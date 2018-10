Von Brigitte Fritz-Kador

Über dem "Städtle" genannten Ortsteil von Lauffen am Neckar lag noch bis weit in die 1960er Jahren ein Grauschleier - die schwäbische Hausfrau drohte am Fensterputzen und am Staubwischen zu verzweifeln. Schuld daran war das Portland-Cementwerk, in einer Talsenke am Neckar gelegen, bzw. dessen Ausstoß an Zementstaub. Seit 2003 gehört die Zementproduktion in Lauffen der Vergangenheit an - es staubt nicht mehr. Aber die Erinnerung daran, dass hier einst eine technische Neuerung viel Staub aufgewirbelt hat, die besteht. Denn hier hat eine technische Revolution stattgefunden.

Um zu bauen, braucht man Zement und, um diesen zu erzeugen, Muschelkalk und Energie bzw. Strom. Beides fand sich in Lauffen am Neckar und damit war der Anfang gelegt für den ältesten Energieversorger der Welt, der heute als ZEAG AG in Heilbronn seinen Sitz hat, jetzt über viele Umwege zur EnBW gehört, der der Stadt Heilbronn einigen Reichtum bescherte und Lauffen am Neckar einen Platz in der Wirtschaftsgeschichte: Von hier aus fand die erste (Dreh-) Stromübertragung statt.

Ohne Energieübertragung wäre die folgende Epoche der Industrialisierung nicht denkbar gewesen. Es war die Sensation der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main im Jahr 1891, als dort 1000 Glühbirnen aufleuchten und ein künstlicher Wasserfall zu sprudeln beginnt. Dies mit Strom, der am Neckar gewonnen wurde. Das Experiment von Oskar von Miller war gelungen.

Das derzeitige Jubiläum bezieht sich aber nicht auf das Datum dieser epochemachenden Gleichstromübertragung, sondern auf deren Voraussetzung: Die Gründung der "Portland-Cementwerke zu Lauffen" durch 29 Heilbronner Fabrikanten und Honoratioren. Sie kamen in Frack und Zylinder in der Harmonie zusammen, brachten die fantastische Summe von 1,5 Millionen Mark auf und gründeten eine Aktiengesellschaft. Treibende Kraft war der Zementforscher und Bauingenieur Dr. Wilhelm Michaelis, der in Lauffen die idealen Voraussetzungen für die Zementproduktion vorfand.

Dank der starken Strömung des Neckars erzeugten die Turbinen aber mehr Strom als notwendig. 60 Prozent davon sollten nach Heilbronn fließen. Das war damals technisch fast nicht machbar, bis eben Oskar von Miller kam. Der Pioniertat der Stromübertragung folgte bald eine zweite: die 30.000-Einwohnerstadt Heilbronn wurde als erste Stadt der Welt, lange noch vor New York, elektrisch beleuchtet, die Bogenlampen in der Bahnhofsstraße lösten die Gaslaternen ab.

Das Unternehmen expandierte, sowohl dank der Zementproduktion als als auch der von Strom. 1922 hielt die Stadt Heilbronn die Aktienmehrheit. Noch im Krieg wurde 1941 in Lauffen ein neues Wasserkraftwerk eröffnet und 1956 kam in Heilbronn ein Wasserkraftwerk hinzu. Die AG beteiligte sich ihrerseits mit geringen Anteilen auch an den Kernkraftwerken in Obrigheim und in Neckarwestheim. 1980 nannte sich das Unternehmen "Zementwerk Lauffen - Elektrizitätswerk Heilbronn AG (ZEAG)". Im Jahr 1999 schließlich flutete das Unternehmen die Kassen der Stadt Heilbonn, von der die EnBW bis 2002 die Anteile erwarb.

Heilbronn legte die fast 160 Millionen Euro gut an: in Schuldentilgung und auf die hohe Kante. Der gute Zuschnitt der Heilbronner Finanzen ist damit auch dieser Transaktion zu danken, ermöglicht jetzt die Schaffung des neuen Stadtteiles Neckarbogen und die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2109. Die ZEAG residiert in einem schicken Gebäude am Rand der City, sie beschäftigt 180 Mitarbeiter und macht einen jährlichen Umsatz von derzeit 180 Millionen Euro.