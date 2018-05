Hunderte von Russlanddeutschen demonstrieren am Sonntag in Villingen-Schwenningen gegen Gewalt und für mehr Sicherheit in Deutschland. Die Demonstration steht im Zusammenhang mit der angeblichen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens aus Berlin-Marzahn durch Flüchtlinge - die es aber laut Polizei nicht gab. Das russische Staatsfernsehen hatte berichtet, das am 11. Januar kurz als vermisst gemeldete russlanddeutsche Mädchen sei von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Im Internet schlug der Fall hohe Wellen. Foto: Marc Eich/dpa

Mannheim/Ellwangen/Villingen-Schwenningen. (dpa/pol) Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntagnachmittag in mehreren Städten Baden-Württembergs gegen eine aus ihrer Sicht ausufernde Gewalt von Ausländern demonstriert. Anlass war die angebliche Vergewaltigung eines Mädchens in Berlin, eine Tat, die es nach Auskunft der Berliner Polizei gar nicht gegeben hat, über die jedoch in russischen Medien berichtet worden war.

Rund 70 Personen versammelten sich gegen 15 Uhr auf dem Mannheimer Marktplatz. Sie waren laut Polizei einem Aufruf zu einer bundesweiten Kundgebung gefolgt, zu der vorwiegend über die sozialen Netzwerke aufgerufen wurde. Das Zusammentreffen löste sich jedoch nach kurzer Zeit ohne weitere Aktionen wieder auf.

In Ellwangen kamen laut Polizei schlagartig rund 150 Menschen auf dem Marktplatz. "Von dort begann ein Marsch durch Ellwangen, der schließlich vor der Eingangspforte zur Landeserstaufnahmeeinrichtung endete", sagte ein Polizeisprecher. Dort fanden am Ende rund 500 Menschen zusammen, die laut Behörde einen "insgesamt unorganisierten Eindruck" machten. Weitere Demonstrationen gab es in Schwäbisch Gmünd, Lahr, Rastatt und Villingen-Schwenningen.

Ein Sprecher ist der Polizei als Funktionär der regionalen NPD bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten wurde der Aufruf wohl von Menschen mit russischer Herkunft initiiert. Die Versammlung blieb friedlich. Dem Veranstalter drohen aber Ermittlungen, weil die Versammlung nicht angemeldet war. Aus dem Aufzug heraus wurden eine Bierdose und mehrere Schneebälle in Richtung der Polizei geworfen. Verletzt wurde niemand.

Auch in bayrischen Städten kam es zu Demonstrationen. In Augsburg versammelten sich etwa 200 Protestierende auf dem Rathausplatz. Sie forderten eine Verteidigung "deutscher und christlicher Werte". In teils auf Russisch vorgetragenen Redebeiträgen wandten sie sich gegen gewalttätige Flüchtlinge. Die Demonstration war der Polizei zufolge nicht bei der Stadt angemeldet.

In den mittelfränkischen Städten Nürnberg, Erlangen, Ansbach und Neustadt an der Aisch protestierten für einige Stunden jeweils zwischen 40 und 400 Russlanddeutsche. Die Demonstranten kamen meist schweigend und ohne Transparente und Banner zusammen. Alle Kundgebungen verliefen friedlich, bestätigte ein Polizeisprecher.