Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Als Said K. im Mai 2018 im und vor dem Landratsamt Tuttlingen randalierte, sorgte der Fall bundesweit für Schlagzeilen. Der Pakistani verletzte den Sozialdezernenten mit Holzlatten, die mit Nägeln gespickt waren. Er bedrohte weitere Menschen, zerstörte eine Telefonanlage, eine Fensterscheibe. Als einen Grund für seine Aggressionen gab Said K. später an, dass ihm der deutsche Staat keine Frau zur Heirat zur Verfügung gestellt habe. Sein Asylantrag war 2016 abgelehnt worden, eine Abschiebung aber mangels Papieren nicht möglich. Im November 2018 ist er zu einem Jahr und acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Anfang 2019 ist doch noch die Abschiebung erfolgt – ermöglicht durch den Einsatz des im Stuttgarter Innenministerium angesiedelten Sonderstabs "Gefährliche Ausländer". Eine der Hauptaufgaben der im Januar 2018 eingerichteten Spezialeinheit ist es, Abschiebehindernisse zu beseitigen, um den Aufenthalt von Gefährdern und Intensiv- und Mehrfachtätern zu beenden. Im Fall von Said K. hat sich der Sonderstab an das Bundesinnenministerium gewandt und über einen Vertrauensmann der Bundesregierung die Familie des Mannes in Pakistan ausfindig gemacht.

Mit seinen Zugängen zu Bundesbehörden, seiner engen Kooperation mit Landesbehörden wie dem Landeskriminalamt (LKA) und seiner Expertise kann der achtköpfige Sonderstab oft mehr erreichen als die Behörden vor Ort.

"Wir haben in den ersten beiden Jahren seit Gründung des Sonderstabs 100 Fälle erfolgreich abgeschlossen, davon 44 im ersten Jahr und 56 im Jahr 2019 – die Tendenz ist also steigend", zieht Stabstellenleiter Falk Fritzsch im Gespräch mit dieser Zeitung Bilanz.

In 76 Fällen kam es zu Abschiebungen, in fünf Fällen von Gefährdern, in den übrigen von Mehrfach- und Intensivtätern. In 24 Fällen verhinderte der Sonderstab die Einreise von Gefährdern oder anderen unerwünschten Ausländern. So etwa nach einem LKA-Hinweis, dass ein Logistiker des terroristischen Islamischen Staats (IS) nach Baden-Württemberg einreisen wolle. Fritzschs Truppe erwirkte eine Einreisesperre und sorge dafür, dass das Flugticket des Mannes annulliert wurde.

"Die Fälle gehen uns nicht aus – im Gegenteil", sagt der Jurist. Die Anzahl der Gefährder im Land gibt das Innenressort mit rund 100 an, die der ausländischen Mehrfach- und Intensivtäter mit 4000. Derzeit hat der Sonderstab "eine mittlere dreistellige Zahl" an Fällen in Bearbeitung.

Auf dem Weg in den Abschiebeflieger: Gar nicht so einfach bei Gefährdern und Intensivtätern, da diesen oft die Papiere fehlen, mit denen ihre Identität festgestellt werden kann. Dann ist eine Abschiebung schwer möglich. Foto: Michael Kappeler

Dazu gehört der eines Sexualstraftäters, dessen Haft Ende Januar abläuft. Der Mann hat keine Papiere, gibt seine Nationalität nicht preis. Mit Hochdruck versucht der Sonderstab, sie herauszufinden, er hat die Möglichkeiten inzwischen auf zwei afrikanische Staaten eingegrenzt. Hauptziel bleibt die Abschiebung. Das Mindestziel, den Aufenthaltsradius des Mannes nach Ende der Haftzeit einzuschränken.

"Die größte Hürde sind Identitätsklärungen, weil die Mehrzahl der Gefährder und Intensivtäter keinen Pass hat. Wir brauchen für eine Abschiebung aber die wahre Identität der Person", sagt Fritzsch. Von der Bundespolitik erhofft sich der Beamte noch mehr Unterstützung. Das 2019 verabschiedete Geordnete-Rückkehr-Gesetz des Bundes "hat für unsere Arbeit Verbesserungen gebracht, etwa die Möglichkeit, bei Straftätern eine bessere Überwachung anzuordnen. Aber aus Sicht der Praktiker könnten die Gründe für eine Abschiebungshaft noch deutlich erweitert werden". Das würde die Arbeit seiner Truppe immens erleichtern: "Wir versuchen, immer möglichst Personen aus der Haft heraus abzuschieben, weil sie dann nicht untertauchen können und keine Wiederholungsgefahr besteht."

Auch Innenminister Thomas Strobl beklagt Hindernisse. "Es gibt Länder, in die ich keine Rückführungen machen darf, Stichwort Syrien", sagt der CDU-Politiker. "Das halte ich persönlich für falsch." Aber er halte sich an die Absprache mit dem grünen Koalitionspartner, die Einschätzung der Bundesregierung zu Syrien als Maßstab zu nehmen.

Den Sonderstab selbst sieht Strobl als "Erfolgsmodell". Dieser betreibe kein Massengeschäft, aber kümmere sich intensiv und höchst erfolgreich um eine kleine, besonders problematische Gruppe von Ausländern. "Hier schieben wir garantiert die Richtigen ab", sagt Strobl. "Jeder abgeschobene Gefährder bedeutet im Zweifel: ein Attentat weniger."

Ab diesem Monat soll das Modell in der Fläche verankert werden. "Wir erweitern es um Regionale Sonderstäbe bei den Regierungspräsidien", so der Minister. Den ersten gibt es seit Ende 2018 in Freiburg, er hat bisher 25 Ausweisungen erwirkt. Dem Pilotprojekt folgen nun weitere je fünfköpfige Regionale Sonderstäbe in Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. In den Regionen werden Ausweisungen von Mehrfachtätern forciert, Fritzsch Truppe kann sich so intensiver um Gefährder kümmern.

Die Opposition teilt Strobls Begeisterung nicht. Der Sonderstab sei "weder eine Antwort auf Probleme mit Intensiv- und Mehrfachtätern noch Instrument für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum", sagt SPD-Fraktionsvize Sascha Binder. Dies zeigten auch die Zahlen, "100 abgeschlossene Fälle in zwei Jahren sind kein großer Wurf". Was Strobl liefere, sei "bei weitem nicht zufriedenstellend", sagt AfD-Fraktionsvize Emil Sänze. Die Idee hinter dem Sonderstab sei richtig, so FDP-Innenexperte Ulrich Goll. Aber bei der Umsetzung bleibe die Regierung "hinter ihren Möglichkeiten zurück".

Verhaltenes Lob spendet Strobls Koalitionspartner. Die Zahlen der Sonderstäbe seien "beachtlich", sagt Grünen-Innenexperte Uli Sckerl. Neben aufenthaltsbeendenden Maßnahmen verfolgten die Grünen aber weitere Ziele. So müssten die im Konzept "Sichere Öffentliche Räume" vereinbarten präventiven Maßnahmen, etwa für ein sicheres Nachtleben, rasch in der Fläche umgesetzt werden.