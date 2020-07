Beim Wohnungsbau gab es in Heilbronn einen Anstieg in fast allen Segmenten. Besonders stark fallen dabei die Apartments in Wohnheimen wie hier dem Studentenwohnheim an der Stuttgarter Brücke ins Gewicht. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. (rnz) Im vergangenen Jahr haben die Heilbronner insgesamt 888 Wohnungen fertig gebaut. "Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt vor knapp drei Jahrzehnten im Jahr 1992 gegeben", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel zu dem Rekord. Dieses positive Ergebnis zeichnete sich bereits 2017 durch die historisch hohe Zahl von 999 Baugenehmigungen ab – laut Mitteilung der Stadtverwaltung die höchste Zahl seit 1990.

Die positive Entwicklung wurde 2015 mit dem Handlungsprogramm Wohnen angestoßen, das Oberbürgermeister Mergel unmittelbar nach seinem Amtsantritt in Auftrag gegeben hatte. Zuvor hatte das Thema Wohnbau im Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus eine große Rolle gespielt. Aus dem Handlungsprogramm entstand 2016 die vom Gemeinderat beschlossene Wohnraumoffensive der Stadt mit dem Ziel, die Neubautätigkeit deutlich zu steigern, um eine Entlastung auf dem angespannten Wohnungsmarkt im Stadtgebiet zu erreichen.

Vorgesehen war, dass in den fünf Jahren von 2016 bis 2020 in der Stadt Heilbronn insgesamt bis zu 2000 neue Wohneinheiten entstehen, darunter alleine im Geschosswohnungsbau 800 Wohneinheiten. Bis zum Jahresende 2019 wurden bereits 1900 Wohneinheiten errichtet, darunter 1540 Wohnungen im Geschosswohnungsbau, der maßgeblich für den Mietwohnungsmarkt ist. "Die gesteckten Ziele der Wohnraumoffensive werden somit 2020 deutlich erfüllt", unterstreicht Mergel.

Mit der jetzt vorliegenden Zahl setzt sich die positive Entwicklung weiter fort. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung von 48 Prozent oder 460 fertiggestellten Wohnungen gelungen. Unter diesen sind 422 Wohnungen in 92 Wohngebäuden, 37 weitere Wohnungen in sogenannten Nichtwohngebäuden, beispielsweise in Betriebs- oder Bürogebäuden, und 429 Appartements oder sogenannten Mikro-Wohnungen in drei Studierendenwohnheimen und einem Boarding-House.

Von den im Jahr 2019 fertiggestellten Wohnungen waren 851 Neubauwohnungen in Wohngebäuden, was einem Plus von 49 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Dieser Anstieg resultierte laut Bauamt erheblich aus der Fertigstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei bis fünf Wohnungen (+ 20) und im Geschosswohnungsbau ab sechs Wohneinheiten (+ 85) sowie in der gestiegenen Fertigstellung von Ein- und Zweifamilienhäusern (+ zwölf Wohneinheiten).

Ganz erheblichen Einfluss auf die hohe Fertigstellungszahl haben dabei laut Stadt die Wohnungen in Wohnheimen, deren Zahl sich um 316 erhöht hat. Insgesamt wurden in drei Wohnheimen und einem Boarding-House bis Ende des vergangenen Jahres sogar 429 Appartements fertiggestellt.