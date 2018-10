(bfk) Der Name "Bürgerstiftung" ist nicht geschützt. Um so wichtiger ist daher, dass hinter dem Namen auch das steht, was da hingehört. Zehn festgelegte Merkmale einer "echten" Bürgerstiftung hat der Arbeitskreis Bürgerstiftungen im Jahr 2000 verabschiedet. Nach 2011 erhält die Heilbronner Bürgerstiftung nun erneut das Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Mit dieser Auszeichnung wird bestätigt, dass die Heilbronner Bürgerstiftung gemeinnützig ist und das Gemeinwohl stärkt. Zu den weiteren Merkmalen zählt, dass sie in der Regel von mehreren Stiftern errichtet wird und wirtschaftlich wie politisch unabhängig ist. Ihr Aktionsradius ist auf eine Stadt, einen Landkreis oder eine Region ausgerichtet. Für einen breiten Stiftungszweck soll kontinuierlich das Stiftungskapital aufgebaut werden, gefördert werden sollen Projekte, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Weitere Anforderungen: Die Arbeit ist öffentlich, die interne Arbeit ist von Partizipation und Transparenz geprägt. Dass eine Bürgerstiftung auch "Bestandteil lokaler Netzwerke" sein soll, ist in Heilbronn besonders ausgeprägt.

Das Gütesiegel ist in der Stiftungslandschaft bisher einmalig, seine Gültigkeit ist auf drei Jahre angelegt. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat 1999 den Arbeitskreis Bürgerstiftungen zum Zweck des Informations- und Erfahrungsaustausches ins Leben gerufen. S. Bei der jüngsten Sitzung in Nürnberg wurde der Heilbronner Bürgerstiftung nun zum zweiten Mal das Gütesiegel verliehen.

Die im Juli 2004 gegründete Heilbronner Bürgerstiftung arbeitet auf der Grundlage eines 4-Säulen-Konzeptes, Schwerpunkte dabei sind Gewaltprävention, Jugendförderung, die Rolle eines Moderators für gemeinsam initiierte Projekte in Heilbronn. Ein Beispiel dafür ist die Sanierung des Gaffenberg-Areals. Immer wieder setzt sich die Bürgerstiftung auch dafür ein, Heilbronns kulturgeschichtliche "Restbestände" zu erhalten, wie beispielsweise am Köpfer-Areal. Wichtig ist ihr dabei, solche nur Projekte nicht nur zu fördern oder eigene Aktivitäten durchzuführen, sondern der Bürgerschaft eine große Transparenz der Arbeit zu ermöglichen.

Die Zahl der Stiftungen in Deutschland ist nach Information des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen im vergangenen Jahr um 3,2 Prozent gewachsen. Derzeit gibt es in Deutschland 19 551 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts, 645 davon wurden im vergangenen Jahr neu gegründet. Damit bleibt Deutschland innerhalb Europas Spitzenreiter in Sachen Stiftungsneugründungen.