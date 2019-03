A6 bei Weinsberg. (rnz/rl) Zu einem Auffahrunfall dreier Lastwagen kam es auf der A6 zwischen Neckarsulm und Weinsberg am Donnerstagnachmittag. Ein mit Flüssigdünger beladener Lastwagen war gegen 11.30 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als es in Höhe von Erlenbach in einem Baustellenbereich zum Auffahrunfall kam. Dabei wurden die Dünger-Transportboxen umhergeschleudert. Vermutlich waren die Boxen mit 18.000 Litern Flüssigdünger nicht korrekt gesichert. Mehrere Behälter schlugen Leck und der Flüssigdünger lief auf die Fahrbahn.

Bei dem Unfall selbst wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr war am Nachmittag mit Schutzanzügen im Einsatz, um den Dünger zu beseitigen und auslaufenden Behälter zu sichern. Es kam es zu 14 Kilometern Stau, da zwei der drei Fahrspuren für die Aufräum- und Sicherungsarbeiten gesperrt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.