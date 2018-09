Von Susanne Kupke

Eggenstein-Leopoldshafen. Sehr viel weniger Schadstoffe und Lärm, dazu hohen Spritpreisen ein Schnäppchen schlagen: Für Fahrgemeinschaften und Dienstfahrten könnten Elektrofahrzeuge bald eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Autos werden. Zu diesem Zwischenergebnis kommt das erste grenzüberschreitende Projekt "RheinMobil" des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit den Unternehmen Michelin und Siemens. Pendler aus dem Elsass und Beschäftigte auf Dienstfahrten machen derzeit den Praxistest.

Nach fast 24.000 Kilometern ist bei dem Elektro-Auto-Test schon eines klar: Mit knapp zwei Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid (CO2) haben die E-Mobile herkömmliche Fahrzeuge beim Schadstoffausstoß weit überholt. "Auf's ganze Jahr gerechnet werden das voraussichtlich knapp vier Tonnen im Vergleich zum konventionellen Fahrzeug sein", sagte KIT-Projektleiter Olaf Wollersheim.

An dem Projekt sind zwei Fahrgemeinschaften mit je sieben Elsässern beteiligt, die seit Mai täglich in Elektro-Kleinbussen zu ihrem Arbeitsplatz ins Karlsruher Michelin-Werk pendeln. Zugleich sind Siemens-Beschäftigte für Dienstfahrten zwischen den Werken Karlsruhe und dem elsässischen Haguenau auf E-Autos umgestiegen. Täglich werden 360 Kilometer zurückgelegt.

Erstes Fazit des mehrjährigen Versuchs: Elektrofahrzeuge können besonders gut im Pendlerverkehr mit hohen Jahresfahrleistungen eingesetzt werden. Weil die einzelnen Strecken in dem Versuch zwischen 60 und 80 Kilometer lang sind, ist die begrenzte Reichweite von E-Mobilen hier kein Hindernis. Damit sich das Ganze wirtschaftlich für Fahrgemeinschaften rechnet, müsste ein Fahrzeug aber häufiger genutzt werden. "Dafür brauchen wir mehr Schnell-Lademöglichkeiten", so Wollersheim. Denn noch dauert es rund acht Stunden, bis ein E-Van vollgetankt ist.

"Neugier auf die neue Technologie, geringe Betriebskosten und Umweltbewusstsein" waren dem Fraunhofer-Institut ISI zufolge für die Teilnehmer Aspekte, bei dem Projekt mitzumachen. Dass die E-Mobile so leise sind, ist der auffälligste Unterschied für die Probanden. Was allerdings nicht ganz ohne ist, besonders für Fußgänger und Radfahrer: "Man muss sehr aufpassen - andere hören uns nicht immer", berichtet Pendler Jean-Marie Maechling.

Er freut sich jedenfalls, wenn er mit seinen sechs Kollegen im E-Van an Tankstellen vorbeibraust: "Das ist schon ein sehr gutes Gefühl bei den heutigen Spritpreisen." Zu Hause wird der Van an der normalen Steckdose geladen, im Geschäft an der firmeneigenen Ladesäule. Vor allem angesichts des viel günstigeren Strompreises in Frankreich, aber auch in Deutschland, lohnt sich das im Vergleich zum herkömmlichen Sprit - wenn man die reinen Fahrkosten berechnet.

"Unser Ziel ist es, Elektrofahrzeuge in den Alltag zu integrieren", betont Wollersheim. Die Pendler- und Dienstfahrten seien ein Einstieg. "Wir haben gezielt nach hoher Laufleistung gesucht", so der KIT-Forscher. "Für private Nutzer ist die Anschaffung noch zu teuer." Michelin-Arbeiter Dennis Brayé fährt gerne im Firmen-E-Bus. Privat würde er sich ein Elektro-Auto aber nicht kaufen: "Die Reichweite ist ein bisschen gering." Denn angesichts von rund 100 Kilometern Reichweite im Schnitt ist die Urlaubsreise nach Italien "noch nicht möglich", räumt KIT-Forscher Wollersheim ein.

"RheinMobil" ist eines von rund 40 Projekten im Schaufenster Elektromobilität Baden-Württemberg "LivingLabBWe mobil". Es wird vom Bundesverkehrsministerium mit knapp einer Million Euro gefördert.