Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Reihe "Wissenspause" des Stadtarchivs Heilbronn nimmt sich Jahr für Jahr ein neues Jahrzehnt vor, in diesem Jahr die 1990er-Jahre. Damals kehrte auch das jüdische Leben nach Heilbronn zurück. Darüber sprach nun Archivdirektor Christhard Schrenk mit Avital Toren – sie leitet seit Jahrzehnten die jüdische Gemeinde Heilbronn – und mit Pfarrer Günter Spengler, Mitbegründer des Freundeskreises, der auch die Aktion "Stolpersteine" betreut.

Heilbronn hatte bis zur Nazizeit eine große jüdische Gemeinde mit einer der schönsten und größten Synagogen im Land. Diese ging in der Reichspogromnacht in Flammen auf; die Feuerwehr löschte nicht, sie schaute zu. Wie viele Heilbronner Juden ermordet und vertrieben wurden oder emigrierten, dokumentierte der Heilbronner Schriftsteller Hans Franke schon in den frühen 1960er-Jahren.

Heute verläuft das jüdische Leben in Heilbronn in kleinerem Rahmen, die Gemeinde sei orthodox, aber nicht "ultra" ausgerichtet, sagt Toren, die meisten der jetzt rund 100 Mitglieder (es waren auch schon mal 140) stammten aus Osteuropa. Aber, das wurde deutlich ausgesprochen, man lebt hier immer noch nicht angstfrei. Eine Kippa zu tragen, sei auch in Heilbronn noch ein Risiko sagt Spengler, und Toren berichtet, Schulkinder würden verschweigen, dass sie jüdischen Glaubens sind. Wenn Schabbat gefeiert wird, gibt es neuerdings Polizeischutz. Toren lässt sich aber nicht beirren.

Berührend ist die Erzählung, wie die Gemeinde zu ihrer Thora-Rolle kam, ohne die Gottesdienste nicht möglich sind. Die Fünf Bücher Mose, von Hand, fehlerfrei und auf Pergament geschrieben, erfordern ein Jahr Arbeit und sind teuer. Auch mit einem "Trick" des Freundeskreises wurden die 20.000 Euro dafür aufgebracht. Für fünf Euro konnte man je einen Vers "sponsern" und bekam dafür eine Urkunde. Es gab aber auch Spenden der christlichen Kirchen. Spengler erzählt: "Nach zehn Monaten hatten wir das Geld zusammen."

Neben der Thora-Rolle ist auch der neunarmige Chanukka-Leuchter unabdingbar, vor allem für das neuntägige Lichterfest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Es findet etwa zeitgleich mit dem christlichen Weihnachtsfest statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2017 hatten Unbekannte den Leuchter neben dem Mahnmal für die Synagoge an der Heilbronner Allee zerstört. Um dessen Lampen zu zerschlagen, musste man eine Leiter benutzen.

Dennoch erzählt Toren ruhig und ohne Bitterkeit über das heutige jüdische Leben in Heilbronn. Etwa darüber, dass man sich immer noch keinen eigenen Rabbiner leisten kann, und welche Umstände es macht, wenn die Gemeindemitglieder, um Schabbat zu feiern, aus Stuttgart oder anderen Gemeinden mit ihren Familien kommen und über Nacht bleiben. Die Alltäglichkeiten im Gemeindeleben sind manchmal amüsant, oft aber auch nachdenklich machend. Man erfährt, warum und wann es Kartoffelpuffer und, den Vorschriften entsprechend, in Öl gebackene "Berliner" gibt, dass Toren sich bessere Räume und vor allem eine größere Küche wünscht und schlaflose Nächte hat, weil es für sie mit ihren 79 Jahren noch keine Nachfolge gibt.

In der Heilbronner Geschichte habe es vier Pogrome gegeben, erinnert Schrenk zum Schluss, Spengler wünscht sich mehr Respekt gegenüber allen Glaubensrichtungen, Toren ein gutes Miteinander, und sie endet mit dem Dank an den Freundeskreis: "Das beste, was uns passieren konnte!" Und eine Synagoge? Der gerade in den Ruhestand getretene Heilbronner Prälat Harald Stumpf hatte sie am Synagogen-Gedenktag vor einigen Jahren gefordert. Spengler glaubt, dass dafür Unterstützung zu finden wäre; Toren bleibt realistisch: Es muss bezahlbar bleiben. Die Kirchensteuer-Einnahmen einer so kleinen Gemeinde sind überschaubar.