Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Pünktlich zum letzten Schultag gibt Doro Moritz, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, der Landespolitik mahnende Worte mit in die Ferien. Insbesondere bei der Inklusion behinderter Kinder gebe es erhebliche Probleme.

Frau Moritz, mit welcher Note entlassen die Lehrer die Kultusministerin in die Sommerferien?

Sie ist noch in der Probezeit, da kann ich noch keine Note abgeben. Es sind ja noch kaum Entscheidungen getroffen.

Hat sich Frau Eisenmann dennoch schon Ferien verdient?

Ich gönne ihr ein paar Tage Auszeit, auch sie muss Kraft sammeln. Der Koalitionsvertrag hält für sie einige Aufgaben bereit. Und sie muss innerhalb der Landesregierung darum kämpfen, dass sie das Geld für gute Schule, gute Bildung bekommt.

Welche konkreten Signale erwarten Sie?

Die Unterrichtsversorgung muss gesichert sein. Insofern ist die Ausstattung mit den Lehrerwochenstunden die eine große Sorge, die alle anderen Baustellen überschattet. Der zweite wichtige Punkt: Die Schere bei den Schülern geht immer weiter auseinander, nicht nur bei den Leistungen, auch in der sozialen Situation. Diese Heterogenität ist eine große Herausforderung.

Geplant kam unter Grün-Rot die Inklusion, überraschend die Flüchtlinge. Dafür fehlen die Strukturen?

Ja. Gerade zur Inklusion bekomme ich aus den Schulen nur negative Rückmeldungen - sowohl aus den allgemeinen Schulen als auch aus den Sonderschulen. Denen brechen alle Ressourcen weg. Sie haben weiterhin ihre eigenen Schüler und Klassen, müssen aber auch diejenigen an der allgemeinen Schule begleiten. Dafür bekommen sie überhaupt keine Zeit und Stunden zusätzlich. Da ist der Frust bei allen Beteiligten riesengroß. Das, was derzeit stattfindet, hat den Begriff Inklusion nicht verdient und geht auch auf Kosten der Kinder.

Ist das ein Geburtsfehler schon durch die vorherige grün-rote Landesregierung, oder macht es sich erst jetzt bemerkbar?

Der Anfang der Inklusion ist schwierig. Grün-Rot hat es sich zumindest vorgenommen, zwei Pädagogen in jede Inklusionsklasse zu schicken. Wir sind sehr enttäuscht, dass dieses Zwei-Pädagogen-Prinzip im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung kein Ziel mehr ist.

Es heißt, es fehlten die notwendigen Fachleute.

Es stimmt, dass jeder Regierung die Sonderpädagogen fehlen. Das muss aber nicht sein. Wir haben unsinnigerweise einen hohen Numerus Clausus für das Studium. Der liegt zum Teil bei 1,9. Hilfreich wäre zusätzlich ein Sonderstudiengang zur Weiterqualifizierung. Aber dieser Weg wird ständig verschleppt.

Gibt es ausreichend Fortbildungsangebote für bereits ausgebildete Lehrkräfte?

Baden-Württemberg musste bisher entsprechende Angebote zur Inklusion, zum Umgang mit Heterogenität und zum gemeinsamen Lernen in der Gemeinschaftsschule nicht machen. Deswegen sind wir im Rückstand, was deren Aufbau angeht. Doch es sind zu große Veränderungen, als dass man es allein den Lehrern vor Ort überlassen könnte, hier Wege zu finden. Wir brauchen eine Qualifizierung und Beratung durch Fachberatung, die den gesamten Veränderungsprozess begleitet - und nicht nur Eintagsfliegen in der Fortbildung.

Gegen Ende des Schuljahres kam noch ein Tiefschlag: Im Vera-Vergleichstest schnitten die Schüler im Land vergleichsweise schlecht ab. Wie müssen sich jetzt auch die Lehrer hinterfragen?

Diese Kritik beeinträchtigt die Lehrer in ihrem Selbstwertgefühl und in ihrer Arbeitszufriedenheit massiv. Die Zusammensetzung der Schülerschaft hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Vielfalt ist größer geworden. Was in diesem Kontext sehr guter Unterricht ist, müssen auch Lehrer erst lernen. Das können sie nicht allein, sie brauchen die Unterstützung durch Rahmenbedingungen, die die Politik setzt.

Muss man eine verlorene Generation an unseren Schulen fürchten?

Nein, das glaube ich nicht. Wir müssen aber die Schüler künftig mehr fördern, mit mehr Kapazitäten. Andererseits sage ich auch: Die Schüler wissen sehr genau, dass diese Vergleichsarbeit nicht bewertet wird. Da gehen sie mit verhaltenem Engagement an die Aufgaben.

Halten Sie den Beruf Lehrer noch für attraktiv in diesem Umfeld?

Die Zahlen geben zu denken. Es gelingt in diesem Sommer nur sehr schwer, die freien Lehrerstellen zu besetzen. Die Tatsache, dass Schule als Reparaturbetrieb der Gesellschaft funktionieren soll, ist eine Aufgabe, die junge Menschen wirklich überfordert. Und sie wissen auch, dass sie mit Gehaltskürzungen rechnen müssen. Ich fürchte weitere Einbrüche bei den Lehramtsanwärtern.

Also werden die Lehrer im Herbst mit Bauchschmerzen in die Klassen zurückkehren, weil sie wissen, dass sie die Arbeit eigentlich nicht leisten können?

Ich hoffe, sie sind gut erholt. Ich bin aber sicher, sie werden auch mit Bauchschmerzen kommen. Es ist wirklich sehr viel Unzufriedenheit da. Die Lehrer interessiert es nicht, ob die Politik durch die Schuldenbremse in Sachzwängen ist. Sie wissen, dass von ihnen immer mehr erwartet wird, aber wohl keine zusätzlichen finanziellen Kapazitäten vorhanden sind. Es gibt viele, die mir offen sagen, wie sehr sie sich auf die Pension freuen.