Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner wird der künftigen Ampelregierung als parlamentarische Staatssekretärin angehören. Die Grüne gehört künftig zum Team des designierten Vize-Kanzlers und Ministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck. Das entsprechende Personaltableau der Grünen wurde am Mittwoch bekannt und lag der RNZ vor.

"Ich freue mich, an entscheidender Stelle an der ökologischen Transformation in Deutschland und Europa mitzuwirken, die für uns Grüne von zentraler Bedeutung ist", bestätigte Brantner gegenüber der RNZ auf Anfrage die Nominierung. "In Baden-Württemberg denken wir schon lange Wirtschaft und Klima zusammen, bringen mit einer Politik des Gehörtwerdens alle an einen Tisch und sorgen dafür, dass Unternehmen mit grüner Politik schwarze Zahlen schreiben." Diesen Politikstil wolle sie als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium einbringen. "Mit meiner Europaexpertise richte ich dabei den Blick auch auf den europäischen Binnenmarkt, um Schlüsseltechnologien für die Klimaneutralität und Digitalisierung zu stärken, auch damit die EU handlungsfähiger und souveräner wird", so Brantner. "Dabei kann ich meine guten Kontakte in unsere europäischen Nachbarländer und zu wichtigen Akteuren der Wirtschaft einbringen und für diese Jahrhundertaufgabe nutzen."

Die 33-Jährige sitzt seit 2013 im Deutschen Bundestag. Zuvor war sie eine Legislatur lang Abgeordnete im Europaparlament. Als Spitzenkandidatin hatte Brantner die Südwest-Grünen in den Bundestagswahlkampf geführt und in ihrem Wahlkreis Heidelberg das erste Bundestags-Direktmandat der Partei in Baden-Württemberg geholt. Als regierungsfähig galt sie schon lange - allerdings eher mit außenpolitischem Fokus. Zuletzt waren auch Berichte öffentlich geworden, dass Brantner ihre Chancen sondierte, Parteichefin der Bunde-Grünen zu werden.

Als weitere Parlamentarische Staatssekretäre werden der langjährige Bundesgeschäftsführer Michael Kellner und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer in Habecks Haus geholt.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 12.53 Uhr

Theurer und Brantner bald Parlamentarische Staatssekretäre in Berlin

Berlin. (dpa) FDP und Grüne stellen künftig mindestens ein halbes Dutzend Parlamentarische Staatssekretäre in der neuen Bundesregierung. Die Heidelberger Grünen-Politikerin Franziska Brantner soll Parteichef Robert Habeck in das neu strukturierte Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz folgen. Sie wird Parlamentarische Staatssekretärin unter dem designierten Minister und Vizekanzler Habeck, wie sie am Donnerstag mitteilte. Der Tübinger Chris Kühn wechselt als Parlamentarischer Staatssekretär ins Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Die baden-württembergische FDP besetzt nach eigenen Angaben vier Parlamentarische Staatssekretärsposten auf Bundesebene. Der Landesvorsitzende Michael Theurer geht ins Verkehrs- und Digitalisierungsministerium, Terror-Experte Benjamin Strasser zieht ins Justizministerium und der Finanzfachmann Florian Toncar wird Staatssekretär im Finanzministerium. Im Bildungsministerium erhält Jens Brandenburg eine Aufgabe.

Staatsminister und Parlamentarische Staatssekretäre müssen dem Bundestag angehören, unterstützen die Minister bei ihren politischen Aufgaben und können auch als Stellvertreter der Minister auftreten, zum Beispiel im Bundestag oder bei politischen Veranstaltungen. Sie kümmern sich um die Kontakte in die Fraktionen und zum Bundesrat, aber auch - gerade im Fall des Auswärtigen Amts - ins Ausland.

Stand: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 12.20 Uhr