Von Brigitte Fritz-Kador

Schlau statt Stau: Die Möglichkeit, das eigene Auto stehen zu lassen und den Öffentlichen Personennahverkehr für den Weg von und zur Arbeit zu nutzen, ergreifen immer mehr Menschen in der Region. Zum 1. Juli führt auch die Stadt Heilbronn das Jobticket ein. Kritiker sagen, es habe lange genug gedauert, bis der Gemeinderat im letzten Dezember für dessen Wiedereinführung stimmte.

"Wiedereinführung" deshalb, weil es das Job-Ticket schon einmal gab, dann aber auf der Streichliste für Haushaltseinsparungen stand. Jetzt, da man gerade auf breiter Basis auch mit den Bürgern an einem neuen Verkehrskonzept für die Stadt arbeitet, hätte es sich nicht sonderlich gut gemacht, diese Wiedereinführung nochmals zu verzögern.

Ab nächstem Monat bekommen die Beschäftigten der Stadt einen 50-Prozent-Zuschuss zum sogenannten Jobticket der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH (HNV) - gedeckelt wird der Betrag bei 25 Euro pro Monat. Zuschüsse erhalten auch Auszubildende und Studierende und die Nutzer von DB-Fahrkarten. Für dieses Jahr bewilligte der Gemeinderat 100.000 Euro, für das nächste 200.000. Kaum eine Klimaschutzmaßnahme ist sonst so günstig.

Für die Einführung eines Jobtickets gebe es mehrere gute Gründe, sagte OB Harry Mergel bei der Vertragsunterzeichnung mit HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross: "Zum einen ist ein Jobticket ein geeignetes Instrument, um für den Arbeitgeber Stadt zu werben. Zum anderen müssen wir natürlich aus ökologischen und ökonomischen Gründen noch mehr Anstrengungen unternehmen, den Individualverkehr zu verringern und das Angebot des ÖPNV zu stärken." Schließlich spiele das Thema ressourcen- und umweltschonende Mobilität in der Zukunft eine weit stärkere Rolle. Derzeit liegen rund 500 Bestellungen des Jobtickets vor, gerechnet wird aber mit noch mehr, spätestens wenn der Winter beginnt. Städtische Beschäftigte konnten schon zuvor zu günstigeren Bedingungen den HNV nutzen, einen "Großkundenrabatt" nahmen schon mehr als 600 Beschäftigte der Stadt in Anspruch.

Auch die Arbeitgeber der Region zeigen vermehrt Interesse daran, ihre Mitarbeiter zur Nutzung des ÖPNV anzuregen und dabei zu unterstützen. 2500 Job-Tickets hat der HNV bisher ausgegeben, fast die Hälfte ausgerechnet an die Mitarbeiter eines Autokonzerns, also an Audi-Mitarbeiter. Dem täglichen Stau bei der Anfahrt zu ihrer Firmenzentrale ist auch die Schwarz-Gruppe mit der Einführung des Job-Tickets begegnet, rund 300 Mitarbeiter lassen ihr Auto stehen. Auch im Landratsamt arbeiten viele Job-Ticket-Nutzer und in Neckarsulm und Bad Rappenau steht das Thema ebenso auf Agenda wie bei etlichen weiteren potenten Arbeitgebern der Region.

Schon 2011 war das Job-Ticket beim Land Baden-Würtemberg für dessen Mitarbeiter ein Thema, es wurde im Koalitionsvertrag der damaligen grün-roten Landesregierung festgeschrieben. Dass erst zum 1. Januar 2016 die Einführung des "bezuschussten Jobtickets" erfolgte - federführend waren Verkehrs- und Finanzministerium -, lag auch an der Vielzahl der Partner: Neben der Bundesbahn waren es 22 Tarif- und Verkehrsverbünde. Dennoch ist Baden-Württemberg das erste der 16 Bundesländer, das flächendeckend für seine Beschäftigten das Jobticket eingeführt hat.