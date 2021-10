Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nächste Runde beim ehrgeizigen Nahverkehrskonzept des Landes, mit dem das Land die Klimaschutzziele erreichen und die Qualität im ÖPNV bis 2030 steigern will: Das Kabinett hat bei seiner Sitzung am Dienstagmorgen ein Maßnahmenbündel verabschiedet und zur Anhörung an die Kommunen, Kreise und Verbände gegeben. Das Paket umfasst zehn Teilziele und 130 Einzelmaßnahmen. Seit zwei Jahren wird an dem Konzept gefeilt.

"Die Nachfrage beim ÖPNV muss bis 2030 verdoppelt werden, im Vergleich zur Bezugsgröße 2010," so der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU). Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) machte klar. "Wer dies erreichen will, darf nicht nur darüber reden, sondern braucht Ziele." Das gleiche gelte auch für das notwendige Geld. 2022 soll der Umsetzungsprozess beginnen. Momentan leide der ÖPNV noch an durch Corona verursachten Rückgänge. Hermann: "Wir sind in einer Reparaturphase, nicht in einer Aufwärtsphase."

Wichtiger Bestandteil des Nahverkehrskonzepts ist eine "Mobilitätsgarantie" sowohl für Städte wie den ländlichen Raum, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Wo es bisher schon einen Stundentakt gibt, soll es künftig einen Halbstundentakt geben, in Ballungsräumen soll es zu einem 15-Minuten-Takt kommen. "Wir brauchen ein verlässliches Angebot", so Hermann, damit die Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Da gehe es nicht nur um Omnibusse und Züge, sondern auch kleinere On-Demand-Angebote, Ruftaxen oder ähnliches.

In fünf Modellkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Schwäbisch-Hall, Alb-Donau-Kreis und Freudenstadt sollen nun Gespräche beginnen, wie eine Steigerung des Takts zu erreichen ist und wie der sogenannte Mobilitätspass umzusetzen ist. Letzterer ist zentraler Bestandteil und soll Kommunen ermöglichen, von Einwohnern oder Pendlern zusätzliches Geld für den Ausbau des Nahverkehrs einzunehmen. Hermann würdigte die "Pilotfunktion" dieser Kreise. Überhaupt sei man auch auf die finanzielle Mitarbeit von Kommunen und Kreisen angewiesen. In einer ersten Stufe soll die Mobilitätsgarantie bis 2026 innerhalb der Hauptverkehrszeit umgesetzt werden.

Das Land setzt zudem auf verstärkte Digitalisierung, damit Kunden Echtzeitinfos bekommen, die auch funktionieren. "Das haben wir schon in Ansätzen in Ballungsräumen, aber eben nicht im ländlichen Raum", so Hermann. Die Verkehrsverbünde sollen besser zusammenarbeiten. Bestandteil des Nahverkehrskonzepts ist zudem ein Ausbau der Infrastruktur. Dazu gehört die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, auch die weitere Elektrifizierung.