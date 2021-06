Neckarsulm. (RNZ) Wegen Verzögerungen im Bauablauf muss nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West die Sperrung der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm voraussichtlich bis Donnerstag, 10. Juni, 23.30 Uhr verlängert werden. Betroffen hiervon sind die Auf- und Abfahrt zur A6 in Fahrtrichtung Nürnberg von der B27 von Heilbronn und Mosbach kommend sowie die Abfahrt der A6 in Richtung B27 Heilbronn und Mosbach.

Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Nürnberg/Stuttgart werden gebeten, auf die Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim (36) oder alternativ die Anschlussstelle der A81 bei Weinsberg/Ellhofen (10) zu nutzen. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken lauten wie folgt: Sperrung der Abfahrt in Richtung B27 Heilbronn: Umleitung 1 benutzen. Verkehrsteilnehmer sollten hier die Anschlussstelle Untereisesheim zur Fahrt in Richtung Heilbronn nutzen. Sperrung der A6-Auffahrt B27 von Mosbach in Richtung Nürnberg: Umleitung 2 benutzen. Empfehlung: an der Anschlussstelle Neckarsulm Richtung Mannheim auffahren und an der Anschlussstelle Untereisesheim drehen und in Richtung Nürnberg auffahren.

Sperrung der Abfahrt von der A6 in Richtung B27 Mosbach: Umleitung 1 benutzen (Anschlussstelle Untereisesheim abfahren). Sperrung der Auffahrt zur Autobahn von der B27/Heilbronn in Richtung Nürnberg: Umleitung 3 benutzen (Anschlussstelle Neckarsulm Richtung Mannheim auffahren und an der Anschlussstelle Untereisesheim drehen und in Richtung Nürnberg auffahren).

Update: Donnerstag, 3. Juni 2021, 13.32 Uhr