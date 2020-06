Von Stephanie Lob und Amelie Richter

Paris/Straßburg. Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim, 30 Kilometer von Freiburg entfernt, soll bald Geschichte sein: Am Montagnachmittag hat die Abschaltung begonnen.

Wieso ist Fessenheim so umstritten? Die beiden 900-Megawatt-Reaktoren gingen 1977 in Betrieb und sind die ältesten Frankreichs. Immer wieder kam es zu Störfällen. Kritiker verweisen auf das Erdbebenrisiko am Oberrhein. Nach langen Protesten in Frankreich, Deutschland und der Schweiz wurde Reaktor eins im Februar abgeschaltet, nun folgt Block zwei.

Warum hat es so lange gedauert? Ursprünglich sollte Fessenheim bereits Ende 2016 vom Netz gehen. Doch der damalige Präsident François Hollande trat auf die Bremse – unter anderem wegen Verzögerungen beim Bau eines neuen Druckwasserreaktors im nordfranzösischen Flamanville. Dessen Betriebsstart wird inzwischen erst Ende 2022 erwartet. Emmanuel Macron sagte dennoch die Abschaltung im Elsass für 2020 zu.

Wie reagieren die Fessenheim-Kritiker? Die Bundesregierung und Baden-Württemberg begrüßen die Abschaltung. Von "Erleichterung" spricht der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Frankreich habe seit 43 Jahren "mit dem Risiko gelebt, eine ganze Region unbewohnbar zu machen", sagte er. Nun brauche es "eine Perspektive für Europa insgesamt, auf Atomstrom und fossilen Strom zu verzichten".

Was sagt die Gegenseite? Vor Ort gibt es zahlreiche Proteste. Gewerkschaften und Politiker aus dem Elsass fürchten um hunderte Arbeitsplätze. Auch Macron preist die Atomkraft als "CO2-freie und günstige Energie", die europaweit die niedrigsten Strompreise garantiere.

Wie geht es nach der Abschaltung weiter? Das Akw-Ende soll den Startschuss für eine Wiedergeburt Fessenheims als Vorzeigestandort für erneuerbare Energien markieren, mit deutscher Beteiligung Grüne Wasserstoffproduktion, Batterie-Recycling und viele weitere Projektideen lägen auf dem Tisch – die Vision ist ein deutsch-französischer Innovationspark. Die Gemeinde Fessenheim bedauert aber, dass es "keine kurzfristige Perspektive für die Arbeitsplätze gibt". Keine Zeit dürfe verloren gehen, um Projekte festzuzurren, sagt Brigitte Klinkert, die Präsidentin des Département-Rats.

Die Fessenheimer Energiewende ist auch ein Prestigeprojekt der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen in Paris und Berlin. Auf die Agenda gesetzt wurde es anlässlich der Unterzeichnung des "Aachener Vertrages". Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Sie setzt auch auf die geplante direkte Bahnverbindung über eine neue Rheinbrücke zwischen Freiburg und Colmar als Impuls für die Grenzregion. Schäfer ist davon überzeugt, dass Fessenheim sogar in ganz Frankreich zum Umdenken anregen kann. "Vor allem, indem wir deutlich machen: Das Ende eines Kernkraftwerkes ist nicht das Ende einer Region." Der grüne Gewerbepark habe das Potenzial, mehr Arbeitsplätze zu schaffen als das Kernkraftwerk, so Schäfer.

Und das Akw-Gelände selbst? Die französische Atomaufsicht ASN dringt auf einen möglichst schnellen Rückbau, um Risiken zu vermeiden. Der dürfte aber insgesamt 20 Jahre dauern, davon alleine fünf zur Vorbereitung. Bei den Projekten, die nun schnell in Angriff genommen werden sollen, spielt die Fläche daher noch keine große Rolle, wie Schäfer erklärt. Bis Ende 2023 sollen immerhin die Brennelemente abtransportiert sein – und damit das atomare Restrisiko aus Fessenheim verschwunden.