugilde", die zudem eine monatliche Miete an die Stadt Heilbronn überweist, um die Räume im Freibad Neckarhalde nutzen zu dürfen. Die Stadt übernimmt allerdings einen Teil der Personal- und Betriebskosten für den Tagesaufenthalt im "Erfrierungsschutz Plus".

Info: Wer will, kann die Aktion unter www.spendetwärme.de mit einer Spende unterstützen und so die Übernachtungen für wohnungslose Menschen mitfinanzieren.