Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Geringe Pro-Kopf-Verschuldung und ein "herausragendes" Verhältnis zwischen Vermögen und Schulden: Den baden-württembergischen Städten, Gemeinden und Landkreisen geht es laut einer gestern veröffentlichten Vergleichsstudie der Bertelsmann-Stiftung so gut wie kaum einem anderen Bundesland. Lediglich in Sachsen weisen die Kommunen noch solidere Haushaltszahlen auf.

Der "Kommunale Finanzreport" lenkt den Blick aber auch auf eine Schattenseite: Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch in den Etats der Südwest-Kommunen deutliche Spuren hinterlassen. Zwischen 2007 und 2011 haben sich ihre Kassenkredite, die der Finanzierung laufender Aufgaben dienen, von 93 auf 204 Millionen Euro mehr als verdoppelt. In diesem deutlichen Anstieg - der indes von einem geringen Niveau ausgeht - spiegelten sich die Folgen der Finanzkrise wieder, heißt es in der Studie. So brachen die Nettoeinnahmen der Gewerbesteuer bei den Kommunen von 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2008 auf rund 3,8 Milliarden Euro in den Jahren 2009 und 2010 ein.

Trotz Verdoppelung der Kassenkredite steht Baden-Württemberg auch hier im Ländervergleich hervorragend da. Denn hierzulande entfallen trotz des starken Anstiegs nur drei Prozent der Kommunalschulden auf die als gefährlich eingestuften Kassenkredite - im Saarland sind es dagegen mehr als 60 Prozent. Die Verschuldung besteht hierzulande dagegen fast vollständig aus Krediten, die die Kommunen für Investitionen in Infrastruktur wie Straßen und Schulgebäude aufgenommen haben.

Entsprechend gut stehen die Gemeinden bei der Umlage der Kassenkredite auf die Landesbürger da. Im Südwesten lag die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2011 bei 19 Euro. Der Bundesschnitt lag dagegen bei 580 Euro. Spitzenreiter Sachsen kommt auf 13 Euro, das Saarland als Schlusslicht auf 1754 Euro.

Noch vor Sachsen liegen die Südwest-Kommunen beim Verhältnis zwischen Schulden und dem Finanzvermögen, das vor allem aus Bareinlagen und Anteilsrechten an Beteiligungen besteht: Baden-Württemberg ist laut der Studie das einzige Bundesland, in dem das Vermögen die Verschuldung übertrifft. An diesem Faktor würden "die positiven Effekte der guten Wirtschaftsstruktur, aber auch der Kommunalaufsicht und lokaler Haushaltsdisziplin sichtbar", lobte der Finanzexperte der Bertelsmann-Stiftung, Rene Geißler, die Akteure im Land. Die Kommunen profitieren dabei auch von den - nach Hessen und Bayern - dritthöchsten Steuereinnahmen.

Äußerst kritisch sieht die Studie die Tendenz, Schulden so auszulagern, dass sie für die Bürger nur noch schwer nachvollziehbar sind - etwa in Beteiligungen an Versorgungsunternehmen. Baden-Württemberg ist dabei das Negativbeispiel schlechthin: Während die Kommunen bundesweit 59 Prozent ihrer Schulden ausgelagert haben, beträgt die Quote im Südwesten 85 Prozent. In der Auslagerung stecken Chancen und Risiken, so Geißler. In jedem Fall aber schrumpfe die Transparenz für Stadträte, Bürger und Aufsicht.

Inzwischen dürften die Kommunen im Ländervergleich noch besser dastehen als aus der Studie hervorgeht, die auf Daten von Ende 2011 basiert. Die Kommunen konnten 2012 ein Milliardenplus verbuchen, auch für 2013 erwartet der Gemeindetag ein positives Saldo.

Die vorgelegten Zahlen dürften bei der finanziell klammen Landesregierung Begehrlichkeiten wecken. Formal können sich die Kommunen zwar auf einen Pakt mit dem Land stützen, der die Finanzbeziehungen bis 2016 in weiten Teilen regelt - aber eben nicht allumfassend. So glauben die Grünen, dass Finanzminister Nils Schmid (SPD) den Kommunen zu weit entgegengekommen sei. Beim Ausbau der Ganztagsschulen sollen die Kommunen nun offenbar nachträglich zur Kasse gebeten werden.