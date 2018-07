Ein Fass ohne Boden - die Kosten für die Brandschutzsanierung der Dammschule in Heilbronn sind explodiert - von ursprünglich veranschlagten 700 000 Euro auf jetzt 16 Millionen Euro. Foto: Endres

Unterricht im Container - für die Schüler der Dammschule wird es noch einige Jahre so sein. Foto: Endres

Von Brigitte Fritz-Kador

Die Brandkatastrophe auf dem Düsseldorfer Flughafen ist genau 20 Jahre her. Die Nachwirkungen davon spürt bis heute jede Kommune. Die für eine höchstmögliche Sicherheit erlassenen verschärften Bedingungen kosten sie Unsummen, für manche ist das auch eine Katastrophe. Auch Heilbronn muss mit den Mehrkosten kämpfen. Im Jahr 2013 schätzte man den Aufwand auf 37,8 Millionen Euro, zwei Jahre Später waren es schon zehn Millionen mehr.

Die derzeitige Kostenprognose für die vom Gemeinderat genehmigten Sofortmaßnahmen betragen rund 63,45 Millionen (einschließlich der neu hinzugekommenen Gebäude und haben damit die letzte Prognose für 2015 auch wieder um 16,1 Millionen übertroffen.

Ein wahres "Schulbeispiel" dafür ist die Dammschule, wo man zunächst von ca. 700.000 Euro für den Brandschutz ausging und nun bei fast 16 Millionen gelandet ist, ganz abgesehen davon, dass es am Realschulzweig der Schule Schüler geben wird, die vom Eintritt bis zum Abschluss auf einer Baustelle unterrichtet werden. Kein Wunder, dass Grünen-Stadträtin Eva Luderer ob dieser Kosten meinte, man hätte die Schule wohl besser abgerissen und neu gebaut. FDP-Stadtrat Nico Weinmann mutmaßte, dass Heilbronn hier nicht wieder einmal die Auflagen zu mehr als 100 Prozent erfülle. Dass man da nicht einfach nach starren Regeln vorgehen kann, liegt in der Sache selbst und daran, dass die Feuerwehr beim vorbeugenden Brandschutz ein wichtiges Wort mitzureden hat. Das zeigte sich u.a. zuletzt auch beim Neubau am Gesundbrunnen-Klinikum.

Die jüngst dem Gemeinderat vorgelegte Auflistung aller Brandschutzmaßnahmen den erledigten wie den noch ausstehenden, zeigt Einzelsummen, die schwindlig werden lassen. Allein für den Ratskeller wurden fast 200.000 Euro ausgegeben, für das Rathaus selbst liegt die Prognose bei drei Millionen; gerade wurde hier die Tiefgarage in Angriff genommen. Für das Bürgerhaus Böckingen sind es 350.000, fast 400.000 für das Schießhaus und die vorläufig, wegen des Hotelbau hinten angestellten Brandschutzmaßnahmen für die Harmonie, werden derzeit auf 1,7 Millionen angesetzt.

Der Löwenanteil entfällt aber auch die Schulen und Kindergärten, hier wurden einen ganze Reihe von Sofortmaßnahmen bereits ausgeführt. Beim Mönchseegymnasium heißt es z.B. unter dem Stichwort "Restarbeiten" über eine Million. Eine der Hauptursachen für den schwer kalkulierbaren und kostenaufwendigen Brandschutz ist die ungenügende Feuerwiderstandsdauer von tragenden Bauteilen. Deshalb müssen in aller Regel vor allem die Decken ertüchtigt werden. So war es auch bei der Dammschule.

Ein anderer Kostentreiber ist aber ist die Tatsache, dass viele Maßnahmen nur verzögert umgesetzt werden können; und damit der allgemeinen Teuerung der Baukosten anheimfallen. Der Grund hierfür: Eine kontinuierliche Stellenvakanz in beim Städtischen Hochbauamt.