Von Sören S. Sgries

Mannheim. Überall Polizisten, teils schwer bewaffnet. Dazwischen Menschen mit Atemmasken, in orangefarbenen Schutzanzügen, in blauen Schutzanzügen. Und am Himmel schwebt, laut lärmend, ein Polizeihelikopter über den ehemaligen US-Kasernen im Mannheimer Franklinareal.

Journalisten bekommen an diesem Mittwoch Szenen zu sehen, die einen im Normalfall beunruhigen müssten. "Das sieht relativ martialisch aus", hatte vorsichtshalber ein Pressesprecher gewarnt, bevor es auf das Übungsgelände ging. Denn genau darum geht es hier: um eine Übung. Eine groß angelegte Anti-Terror-Übung, genannt "BAO Salus". BAO steht für "Besondere Aufbausituation". Das lateinische "Salus" heißt Wohlergehen. Über 150 Aktive sind daran beteiligt. Polizisten natürlich. Aber auch Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Uniklinik Heidelberg und des Robert-Koch-Instituts.

Das Szenario, mit dem sich die Einsatzkräfte konfrontiert sehen: Im Großraum Mannheim hat das Landeskriminalamt eine islamistische Zelle ausgemacht. Ein sofortiger Zugriff ist notwendig. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos stürmen zwei Wohnungen - und müssen dann eine überraschende Entdeckung machen: Nicht nur, dass sie im Badezimmer eine Leiche, im Schrank eine Sprengstoffweste finden. Sie stehen auch mitten in einem improvisierten Labor. Ein Drogenlabor? Oder werden hier Bomben gebaut? Gar Chemie- oder Biowaffen? An der Wand hängen ausgedruckte Seiten, DIN A4, einer Art "Anleitung" mit arabischen Schriftzeichen.

Hintergrund Vorbild für die Mannheimer Anti-Terror-Übung war ein realer Fall aus Deutschland, bei dem mutmaßlich ein Angriff mit Biowaffen vorbereitet wurde. Im Jahr 2018 fand die Polizei in einem 15-stöckigen Hochhaus in Köln-Chorweiler 84,3 Milligramm des Supergifts Rizin und 3300 Rizinussamen. Diese waren im Internet bestellt worden. Außerdem fanden die Beamten Utensilien wie eine elektrische [+] Lesen Sie mehr Vorbild für die Mannheimer Anti-Terror-Übung war ein realer Fall aus Deutschland, bei dem mutmaßlich ein Angriff mit Biowaffen vorbereitet wurde. Im Jahr 2018 fand die Polizei in einem 15-stöckigen Hochhaus in Köln-Chorweiler 84,3 Milligramm des Supergifts Rizin und 3300 Rizinussamen. Diese waren im Internet bestellt worden. Außerdem fanden die Beamten Utensilien wie eine elektrische Kaffeemühle und Einzelteile für den Zünderbau. Derzeit sind ein 30-jähriger Tunesier und seine 43 Jahre alte Ehefrau am Düsseldorfer Oberlandesgericht angeklagt. Sie sollen an einer Bombe mit dem hochgiftigen Bio-Kampfstoff gebaut haben. Die Aufnahme von Rizin kann laut Robert-Koch-Institut (RKI) schon in niedrigsten Konzentrationen ("ein Sandkorn") tödlich wirken. Das Mittel wird aus den bohnenförmigen Samen des Wunderbaums (Ricinus Communis) gewonnen. Rizin-Vergiftungen sind extrem selten in Deutschland. bma/sös

"Bis dahin war das ein ganz normaler Anti-Terror-Einsatz", erzählt Axel Mögelin vom Landeskriminalamt draußen. "Das SEK stürmt - und dann ändert sich die Lage." Der Leiter des Kriminaltechnischen Instituts kann anschaulich die besondere Situation in dieser Übung beschreiben. Denn auf bewaffnete Terroristen sind die Einsatzkräfte eingestellt. Sie wissen, wie man Räume sichert, wie man Sprengfallen erkennt. Doch was, wenn der "Feind" ein Gas, ein Bakterium, ein Virus ist? Da hilft eine schusssichere Weste plötzlich nicht mehr.

"Biowaffen" in einer Privatwohnung - das ist kein gänzlich unwahrscheinliches Szenario. "Es gibt Terroristen, die beschäftigen sich gerade mit der Beschaffung solcher Erreger", berichtet Mögelin - und verweist auf den Fall in Köln-Chorweiler im Juni 2018, bei dem ein Paar große Mengen hochgiftigen Rizins hergestellt hatte, um damit einen Terroranschlag zu verüben (siehe Hintergrund). In Mannheim wird simuliert, dass die "Rizin-Bio-Bombe" zusätzlich mit einem hochansteckenden Lungenpest-Erreger gekoppelt ist. Doch das müssen die Beteiligten erst herausfinden.

In der Übungs-Wohnung müssen SEK-Team und Einsatzleitung dafür die richtigen Entscheidungen treffen. Der Einsatzort könnte kontaminiert sein. Sicher ist das aber nicht. Gleichzeitig muss der Sprengsatz der Weste entschärft werden. Es muss abgeklärt werden, ob die mutmaßlichen Terroristen, die man festgesetzt hat, allein arbeiten oder ob es andernorts weitere Gruppen gibt, die zeitnah Anschläge vorbereiten. Und die Unbeteiligten in den benachbarten Wohnungen - auch hier sind "Schauspieler" im Einsatz - werden langsam ungeduldig. Manchmal gebe man da ein paar Regieanweisungen, damit es nicht "zu gemütlich" werde, berichtet Mögelin. Auch zu den Statisten gibt es nämlich Funkkontakt.

Die "Dusche" der Feuerwehr: Mit Peressigsäure-Lösung werden Erreger unschädlich gemacht. Foto: Alfred Gerold

Zu tiefe Einblicke in ihre Einsatztaktiken gewähren die Sicherheitskräfte aus gutem Grund nicht. "Da läuft jetzt ganz viel im Hintergrund ab", sagt Mögelin. Ein paar Andeutungen gibt es aber doch, was alles möglich ist. Tests auf Chemie-Waffen und Radioaktivität können beispielsweise durchgeführt werden. Dem Verdacht auf biologische Erreger wird nachgegangen - bei der Mannheimer Feuerwehr sind Kräfte der "Analytischen Task Force" des Bundes stationiert.

Schnell steht eine Live-Video-Übertragung, sodass in der Leitstelle das Geschehen in der Wohnung verfolgt werden kann. Eine Datenleitung ("Glasfaser") wird aufgebaut, um die technischen Spezialisten ("Cybercrime") zuschalten zu können. Schließlich könnten auf den Handys, auf den Computern der Verdächtigen wichtige Informationen schlummern, die schnell ausgelesen werden müssen.

Ohne Absprache geht nichts: Ständig berieten die verschiedenen Akteure das weitere Vorgehen. Foto: Alfred Gerold

Plötzlich ertönt Geschrei, ein paar ausländisch klingende Flüche aus einem Feuerwehrzelt. "Das ist der Täter", erklärt Mögelin. Die Einsatzleitung hat inzwischen beschlossen, dass das SEK mit den Verdächtigen die Wohnung verlassen soll. Auch das: In diesem Fall keine Routine. Schließlich müssen alle Beteiligten erst dekontaminiert werden - eine Herausforderung. "Normalerweise wird ja jeder freiwillig dekontaminiert", sagt Mögelin. "Normalerweise kommt kein SEK-Beamter mit einem Terrorverdächtigen." Trotzdem müssen alle durch das "Duschzelt" der Feuerwehr. Kleidung wird sicher verschlossen. Weiter gehts in einem sauberen Overall ins Zelt des Gesundheitsamts. Zeigt einer der Verdächtigen schon Anzeichen einer Vergiftung? Einer Infektion?

Selbstschutz geht vor: Dick eingehüllt arbeiteten die Spezialisten für den Umgang mit Biokampfstoffen. Kontaminierte Kleidung oder Gegenstände wurden sicher verpackt. Foto: Alfred Gerold

Ob die Abläufe gut funktionierten oder nicht - das wird genauestens ausgewertet. Rund 200 Beobachter begleiteten die Übung, jede Entscheidung wird dokumentiert. Bundesweit sei man neugierig, so die Verantwortlichen. Bisher sei erst einmal ein Biogift-Szenario geübt worden - 2017 mit der "BAO Wunderbaum" in Berlin. Anders als in Baden-Württemberg war damals aber von Anfang an klar, dass es um Rizin geht.

"Nur wenn sprichwörtlich auch die kleinen Rädchen ineinandergreifen, können wir solche Einsatzlagen bewältigen", weiß Innenminister Thomas Strobl, der die "BAO Salus" ebenfalls besucht. So ein "Stresstest" sei wichtig, um Schwachstellen identifizieren zu können - und sie zu beseitigen.