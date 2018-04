(rnz) Es ist nicht der alltägliche Müll, sondern Abfall, der besonders umweltschädlich ist: Seit 30 Jahren wird er in der Untertagedeponie Heilbronn eingelagert. Seit drei Jahrzehnten ist der teils giftige Industrie- und Sondermüll unter Tage für die Südwestdeutschen Salzwerke jährlich eine feste Größe in den Auftragsbüchern. Laut Umweltminister Franz Untersteller profitieren von dieser Deponie die baden-württembergische Wirtschaft und angrenzende Länder", wie er am Freitag betonte.

Die Untertagedeponie in Heilbronn ist die einzige Deponie in Baden-Württemberg, in der gefährliche Abfälle untertägig beseitigt werden. Das Salzgestein ist für Abfälle mit den höchsten Schadstoffgehalten geeignet, die insbesondere aus Gründen des Umwelt- und Arbeitsschutzes nicht stauben, ausgasen oder brennen dürfen. Im Jahr werden in der Untertagedeponie rund 40.000 Tonnen gefährliche Abfälle abgelagert. Dabei handelt es sich überwiegend um Abfälle aus Entsorgungseinrichtungen, zum Beispiel Schlacke und Filterrückstände aus Müllverbrennungsanlagen.

"Mittlerweile dürfen solche Deponien der höchsten Gefahrenklasse nur noch in Salzgestein errichtet werden", erklärte der Umweltminister weiter. Untersteller zeigte sich überzeugt davon, dass in zehn Jahren auch noch das 40-jährige Jubiläum in Heilbronn gefeiert werde. "Im Jahr 2028 wird allerdings Schluss und die letzte Kammer der Deponie verfüllt sein."

Wenn im nächsten Jahr der Abfallwirtschaftsplan für gefährliche Abfälle überprüft werde, müsse daher die Frage beantwortet werden, ob eine Nachfolgedeponie im jetzt aktiven Betriebsteil des Salzbergwerks ab dem Jahr 2029 erforderlich sei, erklärte er. "Die Planung und die notwendigen Genehmigungsverfahren für eine solche Deponie haben eine lange Vorlaufzeit", betonte Franz Untersteller.

"Wir müssen daher jetzt anfangen uns darüber Gedanken zu machen, ob wir auch danach noch eine solche Deponie im Land brauchen oder ob es ausreichende Kapazitäten außerhalb Baden-Württembergs geben wird."